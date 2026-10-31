Шефът на Рейсинг Булс възхитен от дебюта на Никола Цолов във Формула 1

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн остана изключително доволен от представянето на Никола Цолов по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити. Българският пилот получи възможност да седне в болида на Лиъм Лоусън и направи своя дебют в официална сесия от Формула 1.

Цолов се представи убедително на пистата „Ерманос Родригес“, като завърши тренировката на 12-о място. Българинът остана на секунда и половина от най-бързия в сесията Шарл Льоклер с Ферари, а разликата му спрямо съотборника Арвид Линдблад беше едва една десета от секундата.

Пърмейн не скри задоволството си от работата на младия състезател и подчерта, че отборът е бил впечатлен както от скоростта му, така и от информацията, която е предоставил на инженерите.

„Като по учебник. Дава ни много добра обратна връзка, на само десета зад Арвид е – няма какво повече да искаме от него. Преди сесията му казах, че това не е прослушване, защото ние знаем колко бърз е той“, заяви ръководителят на Рейсинг Булс пред F1 TV.

Той обясни, че основната цел на участието на Цолов е била да се оцени способността му да работи с инженерния екип и да предоставя полезна информация за поведението на автомобила. В началото на тренировката българинът е участвал и в аеродинамични тестове, като е изпробвал различни предни крила.

„Повече ни интересува каква обратна връзка ни дава не само по време на сесията, а и след нея. Никола направи някои аеродинамични тестове в началото на тренировката, когато изпробва различни предни крила. От гледна точка на гумите и горивото двамата с Арвид бяха с идентична програма“, допълни Пърмейн.

Шефът на тима коментира и избора на пилоти за следващия сезон, като даде да се разбере, че окончателното решение все още не е взето. Сред възможностите е и Никола Цолов да получи шанс във Формула 1 през следващата година.

„Не бързаме с нашето решение за следващия сезон. Намираме се в повече от изгодна позиция да разполагаме с трима много силни пилоти, но скоро ще трябва да вземем решение“, завърши Пърмейн.