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Шефът на Рейсинг Булс възхитен от дебюта на Никола Цолов във Формула 1

Шефът на Рейсинг Булс възхитен от дебюта на Никола Цолов във Формула 1

31 Октомври, 2026 11:08 1 274 10

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  • арвид линдблад-
  • български пилот

Алън Пърмейн коментира и избора на пилоти за следващия сезон

Шефът на Рейсинг Булс възхитен от дебюта на Никола Цолов във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн остана изключително доволен от представянето на Никола Цолов по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити. Българският пилот получи възможност да седне в болида на Лиъм Лоусън и направи своя дебют в официална сесия от Формула 1.

Цолов се представи убедително на пистата „Ерманос Родригес“, като завърши тренировката на 12-о място. Българинът остана на секунда и половина от най-бързия в сесията Шарл Льоклер с Ферари, а разликата му спрямо съотборника Арвид Линдблад беше едва една десета от секундата.

Пърмейн не скри задоволството си от работата на младия състезател и подчерта, че отборът е бил впечатлен както от скоростта му, така и от информацията, която е предоставил на инженерите.

„Като по учебник. Дава ни много добра обратна връзка, на само десета зад Арвид е – няма какво повече да искаме от него. Преди сесията му казах, че това не е прослушване, защото ние знаем колко бърз е той“, заяви ръководителят на Рейсинг Булс пред F1 TV.

Той обясни, че основната цел на участието на Цолов е била да се оцени способността му да работи с инженерния екип и да предоставя полезна информация за поведението на автомобила. В началото на тренировката българинът е участвал и в аеродинамични тестове, като е изпробвал различни предни крила.

„Повече ни интересува каква обратна връзка ни дава не само по време на сесията, а и след нея. Никола направи някои аеродинамични тестове в началото на тренировката, когато изпробва различни предни крила. От гледна точка на гумите и горивото двамата с Арвид бяха с идентична програма“, допълни Пърмейн.

Шефът на тима коментира и избора на пилоти за следващия сезон, като даде да се разбере, че окончателното решение все още не е взето. Сред възможностите е и Никола Цолов да получи шанс във Формула 1 през следващата година.

„Не бързаме с нашето решение за следващия сезон. Намираме се в повече от изгодна позиция да разполагаме с трима много силни пилоти, но скоро ще трябва да вземем решение“, завърши Пърмейн.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор
    За тях са важни ПАРИТЕ❗
    Справка във Ф1 имаше пилот който се състезаваше само защото баща му беше един от главните спонсори❗

    11:15 31.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор
    Фирмата не е ли на онзи, който
    ВЗЕ идеята на един българин,
    ВЗЕ и изчисленията му, а накрая
    НЕ ВЗЕ него, а един сънародник,
    за скока с парашут от "тавана на Земята"❗

    11:17 31.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор
    Дано сега НЕ ВЗЕМАТ само съветите на нашето момче и да го потупат по рамото за благодарност❗

    11:18 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдаа

    1 4 Отговор
    В момента ред бул имат най-добрата кола по думите на Тото Волф и да изостанеш с 1,5 сек. зад първия, Льоклер с Ферари е направо катастрофално.По-скоро слънцето ще изгрее от запад, отколкото джантов(цолов) да получи място във ф1.

    Коментиран от #7, #8, #9, #10

    11:41 31.10.2026

  • 6 да да

    1 1 Отговор
    Като начупи 2-3 болида,байбай....

    11:49 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пилот

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Никола е доста по-добър от руснаците Квят и Мазепин.

    12:13 31.10.2026

  • 10 ПалавНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Доколкото разбирам, има указания да не троши болида...

    12:22 31.10.2026

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