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Лотар Матеус: Атлетико е мръсен и гаден отбор

Лотар Матеус: Атлетико е мръсен и гаден отбор

2 Ноември, 2026 13:25 791 5

  • лотар матеус-
  • атлетико мадрид-
  • байерн-
  • шампионска лига-
  • диего симеоне

Бившият селекционер на България отправи остра критика към стила на мадридския тим преди мача му с Байерн в Шампионската лига

Лотар Матеус: Атлетико е мръсен и гаден отбор - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лотар Матеус отправи остра критика към Атлетико Мадрид преди мача на испанския тим с Байерн от четвъртия кръг на Шампионската лига. Срещата е насрочена за 3 ноември.

Бившият селекционер на България и национал на Германия коментира стила на „дюшекчиите“ в интервю пред NTV. „Атлетико са хулигани – меко казано. Ако Мюлер ги нарече костотрошачи… Мръсен, гаден отбор!

С думите си Матеус се върна и към периода, в който е играл в Италия заедно с настоящия треньор на Атлетико Диего Симеоне. Двамата са били съотборници в Интер и Пиза. Германецът описа Симеоне като футболист, който е играл изключително твърдо и често е влизал безкомпромисно в единоборствата. „Той само се риташе. Тогава си мислех, че имам нужда от предпазни кори и отзад“, каза Матеус. В разказа си той спомена и Диего Марадона, като подчерта физическия подход на Симеоне в двубоите му срещу аржентинската легенда.

Матеус и Симеоне се познават от годините си в италианския футбол, а предстоящият мач между Атлетико и Байерн отново поставя германеца в ролята на коментатор преди сблъсък между два от водещите европейски клубове.


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    4 1 Отговор
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    13:28 02.11.2026

  • 2 Алкохолика

    2 1 Отговор
    Колегата Лотар е много добър и като коментатор.

    13:32 02.11.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Атлетико нямат финеса и изяществото на българския национален отбор под предводителството на г-н Матеус.

    13:38 02.11.2026

  • 4 Трътлю

    1 0 Отговор
    Симеоне как изработи червената карточка на оная овца бекъм, и как Аржентина изритаха англичаните от онова световно

    14:15 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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