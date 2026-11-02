Лотар Матеус: Атлетико е мръсен и гаден отбор

Лотар Матеус отправи остра критика към Атлетико Мадрид преди мача на испанския тим с Байерн от четвъртия кръг на Шампионската лига. Срещата е насрочена за 3 ноември.

Бившият селекционер на България и национал на Германия коментира стила на „дюшекчиите“ в интервю пред NTV. „Атлетико са хулигани – меко казано. Ако Мюлер ги нарече костотрошачи… Мръсен, гаден отбор!

С думите си Матеус се върна и към периода, в който е играл в Италия заедно с настоящия треньор на Атлетико Диего Симеоне. Двамата са били съотборници в Интер и Пиза. Германецът описа Симеоне като футболист, който е играл изключително твърдо и често е влизал безкомпромисно в единоборствата. „Той само се риташе. Тогава си мислех, че имам нужда от предпазни кори и отзад“, каза Матеус. В разказа си той спомена и Диего Марадона, като подчерта физическия подход на Симеоне в двубоите му срещу аржентинската легенда.

Матеус и Симеоне се познават от годините си в италианския футбол, а предстоящият мач между Атлетико и Байерн отново поставя германеца в ролята на коментатор преди сблъсък между два от водещите европейски клубове.