Главният изпълнителен директор на Racing Bulls: Никола Цолов направи фантастично представяне

Никола Цолов е направил силно впечатление при дебюта си в свободна тренировка във Формула 1, заяви главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петер Байер. Българският пилот за първи път е карал болида на отбора в официална сесия, а представянето му е било сред обсъжданите теми около избора на състав за следващия сезон.

„Честно казано, представянето на Никола в петък беше страхотно“, каза Байер пред Champ1.news. По думите му това е било първото каране на Цолов в автомобила на Racing Bulls, но той се е вписал „абсолютно перфектно“ в отбора.

Байер допълни, че българинът е направил „фантастично представяне“, но окончателното решение за пилотския състав не е в неговите ръце. Той посочи Алън Пърмейн като човека, който ще вземе или обяви решението, когато прецени, че моментът е подходящ. Racing Bulls все още не е обявил пълния си състав от пилоти. В разговора е обсъден и Лиъм Лоусън, който е бил посочен като един от кандидатите за мястото. На въпрос дали новозеландецът е направил достатъчно, за да докаже, че заслужава позицията, Байер отговаря утвърдително.

„Разбира се. Това е и общото мнение в падока“, заявява ръководителят на Racing Bulls. Той не посочва конкретен елемент, който Лоусън е можел да направи по различен начин, а подчертава, че представянето му е получило положителна оценка.

Според Байер изборът трябва да бъде разглеждан и през ролята на Racing Bulls като развиващ отбор за млади таланти във Формула 1. „Нашата роля, като водещ развиващ отбор за таланти във Формула 1, е постоянно да налагаме нови пилоти“, казва той. Байер посочва, че до момента Racing Bulls е дал възможност на общо 22 пилоти да стигнат до Формула 1. Сред имената са Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

Именно тази политика е част от аргумента му, че решението за бъдещия състав трябва да бъде взето от Пърмейн. „Той ще направи правилния избор за отбора“, казва Байер. Двамата са обсъдили накратко темата предишния ден, но конкретен състав все още не е обявен.