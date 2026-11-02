Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Главният изпълнителен директор на Racing Bulls: Никола Цолов направи фантастично представяне

Главният изпълнителен директор на Racing Bulls: Никола Цолов направи фантастично представяне

2 Ноември, 2026 14:58 1 485 2

  • никола цолов-
  • racing bulls-
  • формула 1-
  • петер байер-
  • алън пърмейн

Главният изпълнителен директор на Racing Bulls остави решението за пилотския състав на ръководителя Алън Пърмейн

Главният изпълнителен директор на Racing Bulls: Никола Цолов направи фантастично представяне - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов е направил силно впечатление при дебюта си в свободна тренировка във Формула 1, заяви главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петер Байер. Българският пилот за първи път е карал болида на отбора в официална сесия, а представянето му е било сред обсъжданите теми около избора на състав за следващия сезон.

„Честно казано, представянето на Никола в петък беше страхотно“, каза Байер пред Champ1.news. По думите му това е било първото каране на Цолов в автомобила на Racing Bulls, но той се е вписал „абсолютно перфектно“ в отбора.

Байер допълни, че българинът е направил „фантастично представяне“, но окончателното решение за пилотския състав не е в неговите ръце. Той посочи Алън Пърмейн като човека, който ще вземе или обяви решението, когато прецени, че моментът е подходящ. Racing Bulls все още не е обявил пълния си състав от пилоти. В разговора е обсъден и Лиъм Лоусън, който е бил посочен като един от кандидатите за мястото. На въпрос дали новозеландецът е направил достатъчно, за да докаже, че заслужава позицията, Байер отговаря утвърдително.

„Разбира се. Това е и общото мнение в падока“, заявява ръководителят на Racing Bulls. Той не посочва конкретен елемент, който Лоусън е можел да направи по различен начин, а подчертава, че представянето му е получило положителна оценка.

Според Байер изборът трябва да бъде разглеждан и през ролята на Racing Bulls като развиващ отбор за млади таланти във Формула 1. „Нашата роля, като водещ развиващ отбор за таланти във Формула 1, е постоянно да налагаме нови пилоти“, казва той. Байер посочва, че до момента Racing Bulls е дал възможност на общо 22 пилоти да стигнат до Формула 1. Сред имената са Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

Именно тази политика е част от аргумента му, че решението за бъдещия състав трябва да бъде взето от Пърмейн. „Той ще направи правилния избор за отбора“, казва Байер. Двамата са обсъдили накратко темата предишния ден, но конкретен състав все още не е обявен.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стттууу

    0 0 Отговор
    Ако са прозорливи , предвид новия шампион, ще изберат Никола! Двамата с Антонели ще бъдат жестоки конкуренти и това може да изстреля нашият в челното класиране!

    15:21 02.11.2026

  • 2 Някой

    1 1 Отговор
    За Цолов това е нова кола с която трябва да свиква и като нищо са му казали да не рискува. Лиъм Лоусън на втората тренировка има много по-добро каране с някъде 1.2 секунди по-малко, но там вбесява и Верстапен с едно докосване на колите. Очакванията за развитие са в полза на Цолов, но могат да решат, че онзи още е по-добрият.

    15:23 02.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове