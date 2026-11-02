Пороят във Варна постави под въпрос Черно море – Ботев Враца

Провеждането на двубоя между Черно море и Ботев Враца е под сериозна въпросителна заради лошите метеорологични условия във Варна. Срещата от първенството трябва да започне в 17:00 часа, но проливният дъжд над морската столица е наводнил терена на стадион „Тича“.

Двата отбора трябва да се явят на съоръжението, където главният съдия Любослав Любомиров и делегатът на срещата Георги Георгиев ще извършат оглед на тревното покритие. След проверката ще стане ясно дали състоянието на терена позволява безопасното провеждане на мача.

При положение че теренът бъде обявен за негоден за игра, двубоят ще бъде отложен за утре от 17:00 часа съгласно правилника. Ако и тогава условията не позволяват провеждането му, ще бъде определена нова дата за срещата.