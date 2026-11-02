Кими Антонели е световен шампион, но още получава джобни

Кими Антонели вече има световна титла във Формула 1, девет победи през сезона и място в историята. В неделя, 1 ноември, италианецът завърши трети в Гран при на Мексико сити и това му беше достатъчно, за да спечели шампионата с „Мерцедес“. Макс Верстапен взе победата, Люис Хамилтън остана втори, а Антонели стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1.

Той стигна до титлата на 20 години и 68 дни. След 19 състезания италианецът има 380 точки, девет победи и 16 подиума. Успехът му сложи край и на чакането в Италия – страната отново има световен шампион във Формула 1 за първи път след Алберто Аскари през 1953 г.

Момчето, което расте край пистите

Андреа Кими Антонели е роден на 25 август 2006 г. в Болоня. Баща му Марко е бивш автомобилен състезател и ръководител на отбора Antonelli Motorsport. Именно той поставя сина си зад волана още в ранна възраст.

„За първи път го качих на картинг, когато беше на една година“, разказва Марко Антонели пред „Гадзета дело Спорт“. Тогава бащата държи детето в скута си и натиска педалите, докато Кими стиска волана. През 2009 г. в дома им се появява автомобилен симулатор. Според Марко още тогава синът му успявал да следва изключително точни траектории.

На 10 години Кими получава възможност да кара Lamborghini Super Trofeo. Тези ранни впечатления не са единствената причина за успеха му. Марко познава и финансовата цена на автомобилния спорт. Като млад състезател той е трябвало да вземе заем, за да плати каска, екипировка и пътуванията до състезанията.

От младежката програма до „Мерцедес“

„Мерцедес“ привлича Антонели в своята младежка програма през април 2019 г., когато той е на 12 години. Следват титли в картинга, италианската и германската Формула 4, както и успехи във Формула Regional.

През 2024 г. Антонели прави необичаен скок към Формула 2, без да преминава през Формула 3. Печели състезанията на „Силвърстоун“ и в Будапеща, а през 2025 г. дебютира във Формула 1 с „Мерцедес“ като заместник на Люис Хамилтън.

Първата му победа идва в Китай през 2026 г. Следват успехи и в други състезания, сред които Монако и „Монца“. Победата в Италия е особено запомняща се, защото Антонели стартира от дъното на решетката и стига до първото място пред домашната публика.

Световен шампион с месечен бюджет

Въпреки договорите, славата и титлата Кими продължава да живее според правилата на семейството си. Майка му Вероника разкрива, че той има определен месечен бюджет.

„Има месечен бюджет, който трябва да спазва. Ако отиде на почивка, знае, че не може да го надхвърля“, казва Вероника Антонели пред „Гадзета дело Спорт“.

Марко допълва, че синът му все още получава джобни. „Той все още получава джобни“, казва бащата, като подчертава, че за семейството е важно Кими да разбира стойността на парите и труда.

Вероника има своя роля в ранните години на пилота. Тя си спомня, че е приспивала Кими с шума на работещи състезателни автомобили, като е разхождала количката му зад колите. Днес до него е и по-малката му сестра Маги, която родителите му описват като най-голямата му почитателка.

Тримата – Марко, Вероника и Маги – са в Мексико за историческия финал. Докато Италия празнува първия си шампион от повече от седем десетилетия, у дома за Кими остават същите правила: ограничен бюджет, работа и семейство, което гледа най-вече човека зад титлата.

Източници: formula1.com, gazzetta.it, mercedesamgf1.com