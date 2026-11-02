Хаас отваря голяма възможност пред Никола Цолов

Хаас е изправен пред важно решение за предстоящия състезателен уикенд за Гран При на Сао Пауло, който ще се проведе от 6 до 8 ноември на легендарната писта „Интерлагос“. След като стана ясно, че Естебан Окон окончателно напуска американския тим, започнаха спекулации кой ще заеме мястото му. Сред обсъжданите варианти най-сериозно внимание привлича младият бразилски талант Рафаел Камара, който може да получи неочакван шанс за дебют във Формула 1 пред родна публика, при това няколко месеца по-рано от очакваното. Това съобщава Gpblog, цитиран от Gong.bg.

Камара така или иначе ще бъде на „Интерлагос“, тъй като първоначалният му план включва участие в първата свободна тренировка за Ферари. Освен това бразилецът няма ангажименти във Формула 2 през този състезателен уикенд.

Той е част от академията на Скудерията от 2021 година, а в средата на октомври официално бе обявено, че ще стане титулярен пилот на Хаас през 2027-а. Шефът на отбора Аяо Комацу разкри, че Камара е спечелил мястото след преки тестове с останалите кандидати. „Той беше най-бързият, много прост отговор“, обясни японецът.

Другата възможност пред Хаас е резервният пилот Джак Дуън, който се присъедини към отбора в началото на 2026 година след раздялата си с Алпин. Австралиецът има подобен опит, тъй като в края на 2024 година именно той замени Окон в последния кръг от сезона в Абу Даби.

Въпреки че Дуън загуби конкуренцията с Камара за титулярното място през 2027 година, Комацу уточни, че бъдещето му в екипа все още не е окончателно решено. Възможността да остане като резервен състезател продължава да съществува.

Австралиецът не получи шанс да участва в Гран При на Мексико, тъй като тогава на разположение на пистата беше единствено Хиракава.

Обсъжда се и трети вариант – Рио Хиракава да продължи да кара до края на сезона, а Дуън да поеме ролята на резервен пилот от състезанието в Бразилия нататък. Този сценарий обаче изглежда трудно осъществим заради застъпването на състезателните календари. Японецът има ангажимент с Тойота в Световния шампионат за издръжливост, като финалният кръг от надпреварата съвпада с уикенда на „Интерлагос“.

Евентуалното включване на Камара във Формула 1 може да има сериозни последици и за битката за титлата във Формула 2. Подобно развитие би предоставило отлична възможност на българския пилот Никола Цолов да атакува шампионския връх.

Камара няма да има състезание във Формула 2 на „Интерлагос“, така че участието му във Формула 1 няма да го лиши от старт във втората категория през този уикенд. Проблемът може да възникне при следващите два кръга в Катар и Абу Даби. Ако бразилецът остане ангажиран с Хаас, ще трябва да избира между отказ от участие във Формула 2 и изключително натоварена програма в двата шампионата.

Това би било сериозен шанс за Никола Цолов, който се състезава за Campos Racing и изостава само на седем точки от Камара в генералното класиране. При евентуално отсъствие на бразилеца или затруднения заради двойните му ангажименти българинът ще има възможност да навакса пасива и да се бори за историческа шампионска титла.

Допълнителна неизвестност около развръзката във Формула 2 създава и ситуацията в Близкия изток. Все още има въпросителни дали двата заключителни кръга в Катар и Абу Даби ще се проведат по програма заради геополитическото напрежение в региона. Появиха се и спекулации, че сезонът може да приключи преждевременно.