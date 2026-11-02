Кристиано Роналдо пропусна голяма победа на Ал Насър от съображения за сигурност

Кристиано Роналдо не пътува с Ал Насър за гостуването на Пахтакор в Ташкент от Шампионската лига на Азия. 41-годишният португалец остана извън състава заедно с Кингсли Коман и Мохамед Симакан.

Треньорът Анге Постекоглу обясни решението с натоварения календар. „Оставихме Кристиано, Кингсли Коман и Мохамед Симакан в Рияд предвид натовареността от мачовете и многото пътувания“, заяви австралийският специалист на пресконференция.

Ал Насър спечели двубоя в Ташкент с 6:2. Жоао Феликс отбеляза два гола, а останалите попадения за саудитския отбор бяха дело на Абдула Ал Хамдан, Абдулела Ал Амри, Абдулрахман Гариб и Анжело. Пахтакор вкара чрез Фламарион и Достонбек Хамдамов.

Отсъствието на Роналдо дойде на фона на напрежението около пътуванията до Саудитска Арабия. Седмица по-рано срещата между Ал Насър и Ал Васъл от Обединените арабски емирства в Рияд беше отложена, след като гостуващият клуб не отпътува заради проблеми с полетите и усложнената обстановка.

Ройтерс съобщи, че през последните седмици атаките, приписвани на хутите, са нарушили въздушния транспорт в Саудитска Арабия. Азиатската футболна конфедерация не обяви нова дата за отложения мач между Ал Насър и Ал Васъл.

Въпреки че сигурността остана важен фактор около турнира, Постекоглу посочи натоварването и пътуванията като конкретната причина за решението да остави Роналдо извън състава за двубоя с Пахтакор.