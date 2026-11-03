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Андрей Рубльов отпадна на старта на „Мастърс“-а в Париж
  Тема: Известни личности

Андрей Рубльов отпадна на старта на „Мастърс“-а в Париж

3 Ноември, 2026 17:19 338 1

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Това е четвърто поредно негово отпадане в първия кръг на турнир от ATP

Андрей Рубльов отпадна на старта на „Мастърс“-а в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Андрей Рубльов отпадна още в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Руснакът загуби от аржентинеца Томас Мартин Етчеверри със 6:4, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

Двубоят между 22-рия в световната ранглиста Рубльов и 31-вия в подреждането Етчеверри продължи в три сета и беше решен след два тайбрека. Аржентинецът спечели първата част с 6:4, но Рубльов изравни след тайбрек във втория сет, спечелен със 7:4. В решаващата част Етчеверри отново се наложи в дългия гейм — този път със 7:3.

Поражението е четвърто поредно за Рубльов в първия му мач на турнир от ATP. Преди Париж той загуби от японеца Рей Сакамото в Шанхай, от французина Адриан Манарино в Алмати и от американеца Томи Пол във Виена.

Във втория кръг Томас Мартин Етчеверри ще играе срещу австралиеца Алекс де Минор, който е сред поставените тенисисти и започва участието си директно от тази фаза.

Рубльов остава с 18 титли от турнири на ATP. Състезанието в Париж е с награден фонд от 6,3 милиона евро и ще приключи на 8 ноември.


Франция
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  • 1 Ако беше

    0 0 Отговор
    копекин щеше да продължи....

    17:38 03.11.2026

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