Андрей Рубльов отпадна на старта на „Мастърс“-а в Париж

Андрей Рубльов отпадна още в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Руснакът загуби от аржентинеца Томас Мартин Етчеверри със 6:4, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

Двубоят между 22-рия в световната ранглиста Рубльов и 31-вия в подреждането Етчеверри продължи в три сета и беше решен след два тайбрека. Аржентинецът спечели първата част с 6:4, но Рубльов изравни след тайбрек във втория сет, спечелен със 7:4. В решаващата част Етчеверри отново се наложи в дългия гейм — този път със 7:3.

Поражението е четвърто поредно за Рубльов в първия му мач на турнир от ATP. Преди Париж той загуби от японеца Рей Сакамото в Шанхай, от французина Адриан Манарино в Алмати и от американеца Томи Пол във Виена.

Във втория кръг Томас Мартин Етчеверри ще играе срещу австралиеца Алекс де Минор, който е сред поставените тенисисти и започва участието си директно от тази фаза.

Рубльов остава с 18 титли от турнири на ATP. Състезанието в Париж е с награден фонд от 6,3 милиона евро и ще приключи на 8 ноември.