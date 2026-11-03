Реал Мадрид без Гюлер и Чуамени срещу АЕК, Валверде се завръща в състава

Реал Мадрид ще бъде без двама от основните си футболисти – Арда Гюлер и Орелиен Чуамени, за гостуването на АЕК Атина в Шампионската лига. Двубоят от основната фаза на турнира е насрочен за утре от 19:45 часа.

В състава на „кралския клуб“ обаче се завръща Федерико Валверде. Уругвайският полузащитник пропусна гостуването на Сантандер, спечелено с 3:0, за да получи необходимото време за възстановяване от травмата на подколянното сухожилие, която получи по време на „Ел Класико“.

Старши треньорът Жозе Моуриньо включи в групата и 19-годишния Серхио Мартинес. Младият футболист пристигна в клуба през лятото от Расинг Сантандер, но все още очаква своя дебют в официален мач за Реал Мадрид.