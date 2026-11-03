Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид без Гюлер и Чуамени срещу АЕК, Валверде се завръща в състава

Реал Мадрид без Гюлер и Чуамени срещу АЕК, Валверде се завръща в състава

3 Ноември, 2026 19:00 510 0

  • реал мадрид-
  • аек атина-
  • шампионска лига-
  • арда гюлер-
  • орелиен чуамени-
  • федерико валверде-
  • жозе моуриньо-
  • серхио мартинес-
  • ел класико-
  • контузии-
  • испански футбол-
  • европейски футбол

Двубоят е насрочен за утре от 19:45 часа

Реал Мадрид без Гюлер и Чуамени срещу АЕК, Валверде се завръща в състава - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид ще бъде без двама от основните си футболисти – Арда Гюлер и Орелиен Чуамени, за гостуването на АЕК Атина в Шампионската лига. Двубоят от основната фаза на турнира е насрочен за утре от 19:45 часа.

В състава на „кралския клуб“ обаче се завръща Федерико Валверде. Уругвайският полузащитник пропусна гостуването на Сантандер, спечелено с 3:0, за да получи необходимото време за възстановяване от травмата на подколянното сухожилие, която получи по време на „Ел Класико“.

Старши треньорът Жозе Моуриньо включи в групата и 19-годишния Серхио Мартинес. Младият футболист пристигна в клуба през лятото от Расинг Сантандер, но все още очаква своя дебют в официален мач за Реал Мадрид.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове