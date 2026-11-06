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Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в Йосу

Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в Йосу

6 Ноември, 2026 10:05 470 0

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Петкратните европейски шампионки загубиха от американската двойка Лорън Лам и Алисън Куин Лий с 0:2 гейма

Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в Йосу - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на турнира по бадминтон World Tour Super 500 в Йосу Сити, Република Корея. Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 3 в схемата, загубиха от осмите поставени Лорън Лам и Алисън Куин Лий от САЩ с 19:21, 10:21.

Двубоят продължи 40 минути. Българската двойка не успя да стигне до решаващ трети гейм и приключи участието си в надпреварата с награден фонд 500 хиляди долара.

За сестрите това беше втори пореден турнир с достигане до етапа на четвъртфиналите. През миналата седмица Стефани и Габриела Стоеви спечелиха бронзови медали в Саарбрюкен, Германия.

Следващото участие на българките ще бъде през следващата седмица на турнир от категорията World Tour Super 500 в Кумамото, Япония.


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