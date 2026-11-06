Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в Йосу

Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на турнира по бадминтон World Tour Super 500 в Йосу Сити, Република Корея. Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 3 в схемата, загубиха от осмите поставени Лорън Лам и Алисън Куин Лий от САЩ с 19:21, 10:21.

Двубоят продължи 40 минути. Българската двойка не успя да стигне до решаващ трети гейм и приключи участието си в надпреварата с награден фонд 500 хиляди долара.

За сестрите това беше втори пореден турнир с достигане до етапа на четвъртфиналите. През миналата седмица Стефани и Габриела Стоеви спечелиха бронзови медали в Саарбрюкен, Германия.

Следващото участие на българките ще бъде през следващата седмица на турнир от категорията World Tour Super 500 в Кумамото, Япония.