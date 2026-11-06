Бекер атакува Зверев, а световният №1 му отвърна остро

Публичният конфликт между Борис Бекер и Александър Зверев се разгоря отново, след като германската тенис легенда отправи нови критики към световния номер едно. В интервю за списание „Шпигел“ шесткратният шампион от турнирите от Големия шлем заяви, че самият Зверев допринася за сравнително ниската си популярност в Германия.

Според Бекер германският тенисист обикновено е „доста сух и рязък“ в интервютата си на немски език и не е особено любезен с журналистите. Когато говори на английски, по думите му Зверев показва повече чар, чувство за хумор и способност да се шегува със себе си.

„Вероятно на това се дължи неособено доброто му име в нашата страна, а и това, че не се радва на любовта на хората“, заяви Бекер. Той обаче уточни, че личните му впечатления от Зверев са различни и определи сънародника си като „приятен и забавен човек“.

Бекер посочи още, че в последните три финала на турнири от Големия шлем е останал с впечатлението, че повечето зрители са подкрепяли съперниците на Зверев. По думите му подкрепата от трибуните е важна за всеки тенисист, особено в решителните моменти.

Най-острата част от изказването му беше свързана с произхода на Зверев и с публичното му поведение по темата за войната в Украйна. „Родителите му са от Русия и той говори на руски с екипа си по време на мачовете. Освен това не изразява публично позиция за войната в Украйна“, каза Бекер, като свърза това с отношението на германската публика към тенисиста.

Зверев реагира остро на думите му. „Мисля, че говори куп глупости, както винаги“, заяви световният номер едно. Той добави, че не знае какво се случва с Бекер, но има усещането, че бившият шампион изпитва постоянна необходимост да коментира всичко, което прави.

Тенисистът отхвърли и упрека, че трябва публично да заявява политическите си възгледи. „Не съм длъжен да коментирам каквото и да е, защото някой смята, че трябва да го правя“, каза Зверев.

Той заяви, че има ясна позиция по въпроса за войната в Украйна, но никой не го е питал директно за нея. Зверев подчерта още, че няма намерение да публикува политически коментари в социалните мрежи, тъй като това никога не е било неговият стил.

Разменените реплики задълбочават напрежението между двама от най-разпознаваемите германски представители в мъжкия тенис. Бекер беше лидер в световната ранглиста преди десетилетия, а Зверев в момента заема върха, но отношенията между тях остават конфликтни.