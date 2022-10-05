Новини
Спорт »
Световен футбол »
Край на първата половина от групите в Лига Европа

1190

Край на първата половина от групите в Лига Европа

  • лига европа

Фаворитите официално се е оформиха

Край на първата половина от групите в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Ето, че преполовихме и груповата фаза в Лига Европа, за да може фаворитите за елиминациите да се заформят, докато някои от грандовете да потреперят за местата си в евротурнирите на пролет..

Ето и как завършиха мачовете в третия кръг:

Първите реванши ще се проведат на 13 октомври.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове