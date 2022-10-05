Край на първата половина от групите в Лига Европа

Ето, че преполовихме и груповата фаза в Лига Европа, за да може фаворитите за елиминациите да се заформят, докато някои от грандовете да потреперят за местата си в евротурнирите на пролет..
Ето и как завършиха мачовете в третия кръг:
- Малмьо 0:1 Унион Берлин
- Монако 3:1 Трабзонспор
- Омония Никозия 2:3 Манчестър Юнайтед
- ХИК Хелзинки 1:1 Лудогорец
- Цървена звезда 4:1 Ференцварош
- Цюрих 1:5 ПСВ Айндховен
- Шериф Тираспол 0:2 Реал Сосиедад
- Щурм Грац 0:0 Лацио
- Арсенал 3:0 Бодьо/Глимт
- Спортинг Брага 1:2 Роял Юнион
- Мидтиланд 2:2 Фейенорд
- Олимпиакос 0:3 Карабах
- Рен 2:1 Динамо Киев
- Рома 1:2 Реал Бетис
- Фенербахче 2:0 АЕК Ларнака
- Фрайбург 2:0 Нант
Първите реванши ще се проведат на 13 октомври.
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