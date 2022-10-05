Край на първата половина от групите в Лига Европа

Ето, че преполовихме и груповата фаза в Лига Европа, за да може фаворитите за елиминациите да се заформят, докато някои от грандовете да потреперят за местата си в евротурнирите на пролет..

Ето и как завършиха мачовете в третия кръг:

Първите реванши ще се проведат на 13 октомври.