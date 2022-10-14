Много драма и български триумф в четвъртия кръг от Лига Европа

Официално можем да обявим, че четвъртият кръг в груповата фаза на Лига Европа ми предложи някои доста любопитни резултати, включително и победата на Лудогорец над ХИК Хелзинки в Разград.

Получиха се и някои драматични изненади за част от фаворитите в турнира.

Ето и как завършиха всички срещи:

АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче

Реал Бетис 1:1 Рома

Бодьо/Глимт 0:1 Арсенал

Динамо Киев 0:1 Рен

Карабах 0:0 Олимпиакос

Нант 0:4 Фрайбург

Роял Юнион СЖ 3:3 Спортинг Брага

Фейенорд 2:2 Мидтиланд

Лацио 2:2 Щурм Грац

Лудогорец 2:0 ХИК Хелзинки

Манчестър Юнайтед 1:0 Омония Никозия

ПСВ Айндховен 5:0 Цюрих

Реал Сосиедад 3:0 Шериф Тираспол

Трабзонспор 4:0 Монако

Унион Берлин 1:0 Малмьо

Ференцварош 2:1 Цървена звезда

Следващият кръг в турнира ще се проведе на 27 октомври, когато Лудогорец гостува на Бетис.