Много драма и български триумф в четвъртия кръг от Лига Европа

Официално можем да обявим, че четвъртият кръг в груповата фаза на Лига Европа ми предложи някои доста любопитни резултати, включително и победата на Лудогорец над ХИК Хелзинки в Разград.
Получиха се и някои драматични изненади за част от фаворитите в турнира.
Ето и как завършиха всички срещи:
- АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче
- Реал Бетис 1:1 Рома
- Бодьо/Глимт 0:1 Арсенал
- Динамо Киев 0:1 Рен
- Карабах 0:0 Олимпиакос
- Нант 0:4 Фрайбург
- Роял Юнион СЖ 3:3 Спортинг Брага
- Фейенорд 2:2 Мидтиланд
- Лацио 2:2 Щурм Грац
- Лудогорец 2:0 ХИК Хелзинки
- Манчестър Юнайтед 1:0 Омония Никозия
- ПСВ Айндховен 5:0 Цюрих
- Реал Сосиедад 3:0 Шериф Тираспол
- Трабзонспор 4:0 Монако
- Унион Берлин 1:0 Малмьо
- Ференцварош 2:1 Цървена звезда
Следващият кръг в турнира ще се проведе на 27 октомври, когато Лудогорец гостува на Бетис.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 …..:::
.., кой ти иска мнението бе цЪрвУл , дай резултатите ( не , че ние не ги знаем) и си вземи глипавия хонорар за статийката !
Коментиран от #2
00:13 14.10.2022
2 ……:::
До коментар #1 от "…..:::":защо не ме трият още … ?!?!
Коментиран от #4
00:17 14.10.2022
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
ГРАД РАЗГРАД
00:50 14.10.2022
4 ха ха
До коментар #2 от "……:::":Администраторката е заета със сериозен ъпгрейд...
01:18 14.10.2022