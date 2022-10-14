Новини
Спорт »
Световен футбол »
Много драма и български триумф в четвъртия кръг от Лига Европа

5224

Много драма и български триумф в четвъртия кръг от Лига Европа

  • лига европа

Лудогорец е на една крачка от участие в 1/8-финалите на турнира

Много драма и български триумф в четвъртия кръг от Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Официално можем да обявим, че четвъртият кръг в груповата фаза на Лига Европа ми предложи някои доста любопитни резултати, включително и победата на Лудогорец над ХИК Хелзинки в Разград.

Получиха се и някои драматични изненади за част от фаворитите в турнира.

Ето и как завършиха всички срещи:

Следващият кръг в турнира ще се проведе на 27 октомври, когато Лудогорец гостува на Бетис.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 …..:::

    3 1 Отговор
    Официално можем да обявим, че четвъртият кръг в груповата фаза на Лига Европа ми предложи някои доста любопитни резултати, включително и победата на Лудогорец над ХИК Хелзинки в Разград.
    .., кой ти иска мнението бе цЪрвУл , дай резултатите ( не , че ние не ги знаем) и си вземи глипавия хонорар за статийката !

    Коментиран от #2

    00:13 14.10.2022

  • 2 ……:::

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "…..:::":

    защо не ме трият още … ?!?!

    Коментиран от #4

    00:17 14.10.2022

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    БРАВО на ЛУДОГОРЕЦ
    ГРАД РАЗГРАД

    00:50 14.10.2022

  • 4 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "……:::":

    Администраторката е заета със сериозен ъпгрейд...

    01:18 14.10.2022

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове