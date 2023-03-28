Гонзо с любопитен коментар за "лъвовете"

Георги Иванов посочи родни футболисти, които според него след 2-3 години ще станат топ играчи.

"Имаме трима футболисти, които след 2-3 години ще станат топ играчи. Димо Кръстев от Фиорентина и Мартин Георгиев от Барселона са двама от тях. Имаме играч и в Бенфика. Когато те се присъединят към националния отбор, ще изглеждаме по различен начин. След две години националният тим ще бъде много по-добър. Знаем, че с тези млади момчета поемаме риск, но никой не е спечелил без да рискува", заяви Иванов.

Той е цитиран от "Гонг". Иванов е сред ръководителите в родния футбол. Националният ни отбор започна доста лошо настоящите европейски квалификации (2 загуби от 2 мача).