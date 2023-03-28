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Гонзо с любопитен коментар за "лъвовете"

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Гонзо с любопитен коментар за "лъвовете"

  • георги иванов - гонзо-
  • българия

Георги Иванов-Гонзо е оптимист за "лъвовете"

Гонзо с любопитен коментар за "лъвовете" - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Георги Иванов посочи родни футболисти, които според него след 2-3 години ще станат топ играчи.

"Имаме трима футболисти, които след 2-3 години ще станат топ играчи. Димо Кръстев от Фиорентина и Мартин Георгиев от Барселона са двама от тях. Имаме играч и в Бенфика. Когато те се присъединят към националния отбор, ще изглеждаме по различен начин. След две години националният тим ще бъде много по-добър. Знаем, че с тези млади момчета поемаме риск, но никой не е спечелил без да рискува", заяви Иванов.

Той е цитиран от "Гонг". Иванов е сред ръководителите в родния футбол. Националният ни отбор започна доста лошо настоящите европейски квалификации (2 загуби от 2 мача).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ох ох

    18 0 Отговор
    Те тия 2-3 години ги чакаме вече 20-30 години и все не идват

    17:02 28.03.2023

  • 2 честен ционист

    11 0 Отговор
    Бе то ако стане нещо от тия проектонационали, да знаеш лога ще си рискуват кариерите във Фиорентина и Барселона да подритват с пияндетата и тотаджиите от националната комуна.

    17:03 28.03.2023

  • 3 Тома

    17 0 Отговор
    Няма как да стане тази работа инжинере след като сте само некадърници и алкохолици събрани в бфс

    17:06 28.03.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хихихи..

    11 0 Отговор
    Гонзо с тая мусура е само за Източния фронт,може да изкара акъла и на един взвод чеченци без да вдига Калашника..

    17:14 28.03.2023

  • 6 Гневен

    12 0 Отговор
    Гонзо, само една оставка не е достатъчна, трябват много оставки. Първата трябва да е на главатаря на БФС, после и на всичките му лакеи като теб.

    17:17 28.03.2023

  • 7 Гневен

    3 2 Отговор
    Дали пък Кръстаич, не е "Троянски кон", вкаран да провали БФС.

    17:18 28.03.2023

  • 8 Мим

    10 0 Отговор
    Гонзо и ти взе да повтаряш и да си измисляш,някакви фантасмагории.Изглежда с това искаш да си замажете очеведното неможене...Стига вече лъжи-измислици.Кажете,че не може да се спраеите и вдигайте байрака...

    17:23 28.03.2023

  • 9 Национална гордост

    2 0 Отговор
    Спорта, в частност футбола е общо благо.Той е радост за народа и престиж за държавата.За да има успехи трябват хора които да мислят не само своето, но и за общото.

    17:30 28.03.2023

  • 10 Бонго Бонго

    6 0 Отговор
    В бугарстана няма топ играчи, защото талантливите не са допускани до голямото доброутро, схемата на перукан ефбет

    17:34 28.03.2023

  • 11 Попов

    2 0 Отговор
    Някой знае ли Гонзо дали има диплома като Наско Сираков?

    17:45 28.03.2023

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