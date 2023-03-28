Гонзо с любопитен коментар за "лъвовете"

Георги Иванов посочи родни футболисти, които според него след 2-3 години ще станат топ играчи.
"Имаме трима футболисти, които след 2-3 години ще станат топ играчи. Димо Кръстев от Фиорентина и Мартин Георгиев от Барселона са двама от тях. Имаме играч и в Бенфика. Когато те се присъединят към националния отбор, ще изглеждаме по различен начин. След две години националният тим ще бъде много по-добър. Знаем, че с тези млади момчета поемаме риск, но никой не е спечелил без да рискува", заяви Иванов.
Той е цитиран от "Гонг". Иванов е сред ръководителите в родния футбол. Националният ни отбор започна доста лошо настоящите европейски квалификации (2 загуби от 2 мача).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ох ох
17:02 28.03.2023
2 честен ционист
17:03 28.03.2023
3 Тома
17:06 28.03.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хихихи..
17:14 28.03.2023
6 Гневен
17:17 28.03.2023
7 Гневен
17:18 28.03.2023
8 Мим
17:23 28.03.2023
9 Национална гордост
17:30 28.03.2023
10 Бонго Бонго
17:34 28.03.2023
11 Попов
17:45 28.03.2023