Ето титулярите на ЦСКА и Черно море

ЦСКА приема Черно море в мач от първия кръг на плейофите на ефбет Лига. Двубоят ще се играе на "Георги Бенковски" в Пазарджик, поради наказание на "армейците".

ЦСКА е втори във временното класиране със само точка изоставане от Лудогорец. Черно море е пети.

Мачът е с начален час 18:00.

Ето титулярите:

ЦСКА: Густаво Бусато - Мено Кох, Християн Петров, Енес Махмутович, Иван Турицов - КАПИТАН, Тибо Вион, Джонатан Линдсет, Марселино Кареасо, Тобиас Хайнц, Маурисио Гарсес, Дюкенс Назон

Треньор: Саша Илич

Черно море: Иван Дюлгеров - Цветомир Панов, Росен Стефанов, Мазир Сула, Атанас Илиев, Алекс Фернандес, Александър Василев, Едгар Пашеко, Даниел Димов - КАПИТАН, Влатко Дробаров, Васил Панайотов

Треньор: Илиан Илиев