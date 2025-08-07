Новини
Линдзи Вон прави сензационен ход за Олимпиадата през 2026г.

7 Август, 2025 12:31 358 0

Двукратният олимпийски шампион Аксел Лунд Свиндал ще се присъедини към нейния треньорски щаб

Линдзи Вон прави сензационен ход за Олимпиадата през 2026г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Световната ски легенда Линдзи Вон изненада спортната общност с новината, че двукратният олимпийски шампион Аксел Лунд Свиндал ще се присъедини към нейния треньорски щаб в подготовката за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година.

Американската звезда, която през 2010 г. триумфира със злато в спускането, се завърна на пистата миналата година, въоръжена с ново титаниево коляно и още по-голяма решимост да покори олимпийските върхове. След като през 2019 г. бе принудена да прекрати кариерата си заради поредица от тежки травми и последвала операция, Вон демонстрира, че духът ѝ е несломим.

Сега, на 40-годишна възраст, тя се готви за ново предизвикателство, а към нейния екип се присъединява не кой да е, а норвежкият ас Аксел Лунд Свиндал – четирикратен олимпийски медалист и петкратен световен шампион. Според официално съобщение от нейния екипировъчен партньор Head, Свиндал ще започне работа с Вон по време на тренировъчния лагер в Чили това лято.

„Да имам до себе си Аксел в този решаващ момент е истински подарък. Вярвам, че неговият опит и мъдрост ще ми дадат необходимото предимство по пътя към Кортина. Това завръщане е моята възможност да покажа, че граници не съществуват, когато имаш воля и правилния екип. Безкрайно съм благодарна, че той прие поканата ми – не бих могла да мечтая за по-добър съотборник“, сподели развълнуваната Вон, която има впечатляващите 82 победи за Световната купа.

Свиндал, който се оттегли от активния спорт след среброто си в спускането на Световното първенство през 2019 г., не скри изненадата си от предложението на Вон, но подчерта, че за него е огромна чест да бъде част от нейния екип.


