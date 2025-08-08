Националките на България по волейбол до 21г. отвяха Тунис на световното първенство в Индонезия

Националният отбор на България по волейбол за жени под 21 години нямаше проблеми срещу Тунис във втория си мач от Световното първенство в Индонезия. Нашите сразиха съперника с 3:0 (25:20, 25:12, 25:20). Ден по-рано загубихме със същия резултат от Бразилия.

Българките, водени от Драган Нешич, изпитаха малки затруднения в първия гейм. Бързо поведохме с 4:0, но допуснахме изравняване. Въпреки това през цялото време доминиращата сила беше българска. Няколко пъти повеждахме сериозно в резултата, но Тунис успя да изравни – 19:19. Четири поредни точки, а после още две приключиха гейма в наша полза 25:20.

Втората част беше демонстрация на мощ от България. Тунизийките се опитаха да са равностойни и дори да повеждат, но за последно им се случи при 8:8. Впечатляващо България затвори гейма с девет поредни точки – 25:12.

В последната част ситуацията не беше различна. България държеше нещата под контрол, а само понякога Тунис опитваше да се върне. Рано поведохме с 6:3, за да ни изравнят при 9:9. Българките направиха серия от три точки и с това интригата почти приключи. Най-близо тунизийките се приближиха до 17:18. До края бяхме господари в залата и триумфирахме с 25:20.

Утре е следващият ни мач срещу Чили от 15 часа.