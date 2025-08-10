Новини
Българските гребци с престижно девето място на световното първенство в Литва

10 Август, 2025 20:06 280 1

Двойка ни скул Александър Киров и Валентин Андонов се представи на ниво в надпреварата за юноши и девойки

Българските гребци с престижно девето място на световното първенство в Литва - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският дует в дисциплината двойка скул – Александър Киров и Валентин Андонов се нареди на девета позиция в крайното класиране на Световното първенство по гребане за юноши и девойки, което се проведе в живописния Тракай, Литва.

В напрегнатия Финал B нашите момчета демонстрираха изключителна воля и спортен дух, като завършиха трети в серията си. Те изминаха 2000-метровата дистанция за 7 минути и 0.93 секунди. Българският екипаж водеше убедително до 1500-ия метър, но в последните метри бе изпреварен от представителите на Швейцария и Нова Зеландия. Трите лодки финишираха почти едновременно, като разликата между тях бе едва малко над секунда – истинска битка до последния загреб!

Световната титла в тази дисциплина заслужено отиде при екипажа на Ирландия, които показаха завидна подготовка и издръжливост.

В индивидуалната надпревара при скифовете младата българска надежда Румяна Стоянова също се представи достойно. Тя завърши първа във Финал D, което ѝ отреди 19-о място в крайното класиране. Златният медал в тази категория бе спечелен от гръцката състезателка Варвара Лукомитру.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хъхъ

    0 0 Отговор
    България деградира. Някога се радвахме на 4-тото място, сега вече и деветото било престижно.

    20:09 10.08.2025

