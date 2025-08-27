Новини
САЩ спря младежките ни национали по волейбол на световното в Китай

27 Август, 2025 20:54 452 0

Нашите ще се изправят срещу Казахстан в мач за разпределение на местата между 9-о и 16-о

САЩ спря младежките ни национали по волейбол на световното в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол на България под 21 години отстъпи с 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) в осминафинал на мондиала в Китай. Така нашите ще се изправят срещу Казахстан в мач за разпределение на местата между 9-о и 16-о.

Българите изостанаха сериозно още в началото на мача, когато американската преднина стана 7:2. Въобще не успяхме да се приближим в точките. За първи път пасивът ни стана двуцифрен при 8:18. В последните минути от гейма направихме повече точки, но това ни стигна само да стигнем до 19.

Първата третина на втората част вървеше равностойно. До 7:7 не позволявахме на съперника да се откъсне. Положението стана почти невъзможно след 10:12, когато янките направиха пет точки срещу само една наша. До края на частта те държаха контрола и поведоха с 2:0.

За първи път ние излязохме напред в началото на третия гейм, но само до 2:0 и 5:4. Резултатът се движеше равностойно и не позволявахме голямо изоставане. За съжаление при 20:21, когато още имаше шанс да се върнем в мача, САЩ направиха серия от четири точки и сложиха край.


