Левски с пестелива победа над ЦСКА 1948

Левски победи ЦСКА 1948 с 2:1 в мач от седмия на шампионата, предава БТА. "Сините" започнаха ударно срещата на собствения си стадион и успяха да поведат още в осмата минута. Евертон Бала получи топката по дясното крило и изпрати центриране в наказателното поле, а Кристиан Димитров изпревари Уилям Фонкеу на далечна греда и се разписа за 1:0. Това бе дебютен гол за бранителя през сезона, като той пропусна три мача в първенството и игра във всички осем в евротурнирите.
Левски стигна до следващата си възможност след половин час игра, когато се бе настанил трайно в половината на "червените". Два удара с глава на Гашпер Търдин след корнери бяха отразени първо от Петър Маринов и след това от Адама Траоре, а в продължението на атаката Карл Фабиен направи огромен пропуск. Той получи пас от Майкон на два метра от празната врата на ЦСКА 1948, но не успя да я чукне в мрежата.
В 34-ата минута Майкон (вляво) вкара гол с пета. Той получи подаване в наказателното поле и овладя с гръб към вратата, а стражът Маринов го гардира с тяло. Бразилецът обаче удари топката силно с пета и го преодоля за 2:0.
ЦСКА 1948 успя да отвърне на удара в началото на второто полувреме, след като Радослав Кирилов пропусна добро положение за Левски. Георги Русев проби по дясното крило и пусна пас по тревата към точката за дузпа, а Мамаду Диало изпрати прецизен удар в левия ъгъл на Светослав Вуцов за 1:2. За 28-годишния французин това бе четвърти гол в efbet Лига.
„Червените“ бяха много близо до изравняване 15 минути преди изтичането на редовното време. Гостите се измъкнаха от висока преса с двойно подаване и топката стигна до Диало по дясното крило, а той отправи много силен удар към вратата на "сините". Вуцов обаче отрази опасността и изби в корнер, след който Левски изчисти топката.
ЦСКА 1948 опита да натисне съперника, но не успя да стигне до повече положения и загуби за втори път за сезона.
Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:
Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0
Ботев (Вр) - Черно море 1:0
Монтана - Добруджа 1:0
Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2
Славия – ЦСКА 2:2
Арда – Берое 2:2
Левски - ЦСКА 1948 2:1
Днес:
Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)
Левски с пестелива победа над ЦСКА 1948
31 Август, 2025 21:39 374 2
Майкон показа техника и вкара гол с пета
1 Някой
Левски обаче се уморява. И от там ЦСКА 1948 имаха шансове второто полувреме. Нападателят им явно си е добър. Май взет от изпадащ от 3-та лига във Франция, ако си спомням правилно изказване на Найденов. Но и силата и точността при гола и при гола с глава от 11 метра срещу ЦСКА-София, не са изпълнения които много ще успеят, като нямаше дотук толкова много шансове в атака. Така че там явно са нацелили. Трябва да се сработят и после ще е по-ясно. Сигурно ще завършат 3-6 място.
21:43 31.08.2025
2 Новичок
21:44 31.08.2025