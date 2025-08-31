Левски с пестелива победа над ЦСКА 1948

Левски победи ЦСКА 1948 с 2:1 в мач от седмия на шампионата, предава БТА. "Сините" започнаха ударно срещата на собствения си стадион и успяха да поведат още в осмата минута. Евертон Бала получи топката по дясното крило и изпрати центриране в наказателното поле, а Кристиан Димитров изпревари Уилям Фонкеу на далечна греда и се разписа за 1:0. Това бе дебютен гол за бранителя през сезона, като той пропусна три мача в първенството и игра във всички осем в евротурнирите.



Левски стигна до следващата си възможност след половин час игра, когато се бе настанил трайно в половината на "червените". Два удара с глава на Гашпер Търдин след корнери бяха отразени първо от Петър Маринов и след това от Адама Траоре, а в продължението на атаката Карл Фабиен направи огромен пропуск. Той получи пас от Майкон на два метра от празната врата на ЦСКА 1948, но не успя да я чукне в мрежата.



В 34-ата минута Майкон (вляво) вкара гол с пета. Той получи подаване в наказателното поле и овладя с гръб към вратата, а стражът Маринов го гардира с тяло. Бразилецът обаче удари топката силно с пета и го преодоля за 2:0.



ЦСКА 1948 успя да отвърне на удара в началото на второто полувреме, след като Радослав Кирилов пропусна добро положение за Левски. Георги Русев проби по дясното крило и пусна пас по тревата към точката за дузпа, а Мамаду Диало изпрати прецизен удар в левия ъгъл на Светослав Вуцов за 1:2. За 28-годишния французин това бе четвърти гол в efbet Лига.



„Червените“ бяха много близо до изравняване 15 минути преди изтичането на редовното време. Гостите се измъкнаха от висока преса с двойно подаване и топката стигна до Диало по дясното крило, а той отправи много силен удар към вратата на "сините". Вуцов обаче отрази опасността и изби в корнер, след който Левски изчисти топката.

ЦСКА 1948 опита да натисне съперника, но не успя да стигне до повече положения и загуби за втори път за сезона.



Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0

Ботев (Вр) - Черно море 1:0

Монтана - Добруджа 1:0

Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2

Славия – ЦСКА 2:2

Арда – Берое 2:2

Левски - ЦСКА 1948 2:1



Днес:

Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.