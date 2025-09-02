Локомотив (София) на 96!

Един от най-успешните клубове в историята на българския футбол - Локомотив (София), днес отбелязва своята 96-а годишнина

На 2 септември 1929 година се провежда учредително събраните, в което вземат участие 18 души. По време на форума е решено, че член на клуба може да бъде всеки, който е под ведомството на Министерството на железниците или пък е син на железничар

Месец по-късно Локомотив играе и първия си мач - срещу Зора (София) на стадион"Юнак"

През годините Локо - отборът на Начко Михайлов, Никола Котков, Спиро Дебърски и още няколко дузини от най-големите родни футболисти и треньори, се превръща в синоним на лоялност, чест и червено-черна страст

Четири пъти е шампион на България (1940, 1945, 1964, 1978)

Четири пъти е носител на Купата на България (1948, 1953, 1982, 1995)

Носител на Балканската купа (1973)

Двукратен европейски железничарски шампион (1961, 1963)

Четвъртфиналист в турнира за Купата на УЕФА, предшественик на Лига Европа - 1980 година