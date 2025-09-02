Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив (София) на 96!

Локомотив (София) на 96!

2 Септември, 2025 19:25 391 0

  • футбол-
  • локомотив софия-
  • празнува-
  • чества-
  • създаване-
  • клуб

В учредителното събраните вземат участие 18 души

Локомотив (София) на 96! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един от най-успешните клубове в историята на българския футбол - Локомотив (София), днес отбелязва своята 96-а годишнина

На 2 септември 1929 година се провежда учредително събраните, в което вземат участие 18 души. По време на форума е решено, че член на клуба може да бъде всеки, който е под ведомството на Министерството на железниците или пък е син на железничар

Месец по-късно Локомотив играе и първия си мач - срещу Зора (София) на стадион"Юнак"

През годините Локо - отборът на Начко Михайлов, Никола Котков, Спиро Дебърски и още няколко дузини от най-големите родни футболисти и треньори, се превръща в синоним на лоялност, чест и червено-черна страст

Четири пъти е шампион на България (1940, 1945, 1964, 1978)

Четири пъти е носител на Купата на България (1948, 1953, 1982, 1995)

Носител на Балканската купа (1973)

Двукратен европейски железничарски шампион (1961, 1963)

Четвъртфиналист в турнира за Купата на УЕФА, предшественик на Лига Европа - 1980 година


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ