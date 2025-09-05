Новини
Отлагат за втори път Арда - ЦСКА?

Отложеният мач от 5-ия кръг на Първа лига между Арда и ЦСКА може да бъде изместен напред във времето за втори път, научи Dsport.bg.

Клубът от Кърджали е поискал срещата да се отложи отново, тъй като теренът на „Арена Арда“ е в лошо състояние и не предлага добри условия за провеждането на мача.

От Арда са подали заявление за отлагане на срещата, която бе насрочена за четвъртък (18 септември), от 17:30 часа, като сега се чака окончателно решение от Българския футболен съюз.

Първоначално мачът Арда – ЦСКА трябваше да се играе на 18 август (понеделник) от 21:15 ч., но бе отложен заради евроучастието на кърджалийци.


