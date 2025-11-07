Новини
Apple се вслуша във феновете и ще промени най-голямата грешка в тънкия iPhone

7 Ноември, 2025 08:51 1 047 4

  • apple-
  • iphone-
  • iphone air

Устройството ще получи втора камера

Apple се вслуша във феновете и ще промени най-голямата грешка в тънкия iPhone - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Според слухове, наследникът на ултратънкия iPhone Air ще претърпи значителни промени в областта на фотографията, което предполага, че Apple е решена да отговори на сериозната критика към настоящия модел. Макар първото поколение Air да беше похвалено за своето елегантно и леко шаси, неговата единична задна камера беше широко възприемана като компромис.

Източникът Digital Chat Station посочва, че моделът от второ поколение, който се очаква да следва нормалния годишен цикъл на обновяване, ще запази тънкия и лек дизайн и 6,5-инчовия Super Retina XDR дисплей с Face ID. Камерата обаче ще претърпи значително подобрение с добавянето на 48-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, който ще допълни съществуващия 48-мегапикселов основен обектив. Тази промяна ще повиши значително гъвкавостта на устройството, като ще предложи истинска ултраширока перспектива, която настоящият режим на телеобектив не може да възпроизведе.

Важно е, че изтеклата информация сочи, че новата двойна камера ще запази хоризонталното си разположение на гърба. Това е ключова разлика от вертикалното разположение на камерите, което се наблюдава при базовите модели iPhone 17 и Pro, което Apple е възприела специално, за да позволи пространствено заснемане на видео за Vision Pro, използвайки основния и ултраширокия обективи с правилното разстояние помежду им. Хоризонталното разположение на новия наследник на Air повдига въпроса за способността му да заснема пространствени видеоклипове, тъй като по-малкото хоризонтално разстояние може да не отговаря на изискванията на Apple за 3D възприятие на дълбочина.

Въвеждането на система с двойна камера подсказва, че Apple се вслушва в обратната връзка от потребителите и се стреми да позиционира Air като дългосрочна, премиум линия в портфолиото на iPhone, представяйки го като идеално съчетание на производителност и ултратънък дизайн.


