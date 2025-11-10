Слухове подсказват за по-ранно представяне на новите флагмани на Samsung

Цикълът на пускане на пазара на флагманската серия Galaxy S26 на Samsung изглежда се ускорява, като новите данни сочат потенциално връщане към агресивен, по-ранен график.

Първоначално се очакваше дебютът да бъде в края на февруари 2026 година, а продажбите да започнат през март, но според последните информации от Южна Корея Samsung е преместил събитието Galaxy Unpacked за края на януари следващата година, подготвяйки почвата за пускането на моделите на пазара в началото на февруари. Тази промяна в графика връща марката към типичния ѝ период отпреди пандемията.

Самата гама потвърждава предишните изтекли информации, като включва S26, S26 Plus и най-висококачествения S26 Ultra. Важно е, че Samsung отново възприема стратегията си за два чипа за това поколение. Стандартният и Plus вариантите ще използват вътрешния Exynos 2600 SoC, което е знак за значително доверие в собствения им отдел за полупроводници за основните модели. Премиум моделът S26 Ultra обаче ще разполага изключително с най-висококачествения чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, което вероятно е с цел да се гарантира максимална стабилност на производителността и привлекателност за потребителите на техния флагмански продукт.

В знак на суровата реалност на продажбите, краткотрайният модел Galaxy S26 Edge е потвърден за отмяна. Тънката версия не успя да привлече купувачите, като регистрира едва 1,3 милиона продадени бройки през първите три месеца след пускането си на пазара, което се равнява на 74% спад в продажбите в сравнение с по-традиционния модел Plus, който се опитваше да замести. Това слабо приемане на пазара ефективно определи съдбата му и проправи пътя за завръщането на популярния S26 Plus.