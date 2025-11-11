Apple преосмисля стратегията си за iPhone Air и отлага второто му поколение

Последният опит на Apple да завладее четвърто място в гамата си от смартфони от висок клас с тънкият iPhone Air, изглежда е претърпял провал, принуждавайки компанията да отмени планираното пускане на iPhone Air 2 през есента на 2026 година.

Забавянето, потвърдено от доклади на The Information, произтича директно от „слабите продажби“ на настоящото поколение iPhone Air, което дебютира като най-тънкият iPhone досега, но не успя да намери отзвук сред широката потребителска база. Реакцията на пазара отразява предишните неуспехи на Apple да се разшири извън основните стандартни и Pro модели, след неуспешните серии на вариантите mini и Plus. Потребителите изглежда не са склонни да дадат предимство на ултратънкия форм-фактор пред критичната функционалност.

Непосредствените последствия са тежки: Apple рязко намали производствените поръчки, като доставчикът Luxshare вече спря сглобяването през октомври, а Foxconn се очаква да спре цялото производство на Air до края на този месец. Това бързо спиране на производството ясно показва, че компромисите – а именно по-малкият капацитет на батерията и единичната задна камера – са били прекалено големи за устройство, позиционирано в ценовия диапазон малко под богатите на функции модели Pro.

Докато първоначалният план предвиждаше iPhone Air 2 да бъде пуснат на пазара заедно с флагманския iPhone 18 Pro и дългоочаквания iPhone Fold през септември 2026 година, сега тази ниша е напълно свободна. iPhone Fold сега е позициониран да се превърне в критичния нов „четвърти модел“ за септемврийския прозорец.

Ако концепцията за iPhone Air не бъде напълно изоставена, следващата му версия най-вероятно ще бъде отложена далеч назад в графика, като потенциално ще бъде пусната на пазара през пролетта на 2027 година заедно с по-бюджетните модели iPhone 18 и 18e. Според слуховете, наследникът най-накрая ще коригира един от основните недостатъци на оригинала, като включи система с двойна камера, но засега целият проект е замразен, тъй като Apple преоценява стратегията си за завладяване на този неуловим четвърти сегмент.