Apple пуска "по-умната" версия на Siri в края на месеца

Чакането за „по-умна“ Siri най-накрая навлиза в последната си фаза, тъй като според най-новата информация от Марк Гурман от Bloomberg, Apple е готова да пусне първата бета версия на iOS 26.4 за разработчици на 23 февруари. Тази актуализация е нещо повече от рутинна настройка, тя служи като първата реална демонстрация на високопрофилното партньорство на Apple с Google. Чрез интегрирането на персонализиран модел Gemini 3 с 1,2 трилиона параметри в архитектурата на Siri, Apple цели да предостави възможности, които за първи път бяха представени преди почти две години. Докато пълният „чатбот“ интерфейс се запазва за есента, iOS 26.4 ще даде на ранните потребители възможност да опитат много по-проактивен асистент.

„Фаза 1“ на iOS 26.4 ще се фокусира върху три основни функции, предназначени да направят Siri по-малко като гласово активирана лента за търсене и повече като дигитален помощник. Siri най-накрая ще може да „вижда“ това, което гледате. Например, ако разглеждате снимка на разхвърлян офис, можете да попитате: „Как да организирам това?“ и да получите стъпка по стъпка съвети въз основа на съдържанието на изображението.

Асистентът ще получи „пропуск за сигурност“, за да търси във вашите съобщения, имейли и бележки. Ще можете да задавате сложни въпроси като „В колко часа Сара каза, че ще е срещата за бюджета в имейла от миналата седмица?“, без да ровите в пощенската си кутия.

Потребителите могат да издават многоетапни команди, като „Намери снимката на шофьорската ми книжка от миналия месец и я изпрати по имейл на застрахователния ми агент“, като асистентът се занимава с търсенето, превключването на приложенията и доставката автономно.

Поглеждайки по-далеч в бъдещето, iOS 27 – чието представяне е планирано за WWDC през юни – се описва като актуализация в стила на „Snow Leopard“. След визуалната преработка „Liquid Glass“ на iOS 26, версията от тази година ще даде приоритет на стабилността, отстраняването на бъгове и усъвършенстването на системата пред лъскавите нови елементи на дизайна. Основната функция на iOS 27 ще бъде трансформацията „Phase 2“ на Siri, която въвежда изцяло разговорен чатбот интерфейс, способен да поддържа контекста при над 20 разменени реплики. За напредналите потребители тази версия ще поддържа още по-дълбока интеграция с приложения на трети страни, което ще позволи на Siri да се справя с комплексни задачи като резервиране на цели пътувания или управление на предпочитания за доставка на храна без никакво ръчно въвеждане.

Макар че ъпгрейдите на изкуствения интелект са основното събитие, iOS 26.4 ще включва и няколко „удобни“ функции, които да поддържат гладкото ежедневно функциониране. За тези, които все още се колебаят относно бета версията, публичното пускане на iOS 26.4 понастоящем се планира за края на март или началото на април, което гарантира, че „Siri 2.0“ ще бъде готов за масово ползване преди лятото.