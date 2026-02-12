Apple слага край на местата "без обхват" с новия iPhone

Светът на смартфоните е в трепетно очакване на голяма техническа промяна, която се очаква в края на тази година. Според нови изтекли информации, предстоящата серия iPhone 18 Pro на Apple ще дебютира с персонализирания модем C2, второ поколение вътрешен радио чип, който ефективно ще премахне известието „Без обхват“. Основната функция е поддръжката на NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks), 5G стандарт, който позволява на смартфона да третира спътник в ниска орбита около Земята като отдалечена клетъчна кула.

Докато настоящите iPhone използват спътници предимно за SOS за спешни случаи и основни съобщения, преминаването към NR-NTN означава огромен скок в честотната лента. За разлика от бавните връзки само за текст, които познаваме от 2022 година, се носят слухове, че C2 модемът ще поддържа скорост на предаване на данни между 30 MB/s и 70 MB/s. Това ще позволи сърфиране в интернет, актуализации в социалните медии и потенциално дори компресирани видеоразговори в средата на океана или високо в планините.

Едно от най-значителните подобрения, за които се говори, е премахването на изискването „point to the sky”. Според слуховете Apple работи върху настройка на приемо-предавател, който остава свързан, дори когато телефонът е в джоба или на закрито, при условие че има достатъчно проникване на сигнал.

За да превърне това в реалност, партньорът на Apple, Globalstar, е в процес на значително обновяване, докато продължават слуховете, че Apple може в крайна сметка да се възползва от възможностите на Starlink за директна връзка с мобилни устройства, които използват подобен радиоспектър.

Макар хардуерът да изглежда готов, „безплатната“ ера на сателитните услуги може би е към края си. Анализаторите предполагат, че макар Emergency SOS вероятно да остане безплатен, сателитният 5G интернет с по-висока скорост може да се предлага като премиум „про“ абонамент, който потенциално ще струва между 10 и 15 долара на месец.