Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Основни грешки, които собствениците на автомобили правят при обслужването им

8 Април, 2026 14:15 1 996 16

  • поддръжка-
  • сервиз-
  • икономия-
  • автомобил

Тънкото изкуство на поддръжката на колата

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Желанието на всеки шофьор да оптимизира разходите по своя автомобил често прилича на балансиране по тънко въже. Истината е, че границата между разумната икономия и рисковото скъперничество е изключително крехка. В стремежа си да „спестят някой лев“, мнозина попадат в класически капани, които в крайна сметка водят до главозамайващи сметки в сервиза и излишни нерви.

Една от най-разпространените грешки е сляпото доверяване на съвети от интернет форуми и чат групи, вместо на официалните сервизни предписания. Опитът да се изстискат „още хиляда километра“ преди смяна на консумативи е руска рулетка с техническото състояние на колата. От друга страна, престараването също може да бъде излишно перо в бюджета – например смяната на масло на всеки 5000 километра при използване на съвременна синтетика често е ненужен разход, освен ако колата не се кара в екстремни условия.

Къде икономията е умна и къде – опасна?

Интелигентният начин да намалите разходите не минава през компромис с качеството, а през правилния подбор на алтернативи. Ето как да подходите професионално:

Консумативи с разумна цена: Филтри, накладки или пера за чистачки от утвърдени производители (различни от оригиналните брандирани части) могат да бъдат два до три пъти по-евтини, без да застрашават сигурността.

Зони на „забраната“: Пестенето от двигателно масло и спирачна течност е недопустим риск. Тук качеството е пряко свързано с живота на агрегатите и вашата безопасност.

Направи си сам (с мярка): Елементарни задачи като подмяна на филтъра в купето са по силите на всеки, но сложните ремонти в гаражни условия често завършват с „пътна помощ“ и двойно по-скъп ремонт за поправка на грешките.

Математиката на превенцията

Числата в сервизния протокол говорят сами по себе си. Своевременната подмяна на износени спирачни накладки струва стотици, но ако се забавите и повредите дисковете, сумата набъбва в пъти. Още по-драстичен е примерът с ангренажния ремък – сумата за планираната му смяна е нищожна на фона на хилядите левове за основен ремонт на двигателя след евентуално скъсване.

Най-добрата инвестиция, която можете да направите, е воденето на стриктна сервизна история. Това не само ви помага да планирате разходите си и да не пропускате важни дати за спирачна или трансмисионна течност, но и значително вдига цената на автомобила при бъдеща продажба. В крайна сметка, поддръжката не е просто разход, а стратегия за оцеляване на вашия портфейл и гарантиране на спокойствието ви на пътя. Подхождайте системно, възползвайте се от сезонни промоции и помнете: автомобилът се отплаща на този, който го уважава.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    5 27 Отговор
    Карам електричка и ме боли щепсела за ваща драма

    Коментиран от #2, #3, #4

    14:22 08.04.2026

  • 2 Яяя

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Беги ве розов тротинедкаджия😅

    Коментиран от #9

    14:33 08.04.2026

  • 3 Вечо

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Карай си я, като си балък. Халал да ти е.
    И да не се вземеш на сериозно и да си помислиш, че караш кола.

    Коментиран от #8

    14:34 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ОнЯ

    4 0 Отговор
    Ами точно официалните дилъри доят око клиентите си и е много по скъпо там. И на моята кола ми казват смяна на масло на 30 хиляди километра а аз го сменям на 10 но не принтер и три смени са пак по евтини от една при тях... В малкия сервиз мога да видя какво сменят а при ДИЛЪРА не. Първия път сменях при ОФИЦИАЛНИЯ дилър и маслото беше топено не от пробката а от датчик над нея, което значи че не са го източили цялото и не бяха сменили масления филтър !!!

    14:40 08.04.2026

  • 6 Макробиолог

    2 3 Отговор
    Добра статия

    14:45 08.04.2026

  • 7 Пилот на Ферари

    7 2 Отговор
    70% от автомобилите по автокъщите са на по 20 и повече години . За километрите няма да говорим . 80% са с превъртян километраж .
    Ти после колкото и да го вардиш и спазваш - все тая !

    Коментиран от #11

    14:55 08.04.2026

  • 8 Хохо Бохо

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вечо":

    Ела да ти покажа...ако имаш дизел за которника си

    14:59 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хохо Бохо

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пилот на Ферари":

    Няма с превъртяни километражи. Последния, дето можеше да превърти километраж беше Пежо 206 бензин. Всичко ново е лешник, пълен лаш, едвам гаранцията си изкарват. А най-трагични са стелантис

    Коментиран от #15

    15:04 08.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    2 1 Отговор
    Ползвайте само един сервиз. Там знаят най-добре какво са правили по колата. Ремонтирайте, когато нещо се счупи. За тази цел си направете си застраховка репатриране.

    15:12 08.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Все повече се прилага идеята все по-малко да може водачът сам да прави нещо по колата❗

    Коментиран от #16

    15:41 08.04.2026

  • 15 Пилот на Ферари

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Не съм на същото мнение за Италианките . От две Италианки нито едната не бара масло . От смяна на смяна и няма чупене .

    17:23 08.04.2026

  • 16 Пилот на Ферари

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че то на повечето не можеш им смени крушките . А за новите с Лед - цял стоп или фар !

    17:24 08.04.2026