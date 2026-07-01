Samsung Galaxy Ring 2 ще се появи с най-очакваната промяна за феновете

Две години след премиерата на „умния“ пръстен за верните потребители на Android, Samsung официално прекъсна мълчанието си относно бъдещето на своето биометрично бижу. В отговор на дългогодишните спекулации в бранша относно носимо устройство от ново поколение, д-р Хон Пак, старши вицепрезидент и ръководител на екипа за цифрово здраве в Samsung, открито потвърди, че Galaxy Ring 2 е в процес на активна разработка. Вместо да се впуска в чиста надпревара за хардуерно превъзходство, южнокорейският технологичен гигант стратегически се преориентира към софтуерния слой, като дава приоритет на усъвършенствани екосистеми за проследяване на здравето и по-дълбока съвместимост между взаимосвързаните устройства, вместо на радикални промени в хардуера, с цел да се конкурира директно с наскоро пуснатия Oura Ring 5.

Докато оригиналният Galaxy Ring от 2024 година напълно изключваше потребителите на iOS, д-р Пак даде сериозен и силно стратегически намек, че предстоящият му наследник ще приветства потребителите на Apple в редиците си. Когато беше попитан директно дали втората версия ще наруши строгата си ексклузивност към Android, за да предложи официална поддръжка за свързване с iPhone, шефът на отдела за цифрово здраве се въздържа от официално обявяване на продукта, но даде многозначителен намек, като отбеляза, че се усмихва, но не може да коментира официално, като добави, че потребителите ще бъдат изключително доволни от предстоящите пускания и новини.

Тъй като умните пръстени нямат визуални дисплеи и не разчитат на стандартната синхронизация на известията със смартфоните, разширяването на съвместимостта на приложенията Samsung Health и Wearable с iOS представлява логичен вектор за разширяване, с цел завоюване на пазарен дял на различни платформи. От техническа гледна точка инженерните цели са твърдо насочени към удължаване на настоящия цикъл на издръжливост от шест до седем дни до впечатляващ живот на батерията от девет до десет дни, като се използва още по-тънък профил на корпуса, за да се максимизира комфортът през нощта. Докато д-р Пак остана характерно мълчалив по отношение на точните дати за пускане на пазара, източници от веригата за доставки посочват, че появата на предстоящото събитие Galaxy Unpacked този месец в Лондон остава силно малко вероятна, като вместо това сочат слуховете за началото на 2027 година като окончателен етап за публичното представяне на устройството.