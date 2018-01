Ново разследване срещу автопилота на Tesla

Националният борд за транспортна безопасност на САЩ (NTSB) започна разследване срещу Tesla, след като Model S се вряза в пожарна на магистрала край Кълвър Сити, Калифорния, а водачът обвини автопилота на електромобила. При инцидента няма сериозно пострадали, въпреки че ударът е станал със скорост 65 мили/ч (105 км/ч).

Two NTSB investigators from HQ to conduct field investigation of Jan. 22, crash involving a Tesla and fire truck, near Culver City, CA. Focus of field investigation is driver and vehicle factors.