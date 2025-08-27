Huawei потвърди премиерата на втория си тройно сгъваем смартфон

Huawei ще представи своя втори тройно сгъваем смартфон, Mate XTs, на 4 септември в 14:30 ч. пекинско време (6:30 ч. UTC). Новото устройство ще бъде наследник на миналогодишния Mate XT и се очаква да донесе няколко подобрения, с очакваното.

Изпълнителният директор на Huawei Consumer Business Group Ричард Ю загатна за новото устройство като подсказа за стилус, който за момента не е ясно дали ще се предлага опционално или ще бъде включен в комплекта. Смартфонът изглежда ще има нова опция за бял цвят със златисти акценти. Също така се носят слухове, че ще има нова 50-мегапикселова основна камера с променлива бленда и обновен телеобектив с перископ. Очакваното е новият модел да запази същите размери на екрана и капацитет на батерията от 5600 mAh като своя предшественик.

Оригиналният Mate XT имаше 6,4-инчов екран на капака, 7,9-инчов двойно сгъваем екран и 10,2-инчов трикратно сгъваем основен екран. Според слуховете Mate XTs ще се продава на цена, подобна на тази на Mate XT, която в Китай беше 20 000 CNY (около 2600 евро).Mate XTs ще бъде вторият подобен сгъваем телефон на Huawei, предлаган на пазара, и е пряк конкурент на предстоящите сгъваеми устройства на други производители, като Samsung.