За първи път: Apple вече не е лидер на пазара на смарт часовници

За първи път в историята Huawei изпревари Apple и се превърна в най-големия производител на смарт часовници в света. Този важен момент бе постигнат през второто тримесечие на 2025 година, благодарение на забележителното увеличение от 52% на доставките в сравнение с предходната година, което е най-високият ръст сред 10-те най-големи марки. Този скок в търсенето, подхранван до голяма степен от домашния пазар на Huawei в Китай, допринесе за ръст на глобалния пазар на смарт часовници с 8% на годишна база, което бележи възстановяване след пет поредни тримесечия на спад.

Успехът на Huawei се дължи на разнообразното и конкурентно ценово портфолио от продукти, като над три четвърти от доставките са концентрирани в Китай. Въпреки че запазва лидерството си в сегмента на усъвършенстваните смарт часовници, общите доставки на Apple са спаднали за седмо поредно тримесечие, което доведе до загуба на първото място.

Други марки също претърпяха промени на пазара. Xiaomi отбеляза силен ръст на доставките и доминираше в сегмента на базовите смарт часовници, докато Imoo продължи успеха си на пазара на смарт часовници за деца. Samsung, от друга страна, се присъедини към Apple с спад в доставките, отбелязвайки 3% на годишна база.

Спадът както за Apple, така и за Samsung може да се обясни отчасти с очакванията на потребителите за нови устройства. Много клиенти отлагат покупките си през второто тримесечие в очакване на нови смарт часовници, които се очаква да бъдат пуснати на пазара през третото тримесечие на 2025 година, включително Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 и Watch SE 3, както и Galaxy Watch 8.