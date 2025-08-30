Новини
Huawei показа новия си тройно сгъваем смартфон

30 Август, 2025 11:30

Дебютът е насрочен за 4 септември

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei ще представи новия си тройно сгъваем смартфон Mate XTs на 4 септември в Китай. Преди пускането на пазара компанията публикува снимки, които потвърждават основните характеристики на устройството.

Тийзърите разкриват, че Mate XTs ще се предлага в нови цветове, включително лилаво и бяло, в допълнение към тъмно черно и Ruihong червено от предшественика си. Снимките потвърждават също, че сгъваемият смартфон ще поддържа въвеждане със стилус.

Според изтекли информации и слухове, Mate XTs с очакваното да бъде задвижван от новия Kirin 9020 SoC, който може да предлага сателитна свързаност. Слуховете сочат, че ще има подобрени задни камери, включително нов 50MP основен сензор с променлива бленда и подобрен перископичен телеобектив. Очаква се устройството да работи с HarmonyOS 5.1 и да разполага с батерия с капацитет 5600 mAh. Макар цената да не е обявена официално, някои информации сочат, че тя може да бъде по-конкурентна от тази на предшественика му.

Предварителните резервации за устройството вече са достъпни в официалния онлайн магазин на Huawei в Китай. Офертата в магазина потвърждава четирите цветови варианта и наличните варианти за памет: 16 GB/256 GB, 12 GB/512 GB и 16 GB/1 TB.


