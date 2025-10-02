Новини
България »
Костадин Костадинов пред ФАКТИ: БНБ ще остане безсмислена институция след 1 януари 2026-а (ВИДЕО)

Костадин Костадинов пред ФАКТИ: БНБ ще остане безсмислена институция след 1 януари 2026-а (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 14:52 1 201 69

  • костадин-
  • възраждане-
  • евро-
  • еврозона-
  • костадинов-
  • костадин костадинов

Има скептицизъм и недоверие към еврозоната, казва лидерът на „Възраждане“

Костадин Костадинов пред ФАКТИ: БНБ ще остане безсмислена институция след 1 януари 2026-а (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В последния месец „Възраждане“ проведе серия обиколки в страната. Посетихме над 1500 населени места, а срещите събраха над 20 000 души. Това е близо една трета от населените места в България. Основното настроение сред хората е силно недоверие към влизането на страната в еврозоната, а на моменти – и открита враждебност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.

„Освен скептицизма към еврото, на срещите ясно се усеща и една по-дълбока тревога – липса на вяра в бъдещето на България. Масово хората смятат, че държавата е обречена. Най-ясният израз на това недоволство беше протестът в София, където имаше около 300 000 души от цялата страна. Това бе категоричен сигнал към управляващите, че българите не приемат влизането в еврозоната без ясен дебат и доказателства за ползите“, добави Костадинов.

„Нашият депутат Станислав Стоянов обжалва пред Европейския съд процеса за приемане на България в еврозоната. Причината - защото липсват задължителните данни за инфлацията и икономическите последици. По закон Българската народна банка и Министерството на финансите трябва да изготвят доклади за ползите и рисковете. Още преди две години от „Възраждане“ поискахме подобна информация. Черновата на доклада на БНБ бе „унищожителна“ за еврото за перспективите на страната при въвеждане на еврото. Ако България влезе в еврозоната, от 1 януари БНБ на практика няма да има функции. БНБ ще се превърне в излишна институция“, каза още гостът.

„Реакцията на управителя на БНБ Димитър Радев допълнително предизвика възмущение, защото той каза, че нямало значение какво пише в анализа на централната банка, а било важно какво е посочило Министерството на финансите. Това е в пълно противоречие с ролята на една независима институция. В Гърция централната банка също укрива реалните данни, а последвалата тежка криза през 2008–2009 година засегна не само страната, но и цяла Европа. Това, което всички знаеха тогава, но прикриваха, доведе до катастрофа. България не трябва да повтаря тази грешка“, каза още Костадинов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    25 24 Отговор
    Гаден мургав лъжвил Републикански слуга 🇮🇱🇺🇲

    14:57 02.10.2025

  • 2 нар!

    14 14 Отговор
    нещо големи торбички отдолу - като не плащат и не може да спи без дозичката

    14:58 02.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    25 14 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    Коментиран от #62

    14:59 02.10.2025

  • 4 Шопо

    23 19 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #29

    15:00 02.10.2025

  • 5 Коментиращ

    17 18 Отговор
    Урсула каза, че робите в България нямат право на глас за отлагане приемането на еврото!
    Тя иска да праща българи в укрия!
    Ще го направи с въвеждането на дигиталното евро, което ще контролира и следи всяка една покупка на европейците!

    Имаме си нов фашо-нацизъм, казва се урсулев евроатлантизъм!

    15:00 02.10.2025

  • 6 Настопроценти

    22 16 Отговор
    Прав е г-н Костадинов,така е. Ще ни изядат приходите и ще плащаме чужди дългове.Защо Англия и други държави отхвърлиха еврото,а нас ни бутат към него? Толкова ли сме глупави и невежи?! Имаме си стабилна валута-лев. Защо трябва да го сменяме,на кого е необходимо това в България?

    Коментиран от #56

    15:00 02.10.2025

  • 7 гост

    18 20 Отговор
    Събрали са се 20000 човека в 1500 населени места. Значи по 13 човека на населено място. Голямо постижение, няма що! Понякога се чудя, наистина ли им плащат на такива като Коцето, или сами си купуват вазелина?!

    Коментиран от #9, #15

    15:01 02.10.2025

  • 8 Стрес

    5 0 Отговор
    Земетресение в Истанбул

    15:01 02.10.2025

  • 9 Коментиращ

    13 20 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Коцето с мед да го намажеш пред такива като ппдб, величие и меч!
    Последните осигуряват кворума на боко и шишо!

    Коментиран от #13, #19

    15:02 02.10.2025

  • 10 име

    9 6 Отговор
    Много важно, ние си имаме цял парламент, уж законодателен орган, който е безсмислена институция, изпълняваща единствено квото кажат от посолството и Брюксел и квото падне за крадене. По-добре да го закрием парламента и да сложим на просто киро супер кампютара да превежда спуснатото от горе, мъже да има един двама заклети преводачи, които хем да обучават ИИто, хем да преглеждат превода и да го пращат за обнародване като вече приет закон. Поне от родните крадцит ще се отървем.

    15:03 02.10.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    16 11 Отговор
    И от теб няма никаква файда в НС, ама си още там нали...

    15:04 02.10.2025

  • 12 Разбирач

    17 11 Отговор
    Коце, то и ти ще станеш излишен.

    15:05 02.10.2025

  • 13 Герги

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Коментиращ":

    Какво да го мажеш бе Приятелю,че той е намазан с мед отгоре до долу,за какво се натиска да е в НС...в медарницата....

    Коментиран от #24

    15:06 02.10.2025

  • 14 име

    10 8 Отговор
    Блйгодарение на конституционната реформа на ПП-ДБ, ще ни управляват нон-стоп служебни правителства на боко и шишо, и ще храним нон-стоп 240 паразита, които не работят един месец преди избори и поне два месеца след избори, ама заплати, осигуровки и представителни разходи си вървят. Благодарение на правилника, който сахси гласували, може да не влизатпна работа, но заплатите им си вървят.

    15:06 02.10.2025

  • 15 Разкрит си . - Гледай си

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Грета Тунберг и не Дей да мастурбираш..,

    15:06 02.10.2025

  • 16 😁.........

    19 9 Отговор
    Къде ги видя тези 300 000 протестиращи в София бе копейко лъжлива?, намерил си няколко хиляди балъци да ги лъжеш и манипулира в твоя изгода и в изгода на руските си господари, и представяш че това е българският народ, дребен мошеник си ти, и служиш за тридесет сребърника на враговете ни.

    Коментиран от #22, #48

    15:06 02.10.2025

  • 17 и сега няма такава банка

    10 5 Отговор
    мафиотска организация, народа няма достъп до такава банка

    15:07 02.10.2025

  • 18 Буратино

    11 4 Отговор
    1500 за 30 дена са по 50 населени места на ден. Значи по около 2 населени места на час. Такава скорост Костадинов е могъл да постигне само с руски пепелаца.

    15:07 02.10.2025

  • 19 име

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Коментиращ":

    А ПП-ДБ саботират смяната на киселова, сманята на шефа на антикорупционната комисия и крепят правителството при вотовете на недоверие.

    15:07 02.10.2025

  • 20 Антикомуне

    12 8 Отговор
    Този русофил явно доста е напълни джобовете, за да говори поредните глупости. Всяка една страна от Европейския Съюз има Национална Банка, така, че БНБ ще продължи да си съществува.

    15:08 02.10.2025

  • 21 Бойко

    15 2 Отговор
    Тя при управлението на валутен борд и в момента е излишно надута с персонал а след еврото става съвсем излишна.

    15:09 02.10.2025

  • 22 Повторение

    13 5 Отговор

    До коментар #16 от "😁.........":

    Цигането е хитро. Изобщо от Северна България идват най-добрите ало-ало измамници.

    15:09 02.10.2025

  • 23 големсмях

    9 3 Отговор
    АХАХАХАХАХ 1500 места и ...20 000 души...Значи ....около 13-14 човека на събитие ....ахахахахх

    15:09 02.10.2025

  • 24 Коментиращ

    12 7 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    А ти що критикуваш само Коцето?!
    Кажи нещо и за ппдб, ядящите пици с кристали, докато пият кафе от скута на шиши и правят ново конституция, която блокира България?!
    Или нещо за повелителят на водопадите - Роско Желязков?!
    Или пък за шишо кредитния милионер, опоскал безнаказано КТБ и спуснал Гешев за гл прокурор?!
    Или за фараона с многото имоти от Ветрино?!
    Или за Радостинчо скакалеца от ппдб и итн?!
    Или само за Коцето ти се пише?!

    Коментиран от #27, #39

    15:09 02.10.2025

  • 25 Голем смех

    10 5 Отговор
    "Посетихме над 1500 населени места, а срещите събраха над 20 000 души.", Костя, тва означава, че е имало по 13 човека на всяка среща :) мухахахахахахахха

    Коментиран от #31

    15:11 02.10.2025

  • 26 Гориил

    7 9 Отговор
    Белгийският депозитар Euroclear категорично отказа да плаща руски пари (за Украйна) на европейски бандити и пирати. Българската банка подкрепи решението на Европейската комисия и допусна грешка.

    15:11 02.10.2025

  • 27 Герги

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "Коментиращ":

    Защото Костадинов винаги...ама винаги се изказва неподготвен,другите поне си мълчат или не се обаждат толкова често като Руският..и те не са стока като цяло.

    15:15 02.10.2025

  • 28 Объркана копейка

    10 5 Отговор
    Путлер ми се обади и ме покани да се насладя на живота в руслямския рай.
    Отказах му. Предпочитам да обичам русийката от прогнилия и западнал Запад, и да си харча евраците.

    Коментиран от #37

    15:15 02.10.2025

  • 29 Да ти го напиша

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    За еврото, колко и да ревете, то идва ..

    15:17 02.10.2025

  • 30 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 11 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ ЗА МАХАНЕТО НИ ОТ ЕВРОИЗМАМАТА/ЗОНАТА/ И ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ЛЕВА!
    ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ!

    Коментиран от #33, #41

    15:17 02.10.2025

  • 31 Еми не лъже!

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Голем смех":

    Косито и 12-те бодигарда от НСО.

    15:17 02.10.2025

  • 32 Хм...

    9 5 Отговор
    То да е само БНБ... У нас всички институции горе- долу са безсмислени. Съд ли, прокуратура ли, НС ли, МВР ли? Кое е смислено? Цялата държава е продадена, разграбена, посягат вече и на националната ни идентичност. Целта е децата да не знаят и да не помнят кои сме. Говорим и пишем на българо- английски, не просто английски думи, а написани на английски в уж текст на български. Ми вижте телевизиите, изписват точно така глупавите си реалита в които показват пошлост, интригантството. Откровено елементарни хорица са ,героите " на деня. Хора, американци, европейци и турци изкупиха българската земя, ама никой не го казва. Един ден ще кажат, че това не е България.

    15:18 02.10.2025

  • 33 РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДА

    12 5 Отговор

    До коментар #30 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    РЕФЕРЕДУМ ЗА ЗАБРАНА НА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, РУСКАТА САЛАТА И ЗАТВОР ЗА РУСОФИЛИТЕ-ЕНИЧАРИ-ПРОДАЖНИЦИ.

    15:18 02.10.2025

  • 34 Абсурдистан

    14 3 Отговор
    Ето и най-кресливия безродник отново размахва плашила. Сервилност + плиткоумие = Копейкин.

    15:18 02.10.2025

  • 35 Софиянски тарикат

    6 4 Отговор
    Софиенци мислете му, след дружба следва дружба 1,2 ,Младост 1,2,3,4,5,6, , манастирски ливади, зад ливадите, надежда 1,2,3,4,5,6, , комплекс,, люляче,, и т.н . И така без топло и топла вода.

    15:19 02.10.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор
    Копейкин взема копейки от Путин, а Надежда Йорданова денари от Мицкоски.

    Коментиран от #40

    15:19 02.10.2025

  • 37 Пепи Волгата

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Объркана копейка":

    Предпочете 15 000 заплата в евро в омразния Брюксел, вместо грант-заплата вместо в любимия Волгоград.

    15:19 02.10.2025

  • 38 Tётя Мyтpaфановна

    11 4 Отговор
    ДругарЕ русофили, искам да ви напомня, че др. Путлер покани всички угнетени и разочаровани от диктатурата на Запада, като ви се гарантират всички свободи и права, всички традиционни ценности, наложени в демократична Русия.
    Заповядайте в посолството за оформяне на документите.

    15:21 02.10.2025

  • 39 Руснаков

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Коментиращ":

    Главното по което Този се различава от тези които си изброил е иска да ни вкара в друга сфера ,в която един път сме били и нямаме хубави спомени.Защото ако бяха хубави ,сега германеца щеше да мие чинии в български ресторант...ама как само звучи а....

    15:21 02.10.2025

  • 40 Хаирсъз

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    вземи се определи че боде в очите и тако и вако...според валутата...

    15:23 02.10.2025

  • 41 Да ти го напиша

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Пак ли си душил кюлотите на Митрофанова, от изпаренията идващи от мминджата и си така.

    15:25 02.10.2025

  • 42 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    7 3 Отговор
    "където имаше около 300 000 души от цялата страна" 🤣🤣🤣🤣

    На това му се вика "Лъже като дърт варненски MAHгал" 🤣
    КъconишkoB никога не е събирал повече от 200 лyмneна, дори и когато Шиши му осигури автобусите.

    15:25 02.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кажи честно ... 🤣

    6 4 Отговор
    Лъжливото овчарче ви го казва . Честна konaнapcka !🤣🤣🤣🤣🤣

    15:27 02.10.2025

  • 45 Възpожденец 🇧🇬

    11 5 Отговор
    Има една култивирана по московски порода българи, който не иска ЕС, не иска Шенген, не иска €, не иска да е ЕВРОПЕЕЦ.
    Той се хвали, че е бил под турско робство 5 века.
    Нищо, че турци има от 1921г.
    Той не признава, че сме били най-развитата провинция в Османската империя.
    Иначе се гордее с възрожденска Копривщица, Жеравна, Мелник, Стария Пловдив и дори не схваща, че те са постигнати от българи в "робско" време.
    България уж е била под "турско", а са се раждали над 5 деца в семейство и са имали по 120 глави добитък.
    След това като дошъл "руския мир" са имали по 1-2 деца, никаква частна собственост, забрана за пътуване в чужбина,
    забрана на църквата и границите опасани с бодлива тел -да не вземе някой да избяга от тоя рай.
    За 5 века в училищата не се е изучавал турски език, но съветските другари веднага наложиха задължителен руски.
    Повечето българи не правят разлика между турско робство и английска колония.
    А всъщност става въпрос за едно и също.
    Само московските българи МНОГО СЕ ГОРДЕЯТ, че са били роби и обожават своите "освободители".
    Които, впрочем... кой знае защо цели 5 века не са си мръднали пръста и спокойно са наблюдавали как султанския башибозук тъпче и kо li "братята" християни и изведнъж - хоп решили да прехвърлят РАЯТА от единия господар на другия.
    Разбира се, в съветските учебници пише друго!
    Един мъдър човек е казал:
    "Робът губи само оковите си."
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Вие наследници на роби ли сте!?
    Щото АЗ НЕ СЪМ.

    Коментиран от #47, #51, #57

    15:28 02.10.2025

  • 46 Данко Харсъзина

    8 4 Отговор
    Копейките са проклятието на България.

    Коментиран от #52

    15:31 02.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А Възраждане

    0 1 Отговор
    и преди 01.01.!

    15:42 02.10.2025

  • 50 Мосад

    4 1 Отговор
    Флотилията на Грета замеряла патрула с копейки !Води се разследване !

    15:43 02.10.2025

  • 51 БАЙ СТАВРИ

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ДА ТАКА Е ТАЗИ ГРУПА Е ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО СА ПРОТИВ НАТО ЕС И ТАЗИ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НАРЕЧЕНА ЕВРО.65-70 ПРОЦЕНТА КОИТО НЕ ГЛАСУВАТ НО И ЕДНА ТРЕТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОКОЛО 2 МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ И НАД 10 ПРОЦЕНТА ГЛАСУВАЛИ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПАРТИЯ КОЯТО ДЪРЖИ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО ЕТО ГИ ОКОЛО 80ПРОЦЕНТА.

    Коментиран от #66, #69

    15:45 02.10.2025

  • 52 БАЙ СТАВРИ

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Данко Харсъзина":

    НЕ САМО КОПЕЙКИТЕ КАКТО ГИ НАРИЧАШ ,А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ.

    15:47 02.10.2025

  • 53 Възрожденец с меч

    2 2 Отговор
    Аз лично няма да обменя нито един лев !

    15:47 02.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ставри хаирсъзина

    0 0 Отговор
    :))))))

    15:48 02.10.2025

  • 56 Шукрито

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Настопроценти":

    Имаш стабилна валута?На дядо ти топките са по стабилни.

    15:51 02.10.2025

  • 57 Ако питаш копейките дали са....

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Възpожденец 🇧🇬":

    .... наследници на роби, да наследници са, и в момента съвсем съзнателно пак се стремят към робският руски хомот който с радост и овчедушие влачат вече 140години, а свободните българи са били свободни без значение дали власта е била византийска, османска или съветско-руска.

    Коментиран от #60

    15:52 02.10.2025

  • 58 Връщай парите, бе!

    3 1 Отговор
    Волго сКопейков - Аз избрах Брюксел и еврото!

    Коментиран от #65

    15:54 02.10.2025

  • 59 явер

    2 2 Отговор
    Не зная колко сме били под турско робство, но моя леля, която е родена през 1937г. ми каза скоро, че нейната баба и казвала, че през турско владичество са имали работнички туркини,който са помагали за прибирането на тютюна и са им плащали, било е в периода 1875-1890г.. Не повярвах, но каза, че прапрадядо ми се е разбирал с турците имал е 200 дка земя и са си помагали. Нашите комунистите лакей на руските сволачи разрушиха всичко.

    15:58 02.10.2025

  • 60 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ако питаш копейките дали са....":

    ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРО-РУСКАТА ДРУЖБА НАВЕКИ.ТОВА ГО ЖЕЛАЯТ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ НАБИИТЕ СИ ГО ВЪВ КУХИТЕ КРАТУНИ НА РАМЕНЕТЕ.

    15:58 02.10.2025

  • 61 !!!?

    5 1 Отговор
    Копейкин е в зоната на Здрача...Митрофанова му крои шапка с проекта "Мистър Кеш - ново начало" !!!?

    15:59 02.10.2025

  • 62 Хохохо

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Напълно си прав, до края на годината евро няма да има, чак от нова година ще има.

    15:59 02.10.2025

  • 63 Майора

    5 1 Отговор
    Копейкин , стига лъга и приказва глупости, нито една държава не си е загубила суверинитета че в ЕС! А като толкова приказваш накарай твоя идол Путин да върне златният резерв на страната изнесен след 1944!

    16:00 02.10.2025

  • 64 явер

    3 0 Отговор
    Скоро по предаването си Ясен Петров, каза,че Кемал Мустафа Ататьорк е казал и това е документирано, че който е против България е против Турция.

    Коментиран от #68

    16:01 02.10.2025

  • 65 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Връщай парите, бе!":

    НО ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СИ КУПУВАТ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЗА ТОАЛЕТНИТЕ ТАКАВА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НАРЕЧЕНА ЕВРО НЕ ИМ ТРЯБВА.

    16:04 02.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Анализатор

    4 1 Отговор
    Ами то по-безсмислено от Възраждане няма!!
    Както и от копейката...

    16:09 02.10.2025

  • 68 Да, казал го е...

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "явер":

    Това важи и за момента, през България е единственият им кратък път за Европа, и като се има предвид че износа им за ЕС е 60% от общия им износ, и ние сме в добри съседки отношения с тях, отколкото те с другите си съседи, например С Гърция, и нашето стратегическо място предполага и занапред добри отношения.

    16:12 02.10.2025

  • 69 Барабата

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "БАЙ СТАВРИ":

    Как 80 %, поне 180 %,
    даже 280 %. Ей задавих се от смях.

    16:13 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове