Костадин Костадинов пред ФАКТИ: БНБ ще остане безсмислена институция след 1 януари 2026-а (ВИДЕО)

В последния месец „Възраждане“ проведе серия обиколки в страната. Посетихме над 1500 населени места, а срещите събраха над 20 000 души. Това е близо една трета от населените места в България. Основното настроение сред хората е силно недоверие към влизането на страната в еврозоната, а на моменти – и открита враждебност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.

„Освен скептицизма към еврото, на срещите ясно се усеща и една по-дълбока тревога – липса на вяра в бъдещето на България. Масово хората смятат, че държавата е обречена. Най-ясният израз на това недоволство беше протестът в София, където имаше около 300 000 души от цялата страна. Това бе категоричен сигнал към управляващите, че българите не приемат влизането в еврозоната без ясен дебат и доказателства за ползите“, добави Костадинов.



„Нашият депутат Станислав Стоянов обжалва пред Европейския съд процеса за приемане на България в еврозоната. Причината - защото липсват задължителните данни за инфлацията и икономическите последици. По закон Българската народна банка и Министерството на финансите трябва да изготвят доклади за ползите и рисковете. Още преди две години от „Възраждане“ поискахме подобна информация. Черновата на доклада на БНБ бе „унищожителна“ за еврото за перспективите на страната при въвеждане на еврото. Ако България влезе в еврозоната, от 1 януари БНБ на практика няма да има функции. БНБ ще се превърне в излишна институция“, каза още гостът.

„Реакцията на управителя на БНБ Димитър Радев допълнително предизвика възмущение, защото той каза, че нямало значение какво пише в анализа на централната банка, а било важно какво е посочило Министерството на финансите. Това е в пълно противоречие с ролята на една независима институция. В Гърция централната банка също укрива реалните данни, а последвалата тежка криза през 2008–2009 година засегна не само страната, но и цяла Европа. Това, което всички знаеха тогава, но прикриваха, доведе до катастрофа. България не трябва да повтаря тази грешка“, каза още Костадинов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

