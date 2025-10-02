Костадин Костадинов пред ФАКТИ: БНБ ще остане безсмислена институция след 1 януари 2026-а (ВИДЕО)

В последния месец „Възраждане“ проведе серия обиколки в страната. Посетихме над 1500 населени места, а срещите събраха над 20 000 души. Това е близо една трета от населените места в България. Основното настроение сред хората е силно недоверие към влизането на страната в еврозоната, а на моменти – и открита враждебност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.
„Освен скептицизма към еврото, на срещите ясно се усеща и една по-дълбока тревога – липса на вяра в бъдещето на България. Масово хората смятат, че държавата е обречена. Най-ясният израз на това недоволство беше протестът в София, където имаше около 300 000 души от цялата страна. Това бе категоричен сигнал към управляващите, че българите не приемат влизането в еврозоната без ясен дебат и доказателства за ползите“, добави Костадинов.
„Нашият депутат Станислав Стоянов обжалва пред Европейския съд процеса за приемане на България в еврозоната. Причината - защото липсват задължителните данни за инфлацията и икономическите последици. По закон Българската народна банка и Министерството на финансите трябва да изготвят доклади за ползите и рисковете. Още преди две години от „Възраждане“ поискахме подобна информация. Черновата на доклада на БНБ бе „унищожителна“ за еврото за перспективите на страната при въвеждане на еврото. Ако България влезе в еврозоната, от 1 януари БНБ на практика няма да има функции. БНБ ще се превърне в излишна институция“, каза още гостът.
„Реакцията на управителя на БНБ Димитър Радев допълнително предизвика възмущение, защото той каза, че нямало значение какво пише в анализа на централната банка, а било важно какво е посочило Министерството на финансите. Това е в пълно противоречие с ролята на една независима институция. В Гърция централната банка също укрива реалните данни, а последвалата тежка криза през 2008–2009 година засегна не само страната, но и цяла Европа. Това, което всички знаеха тогава, но прикриваха, доведе до катастрофа. България не трябва да повтаря тази грешка“, каза още Костадинов.
1 таксиджия 🚖
14:57 02.10.2025
2 нар!
14:58 02.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #62
14:59 02.10.2025
4 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #29
15:00 02.10.2025
5 Коментиращ
Тя иска да праща българи в укрия!
Ще го направи с въвеждането на дигиталното евро, което ще контролира и следи всяка една покупка на европейците!
Имаме си нов фашо-нацизъм, казва се урсулев евроатлантизъм!
15:00 02.10.2025
6 Настопроценти
Коментиран от #56
15:00 02.10.2025
7 гост
Коментиран от #9, #15
15:01 02.10.2025
8 Стрес
15:01 02.10.2025
9 Коментиращ
До коментар #7 от "гост":Коцето с мед да го намажеш пред такива като ппдб, величие и меч!
Последните осигуряват кворума на боко и шишо!
Коментиран от #13, #19
15:02 02.10.2025
10 име
15:03 02.10.2025
11 Кривоверен алкаш
15:04 02.10.2025
12 Разбирач
15:05 02.10.2025
13 Герги
До коментар #9 от "Коментиращ":Какво да го мажеш бе Приятелю,че той е намазан с мед отгоре до долу,за какво се натиска да е в НС...в медарницата....
Коментиран от #24
15:06 02.10.2025
14 име
15:06 02.10.2025
15 Разкрит си . - Гледай си
До коментар #7 от "гост":Грета Тунберг и не Дей да мастурбираш..,
15:06 02.10.2025
16 😁.........
Коментиран от #22, #48
15:06 02.10.2025
17 и сега няма такава банка
15:07 02.10.2025
18 Буратино
15:07 02.10.2025
19 име
До коментар #9 от "Коментиращ":А ПП-ДБ саботират смяната на киселова, сманята на шефа на антикорупционната комисия и крепят правителството при вотовете на недоверие.
15:07 02.10.2025
20 Антикомуне
15:08 02.10.2025
21 Бойко
15:09 02.10.2025
22 Повторение
До коментар #16 от "😁.........":Цигането е хитро. Изобщо от Северна България идват най-добрите ало-ало измамници.
15:09 02.10.2025
23 големсмях
15:09 02.10.2025
24 Коментиращ
До коментар #13 от "Герги":А ти що критикуваш само Коцето?!
Кажи нещо и за ппдб, ядящите пици с кристали, докато пият кафе от скута на шиши и правят ново конституция, която блокира България?!
Или нещо за повелителят на водопадите - Роско Желязков?!
Или пък за шишо кредитния милионер, опоскал безнаказано КТБ и спуснал Гешев за гл прокурор?!
Или за фараона с многото имоти от Ветрино?!
Или за Радостинчо скакалеца от ппдб и итн?!
Или само за Коцето ти се пише?!
Коментиран от #27, #39
15:09 02.10.2025
25 Голем смех
Коментиран от #31
15:11 02.10.2025
26 Гориил
15:11 02.10.2025
27 Герги
До коментар #24 от "Коментиращ":Защото Костадинов винаги...ама винаги се изказва неподготвен,другите поне си мълчат или не се обаждат толкова често като Руският..и те не са стока като цяло.
15:15 02.10.2025
28 Объркана копейка
Отказах му. Предпочитам да обичам русийката от прогнилия и западнал Запад, и да си харча евраците.
Коментиран от #37
15:15 02.10.2025
29 Да ти го напиша
До коментар #4 от "Шопо":За еврото, колко и да ревете, то идва ..
15:17 02.10.2025
30 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ!
Коментиран от #33, #41
15:17 02.10.2025
31 Еми не лъже!
До коментар #25 от "Голем смех":Косито и 12-те бодигарда от НСО.
15:17 02.10.2025
32 Хм...
15:18 02.10.2025
33 РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДА
До коментар #30 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":РЕФЕРЕДУМ ЗА ЗАБРАНА НА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, РУСКАТА САЛАТА И ЗАТВОР ЗА РУСОФИЛИТЕ-ЕНИЧАРИ-ПРОДАЖНИЦИ.
15:18 02.10.2025
34 Абсурдистан
15:18 02.10.2025
35 Софиянски тарикат
15:19 02.10.2025
36 Данко Харсъзина
Коментиран от #40
15:19 02.10.2025
37 Пепи Волгата
До коментар #28 от "Объркана копейка":Предпочете 15 000 заплата в евро в омразния Брюксел, вместо грант-заплата вместо в любимия Волгоград.
15:19 02.10.2025
38 Tётя Мyтpaфановна
Заповядайте в посолството за оформяне на документите.
15:21 02.10.2025
39 Руснаков
До коментар #24 от "Коментиращ":Главното по което Този се различава от тези които си изброил е иска да ни вкара в друга сфера ,в която един път сме били и нямаме хубави спомени.Защото ако бяха хубави ,сега германеца щеше да мие чинии в български ресторант...ама как само звучи а....
15:21 02.10.2025
40 Хаирсъз
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":вземи се определи че боде в очите и тако и вако...според валутата...
15:23 02.10.2025
41 Да ти го напиша
До коментар #30 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Пак ли си душил кюлотите на Митрофанова, от изпаренията идващи от мминджата и си така.
15:25 02.10.2025
42 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
На това му се вика "Лъже като дърт варненски MAHгал" 🤣
КъconишkoB никога не е събирал повече от 200 лyмneна, дори и когато Шиши му осигури автобусите.
15:25 02.10.2025
44 Кажи честно ... 🤣
15:27 02.10.2025
45 Възpожденец 🇧🇬
Той се хвали, че е бил под турско робство 5 века.
Нищо, че турци има от 1921г.
Той не признава, че сме били най-развитата провинция в Османската империя.
Иначе се гордее с възрожденска Копривщица, Жеравна, Мелник, Стария Пловдив и дори не схваща, че те са постигнати от българи в "робско" време.
България уж е била под "турско", а са се раждали над 5 деца в семейство и са имали по 120 глави добитък.
След това като дошъл "руския мир" са имали по 1-2 деца, никаква частна собственост, забрана за пътуване в чужбина,
забрана на църквата и границите опасани с бодлива тел -да не вземе някой да избяга от тоя рай.
За 5 века в училищата не се е изучавал турски език, но съветските другари веднага наложиха задължителен руски.
Повечето българи не правят разлика между турско робство и английска колония.
А всъщност става въпрос за едно и също.
Само московските българи МНОГО СЕ ГОРДЕЯТ, че са били роби и обожават своите "освободители".
Които, впрочем... кой знае защо цели 5 века не са си мръднали пръста и спокойно са наблюдавали как султанския башибозук тъпче и kо li "братята" християни и изведнъж - хоп решили да прехвърлят РАЯТА от единия господар на другия.
Разбира се, в съветските учебници пише друго!
Един мъдър човек е казал:
"Робът губи само оковите си."
🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Вие наследници на роби ли сте!?
Щото АЗ НЕ СЪМ.
Коментиран от #47, #51, #57
15:28 02.10.2025
46 Данко Харсъзина
Коментиран от #52
15:31 02.10.2025
49 А Възраждане
15:42 02.10.2025
50 Мосад
15:43 02.10.2025
51 БАЙ СТАВРИ
До коментар #45 от "Възpожденец 🇧🇬":ДА ТАКА Е ТАЗИ ГРУПА Е ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО СА ПРОТИВ НАТО ЕС И ТАЗИ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НАРЕЧЕНА ЕВРО.65-70 ПРОЦЕНТА КОИТО НЕ ГЛАСУВАТ НО И ЕДНА ТРЕТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОКОЛО 2 МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ И НАД 10 ПРОЦЕНТА ГЛАСУВАЛИ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПАРТИЯ КОЯТО ДЪРЖИ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО ЕТО ГИ ОКОЛО 80ПРОЦЕНТА.
Коментиран от #66, #69
15:45 02.10.2025
52 БАЙ СТАВРИ
До коментар #46 от "Данко Харсъзина":НЕ САМО КОПЕЙКИТЕ КАКТО ГИ НАРИЧАШ ,А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ.
15:47 02.10.2025
53 Възрожденец с меч
15:47 02.10.2025
55 Ставри хаирсъзина
15:48 02.10.2025
56 Шукрито
До коментар #6 от "Настопроценти":Имаш стабилна валута?На дядо ти топките са по стабилни.
15:51 02.10.2025
57 Ако питаш копейките дали са....
До коментар #45 от "Възpожденец 🇧🇬":.... наследници на роби, да наследници са, и в момента съвсем съзнателно пак се стремят към робският руски хомот който с радост и овчедушие влачат вече 140години, а свободните българи са били свободни без значение дали власта е била византийска, османска или съветско-руска.
Коментиран от #60
15:52 02.10.2025
58 Връщай парите, бе!
Коментиран от #65
15:54 02.10.2025
59 явер
15:58 02.10.2025
60 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #57 от "Ако питаш копейките дали са....":ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРО-РУСКАТА ДРУЖБА НАВЕКИ.ТОВА ГО ЖЕЛАЯТ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ НАБИИТЕ СИ ГО ВЪВ КУХИТЕ КРАТУНИ НА РАМЕНЕТЕ.
15:58 02.10.2025
61 !!!?
15:59 02.10.2025
62 Хохохо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Напълно си прав, до края на годината евро няма да има, чак от нова година ще има.
15:59 02.10.2025
63 Майора
16:00 02.10.2025
64 явер
Коментиран от #68
16:01 02.10.2025
65 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #58 от "Връщай парите, бе!":НО ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СИ КУПУВАТ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЗА ТОАЛЕТНИТЕ ТАКАВА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НАРЕЧЕНА ЕВРО НЕ ИМ ТРЯБВА.
16:04 02.10.2025
67 Анализатор
Както и от копейката...
16:09 02.10.2025
68 Да, казал го е...
До коментар #64 от "явер":Това важи и за момента, през България е единственият им кратък път за Европа, и като се има предвид че износа им за ЕС е 60% от общия им износ, и ние сме в добри съседки отношения с тях, отколкото те с другите си съседи, например С Гърция, и нашето стратегическо място предполага и занапред добри отношения.
16:12 02.10.2025
69 Барабата
До коментар #51 от "БАЙ СТАВРИ":Как 80 %, поне 180 %,
даже 280 %. Ей задавих се от смях.
16:13 02.10.2025