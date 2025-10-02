Новини
България »
Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Закриването на „Автомобилна администрация“ няма да реши проблема с корупцията (ВИДЕО)

Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Закриването на „Автомобилна администрация“ няма да реши проблема с корупцията (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 15:23 723 22

  • настимир ананиев-
  • автомобилна-
  • администрация-
  • закриване-
  • мвр-
  • министрество на транспорта

Това, че сменяш табелата, не значи, че се бориш с корупцията, казва той

Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Закриването на „Автомобилна администрация“ няма да реши проблема с корупцията (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

За последните 15 години сме свидетели на поне 10 големи скандала с „Автомобилна администрация “ - в Перник, Благоевград, София, Кюстендил, Варна. Служители бяха хващани в различни схеми – искали „такса спокойствие“ от фирми и шофьори на камиони. Имаше дори инспектор, който е искал 50 лева от курсист. В последните 4–5 години обаче такива шумни скандали почти липсваха, когато ПП - ДБ бяха в управлението. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, бивш депутат и председател на партия ВОЛТ.

„Сега отново се обсъжда идеята агенцията да бъде закрита. Закриването само по себе си не е решение. Ако утре „Автомобилна администрация“ бъде преместена към МВР или понижена до дирекция в Министерството на транспорта, хората няма да изчезнат, а практиките ще продължат. Самото затваряне не означава реформа. Това, че сменяш табелата, не значи, че се бориш с корупцията. За да има ефект, трябва да се промени самият модел, в който корупцията възниква и се възпроизвежда“, добави той.

„Трябва истинска реформа – ясно кой поема функциите, как ги изпълнява, какви механизми за контрол има. Без това всичко ще си остане по старому. Ако просто я закрием и я прехвърлим другаде, ние не се борим с корупцията, а я местим на нов адрес“, каза още Ананиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЕЛЕНЕ

    13 0 Отговор
    ЩЕ ГО РЕШИ----ЧЕКМЕДЖЕТА ВОДОПАДИ

    15:26 02.10.2025

  • 2 Уса

    7 0 Отговор
    Всички се отчитат в кеш на Боко и Пеевски и не смеят да гъкнат горят като бушони

    15:27 02.10.2025

  • 3 Земетресение в Мраморно Море,

    1 1 Отговор
    5та Степен.

    5.0
    часове сън
    На 19 км южно от Мраморно море
    Ереглиси, Турция
    Час
    02 октомври 2025 г., 14: 54 ч
    Дълбочина
    10,0 км
    Географска ширина, дължина
    40.80, 27.99

    15:28 02.10.2025

  • 4 604

    1 0 Отговор
    Явну имът калинки там....хахапхахя

    15:30 02.10.2025

  • 5 Часове сън?

    1 0 Отговор
    всъщност е "magnitude"
    но Апп-чето явно му се спи мноого?😁🤣

    15:30 02.10.2025

  • 6 Миризлив пор

    3 1 Отговор
    Криптомир май от щатите го разследваха? Какво дава акъл сега?

    15:31 02.10.2025

  • 7 Дедо

    5 0 Отговор
    Навсякъде е тая корупция. Едни са зависими, други блажат и са прояли държавата като червеи и тя просто затъва ли затъва.

    15:33 02.10.2025

  • 8 В даи

    3 0 Отговор
    "бонусите" винаги са били огромни и винаги тея с палките са задължени да пращат и към софия и банкя

    15:33 02.10.2025

  • 9 Лего

    2 1 Отговор
    Малко по малко ще закрият и държавата.От 01.01.2026-та година.

    15:36 02.10.2025

  • 10 BBБОС

    1 0 Отговор
    Ще свърши чудесна работа

    15:39 02.10.2025

  • 11 закривай!

    1 0 Отговор
    трябва да се закрият още преди години

    дай значи държавна автомобилна инспекция, държавните коли отдавна са в миналото ама дай си остана! защо?

    закривай тия рекитьори! има си кат, котнрол на автомобилнитя транспорт това е

    15:39 02.10.2025

  • 12 закривай!

    3 0 Отговор
    кога държавните хрантутници ще си плащате сами осигуровките бе? защо още лежите на гърба на трудовия народ? и нямало да ги закриват? защо? търтей само ще въдим тук!?!

    15:40 02.10.2025

  • 13 Един

    2 0 Отговор
    Този е толкова мръсен, толкова мръсен!!! Виновника за 90% от случващото се по пътя е това нищо, което едва преди година- две изкара книжка, а вече 20 години "решава проблемите" на пътя!
    Не просто ръцете му са в кръв - този абсолютен некадърник, абсолютен престъпник и безкраен наглец плува в кръвта на хиляди загинали по пътищата!

    15:42 02.10.2025

  • 14 ха ха

    0 0 Отговор
    когато бандити пишат законите и редят службите може да очаквате нормален живот , ама след две хилядолетия

    15:49 02.10.2025

  • 15 Буден

    1 0 Отговор
    КАСИЧКА?!!!!

    15:54 02.10.2025

  • 16 криптомире проблема сте вие

    2 0 Отговор
    ако имаше народен съд всичките като теб ще дялкате камъни до като умрете а на родата около вас да се конфискува всичко до ст както се прави в Китай аа забравих там на стадиона нямаше да стигнеш до камъните и страната ще е ок

    16:01 02.10.2025

  • 17 апи -дай са

    2 0 Отговор
    куче касичка трябва да се закрият на момента плюс 240 толупи в парламента

    16:02 02.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Но ще замаже очите на простолюдието за чувство за корупция

    16:06 02.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    1 0 Отговор
    Уволнените даяджии да отиват в итн при балабанко сополанко и голямото транспортно корумпе

    16:14 02.10.2025

  • 22 Петър

    1 0 Отговор
    АМи как ще го реши. след като всички вие сте вътре в тази корупция. Естествено, че няма кои да го реши

    16:16 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове