Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Закриването на „Автомобилна администрация“ няма да реши проблема с корупцията (ВИДЕО)

За последните 15 години сме свидетели на поне 10 големи скандала с „Автомобилна администрация “ - в Перник, Благоевград, София, Кюстендил, Варна. Служители бяха хващани в различни схеми – искали „такса спокойствие“ от фирми и шофьори на камиони. Имаше дори инспектор, който е искал 50 лева от курсист. В последните 4–5 години обаче такива шумни скандали почти липсваха, когато ПП - ДБ бяха в управлението. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, бивш депутат и председател на партия ВОЛТ.
„Сега отново се обсъжда идеята агенцията да бъде закрита. Закриването само по себе си не е решение. Ако утре „Автомобилна администрация“ бъде преместена към МВР или понижена до дирекция в Министерството на транспорта, хората няма да изчезнат, а практиките ще продължат. Самото затваряне не означава реформа. Това, че сменяш табелата, не значи, че се бориш с корупцията. За да има ефект, трябва да се промени самият модел, в който корупцията възниква и се възпроизвежда“, добави той.
„Трябва истинска реформа – ясно кой поема функциите, как ги изпълнява, какви механизми за контрол има. Без това всичко ще си остане по старому. Ако просто я закрием и я прехвърлим другаде, ние не се борим с корупцията, а я местим на нов адрес“, каза още Ананиев.
дай значи държавна автомобилна инспекция, държавните коли отдавна са в миналото ама дай си остана! защо?
закривай тия рекитьори! има си кат, котнрол на автомобилнитя транспорт това е
Не просто ръцете му са в кръв - този абсолютен некадърник, абсолютен престъпник и безкраен наглец плува в кръвта на хиляди загинали по пътищата!
