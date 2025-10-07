Готвят се промени в закона за хазарта и регулациите на онлайн залаганията… Кристиян Иванов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Знаем, че над 40 футболисти от Втора професионална лига са разследвани за участие в онлайн залагания върху собствени мачове. Броят им може да е дори по-голям, като става дума за играчи, които са използвали личните си профили в сайтове за залагания, за да поставят облози върху резултати от срещите на своите отбори. Това представлява сериозен конфликт на интереси и създава предпоставки за корупция в спорта. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р Кристиян Иванов, финансов експерт.



„Това не е градска легенда. Такъв тип злоупотреби съществуват от десетилетия – първият документиран случай е още през 1898 година между Стоук сити и Бърнли, които правят 0:0. Въпросът не е дали можем напълно да ги премахнем залаганията, а как да ги регулираме и минимализираме риска. Сега разследването се води от Главна дирекция „Национална полиция“ под надзора на прокуратурата. Проверяват се залагания, направени през конкретни онлайн платформи, като данните са били предоставени най-вероятно от бетинг компаниите след засичане на съмнителна активност от потребители, идентифицирани като професионални футболисти“, добави гостът.



„В момента се обсъждат и промени в Закона за хазарта и наредбата за онлайн залаганията, които да позволят по-строг контрол върху профилите на регистрираните играчи, включително идентификация чрез професионален статут. Така ще може да се ограничи достъпът на спортисти, треньори и клубни служители до платформи за залагания. Информацията за всяка активност е видима за компаниите. При съмнения за нередности бетинг компаниите са длъжни да подадат сигнал към полицията. Ако случаите се увеличат, това може да засегне и самите компании, тъй като подобни скандали вредят на имиджа и печалбите им“, сподели още Кристиян Иванов.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 Оценка 2.3 от 3 гласа.