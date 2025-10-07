Новини
Готвят се промени в закона за хазарта и регулациите на онлайн залаганията… Кристиян Иванов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

7 Октомври, 2025 14:59 922 3

  • кристиян иванов-
  • залози-
  • футболисти-
  • глоби-
  • бетинг компания-
  • полиция

През Втора лига подсещаме Първа лига да се укроти, казва експертът

Готвят се промени в закона за хазарта и регулациите на онлайн залаганията… Кристиян Иванов пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Знаем, че над 40 футболисти от Втора професионална лига са разследвани за участие в онлайн залагания върху собствени мачове. Броят им може да е дори по-голям, като става дума за играчи, които са използвали личните си профили в сайтове за залагания, за да поставят облози върху резултати от срещите на своите отбори. Това представлява сериозен конфликт на интереси и създава предпоставки за корупция в спорта. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р Кристиян Иванов, финансов експерт.

„Това не е градска легенда. Такъв тип злоупотреби съществуват от десетилетия – първият документиран случай е още през 1898 година между Стоук сити и Бърнли, които правят 0:0. Въпросът не е дали можем напълно да ги премахнем залаганията, а как да ги регулираме и минимализираме риска. Сега разследването се води от Главна дирекция „Национална полиция“ под надзора на прокуратурата. Проверяват се залагания, направени през конкретни онлайн платформи, като данните са били предоставени най-вероятно от бетинг компаниите след засичане на съмнителна активност от потребители, идентифицирани като професионални футболисти“, добави гостът.

„В момента се обсъждат и промени в Закона за хазарта и наредбата за онлайн залаганията, които да позволят по-строг контрол върху профилите на регистрираните играчи, включително идентификация чрез професионален статут. Така ще може да се ограничи достъпът на спортисти, треньори и клубни служители до платформи за залагания. Информацията за всяка активност е видима за компаниите. При съмнения за нередности бетинг компаниите са длъжни да подадат сигнал към полицията. Ако случаите се увеличат, това може да засегне и самите компании, тъй като подобни скандали вредят на имиджа и печалбите им“, сподели още Кристиян Иванов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Реалист

    6 0 Отговор
    Онлайн хазарта в България генерира милиарди! Страшно е...

    15:53 07.10.2025

  • 3 Европчанин

    0 0 Отговор
    Първа промяна: хазартът става законен за непълнолетни. Клубът на богатите иска пари.
    Втора промяна: хазартът става задължителен за всички. Строги наказания за противниците на идеята.

    16:28 07.10.2025

