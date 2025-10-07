Димитър Куманов пред ФАКТИ: В „Елените“ е строено върху речно корито, изчезнало от кадастъра (ВИДЕО)

В „Елените“ е строено върху речно корито, изчезнало от кадастъра. Сериозни несъответствия между кадастралните карти и реалното състояние на речните корита се откриват както в София, така и по Черноморието. В столицата близо половината реки не са отразени в кадастъра като водни течения, а като имоти с различно предназначение – включително за строителство и рекреационни дейности. Особено показателен сега е случаят край курорта Елените, където според кадастъра най-големият хотел в района е изграден върху терен, който по закон е водно течение – река, държавна публична собственост. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов, сдружение „Балканка“.
„При проверка на имотите под хотела обаче се вижда, че същите терени са записани като частни имоти за строителство и туристически комплекси. Това противоречи на закона, тъй като речните корита са публична държавна собственост и не могат да се продават, застрояват или променят предназначението им. Според данните, първата кадастрална заповед за този поземлен имот е от март 2005 г., а изменение е направено през 2011 г. Именно тогава – в този период, реката „изчезва“ от документацията – вероятно, за да се отвори възможност за строителство. Процедурата по промяната е преминала през няколко институции – РИОСВ – Бургас и Басейнова дирекция, които са дали положителни становища. По закон обаче Басейновата дирекция не може да не знае, че на мястото има речно корито, тъй като то фигурира във всички хидроложки карти и в Плана за управление на речните басейни. За да се стигне до строеж върху река, някой трябва да е дал съгласие – било в екологичната оценка, било в становището за допустимост по Закона за водите. Това означава, че по веригата са се подписали редица длъжностни лица“, коментира гостът.
„След положителните становища са започнали стандартните процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ) – проектиране, издаване на разрешение за строеж и изграждане на комплекса. Случаят поставя отново въпроса за контрола върху кадастралните карти и синхронизацията им с реалната хидрография на страната, както и за отговорността на институциите, позволили преобразуването на публична държавна собственост в частен терен“, казва Куманов.
