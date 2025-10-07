Новини
Димитър Куманов пред ФАКТИ: В „Елените“ е строено върху речно корито, изчезнало от кадастъра (ВИДЕО)

7 Октомври, 2025 15:30 1 134 25

  • куманов-
  • елените-
  • вода-
  • дъжд-
  • бедствие

Половината софийски и черноморски реки не са отразени като водни течения в кадастралните карти, казва експертът

Димитър Куманов пред ФАКТИ: В „Елените“ е строено върху речно корито, изчезнало от кадастъра (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В „Елените“ е строено върху речно корито, изчезнало от кадастъра. Сериозни несъответствия между кадастралните карти и реалното състояние на речните корита се откриват както в София, така и по Черноморието. В столицата близо половината реки не са отразени в кадастъра като водни течения, а като имоти с различно предназначение – включително за строителство и рекреационни дейности. Особено показателен сега е случаят край курорта Елените, където според кадастъра най-големият хотел в района е изграден върху терен, който по закон е водно течение – река, държавна публична собственост. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов, сдружение „Балканка“.

„При проверка на имотите под хотела обаче се вижда, че същите терени са записани като частни имоти за строителство и туристически комплекси. Това противоречи на закона, тъй като речните корита са публична държавна собственост и не могат да се продават, застрояват или променят предназначението им. Според данните, първата кадастрална заповед за този поземлен имот е от март 2005 г., а изменение е направено през 2011 г. Именно тогава – в този период, реката „изчезва“ от документацията – вероятно, за да се отвори възможност за строителство. Процедурата по промяната е преминала през няколко институции – РИОСВ – Бургас и Басейнова дирекция, които са дали положителни становища. По закон обаче Басейновата дирекция не може да не знае, че на мястото има речно корито, тъй като то фигурира във всички хидроложки карти и в Плана за управление на речните басейни. За да се стигне до строеж върху река, някой трябва да е дал съгласие – било в екологичната оценка, било в становището за допустимост по Закона за водите. Това означава, че по веригата са се подписали редица длъжностни лица“, коментира гостът.

„След положителните становища са започнали стандартните процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ) – проектиране, издаване на разрешение за строеж и изграждане на комплекса. Случаят поставя отново въпроса за контрола върху кадастралните карти и синхронизацията им с реалната хидрография на страната, както и за отговорността на институциите, позволили преобразуването на публична държавна собственост в частен терен“, казва Куманов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Оценка 4.7 от 7 гласа.
Оценка 4.7 от 7 гласа.
  • 1 Хорейшио

    16 0 Отговор
    Абе не е изчезнало от кадастъра коритото. Видях че е там. Някой е разрешил то да се вкара в подземен бетонов канал, а върху него да се построят сгради.. Тъй де, защо да се губи застроена площ, като може да се вземат по няколко хиляди евро на м2? Само дето подземния канал се оказва много, много малък

    15:40 07.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пожелание

    20 0 Отговор
    Сега речното корито да се почисти от бетона ,а парите да ги вземат от който са ги продали и купили имотите !

    15:42 07.10.2025

  • 4 ООрана държава

    21 0 Отговор
    То така и дюни изчезват, и гори и защите местности.... утре може и някоя планина да изчезне... ако пречи на няКОЙ с дълбоки джобове...

    15:43 07.10.2025

  • 5 Спиро

    8 0 Отговор
    Айде пак Добрутру!

    15:47 07.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 горски

    15 1 Отговор
    Урбанизацията е резултат от производствени дейности , които предизвикват разместване на населението . А на бетоно морието виждаме само лакомията на ново изпечените ни евроатлантически бизнесмени , които тъпчат бетонните силози с балами приемащи лошокачествено обслужване. Проблема е че очите на властта нямат насищане за пари и това води до загуба на разсъдъка. После природата и дъжда били виновни.

    15:48 07.10.2025

  • 8 Фройд

    0 1 Отговор
    А стига с тия елени бе , какво става с пумите ?!

    15:51 07.10.2025

  • 9 Емигрант

    10 2 Отговор
    За изчезването на документи и хора има само един виновник и той се именува мутренската ГЕРБ ! Доказателство - изчезна пътната карта между България и "Газпром" на базата на която бе построен "Турски поток", изчезват безследно видни бандити от подземния свят, изчезват безследно по време на управлението на ГЕРБ и деца за които до ден днешен нищо не се знае, изчезват безследно милиарди европейски пари за подобряване на живота на българите, забравям пи нещо друго важно ИЗЧЕЗНАЛО ? Кога ще се съзнаете и разберете, че не изчезне ли ГЕРБ от политката животът ви няма да се подобри ?

    Коментиран от #16

    15:51 07.10.2025

  • 10 Кит

    11 0 Отговор
    Речното корито не е изчезнало само от кадастъра - някой го е изчезнал. При добро желание магьосникът, който прави реките невидими за кадастъра, може с лекота да бъде установен, разпитан и след съответните проверки на имущественото му състояние - обвинен, осъден пратен на мястото му.
    А това негово място е точно и единствено в затвора.
    Затворът, който все още не е заличен нито в кадастъра, нито от съдебната система!

    15:54 07.10.2025

  • 11 Перо

    8 0 Отговор
    Корупцията в БГ не е от вчера!

    15:55 07.10.2025

  • 12 Хаха

    7 0 Отговор
    Питайте честния бизнесмен Ветко Арабаджиев, той е строителят на това инженерно чудо

    15:56 07.10.2025

  • 13 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    15:57 07.10.2025

  • 14 оня с коня

    3 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:58 07.10.2025

  • 15 Ветко Арабаджиев

    5 0 Отговор
    ще плати ли сега за почистването на частния му имот ? или пак цялата държава ще плаща?

    16:00 07.10.2025

  • 16 Кит

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Емигрант":

    Осемте милиарда на Кокоран кой ги изчезна - пак ли ГЕРБ?
    Кой изчезна магистралите, дето Кокоран обеща да построи с тия пари, я обясни!
    Как така се получи, че точно в епохата на бореца срещу кражби и корупция изчезнаха и осемте милиарда, и бюджетните пари за пътно строителство, и 600 млн от резервния фонд на магистралите, и ония километри магистрали, които трябваше да се построят с тях?
    Можеш ли да посочиш по-голяма кражба от тази?

    Коментиран от #25

    16:00 07.10.2025

  • 17 Ами истина е!

    2 0 Отговор
    речното корито странно как, но действително е изчезнало от кадастъра при цифровизацията му ...

    16:05 07.10.2025

  • 18 Ами истина е!

    1 0 Отговор
    според кадастъра най-големият хотел в района е изграден върху терен, който по закон е водно течение – река, държавна публична собственост. После реката изчезва безследно от кадастъра при цифровизацията му .. магия пичове.... Впрочем и за София знам за два подобни случая

    16:08 07.10.2025

  • 19 Алфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Прангите, прангите, багерите да събарят всичко строено в коритото на реката и никакво обезщетение за обектите в дерето.
    А не там някакво бизнесменче дето чака държавни пари.

    16:10 07.10.2025

  • 20 Урбанизация на река ....

    1 0 Отговор
    Иновация в световната архитектура. Как ли не са се сетили и Сена да заровят а?

    16:11 07.10.2025

  • 21 Гост

    1 0 Отговор
    "Експертите" започвайте да назовавате виновните. Стига празни приказки. Пълните студиа, говорите нищо....Казвай тая институция е дала подписа, тогава шеф е бил еди кой си, гл.архитект, по това време, еди кой си. Стига празнословене

    16:14 07.10.2025

  • 22 Кмета Д. Николов е виновен

    0 0 Отговор
    Там е главата на змията

    16:14 07.10.2025

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 24 Хайде

    1 0 Отговор
    Всички виновни на съд, за да спре вече това безумие !

    16:15 07.10.2025

  • 25 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кит":

    Ти си един обикновен послушен манипулиран екземпляр ! Какви осем милиарда, дори не си запознат със сумата за която говориш, обвинен е Василев от крадливите празноглавци герберуги за 18 милиарда не осем, но до сега не доказаха, че ги няма тези милиарди, магистрали няма построени, защото няма разрешителни за строеж и това ли не си разбрал празноглавцо послушен ? А спомняш ли си едни чували с 57 млн. за Хемус, хванат беше и носачът, не ти ли казаха какво стана с чувалите и чувалджията - ИЗЧЕЗНАХА в кулоарите на прокуратурата ? А ти знаеш ли, че си "изчезнал" от разумния вид на хомосапиенс

    16:28 07.10.2025

