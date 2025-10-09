Адв. Ина Лулчева пред ФАКТИ: Аргументите за задържането на Благомир Коцев са доста несъстоятелни (ВИДЕО)

Според нас аргументите за задържането на Благомир Коцев са доста несъстоятелни. Говори се за хипотетична възможност той да въздейства върху свидетели, но нито това е установено като факт, нито има каквито и да е данни по делото, че е упражнявано подобно въздействие от негова страна или от страна на Комисията за противодействие на корупцията. Трябва да се припомни случаят с така наречения „мистичен свидетел“ Диан Иванов. Той първоначално беше разпитан и даде едни показания, след което официално заяви, че те са направени под натиск. По-късно даде подробни показания за това какъв натиск е бил упражнен върху него от изпълняващия функциите председател и други служители в комисията. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Ина Лулчева.



„Надявам се прокуратурата да преосмисли задържането на г-н Коцев. Подадена е молба той да бъде освободен от самата прокуратура. Имаме внесено искане до съда за промяна на мярката в по-лека. Няма абсолютно никакъв резон тя да бъде продължавана. По закон прокуратурата може и сама да измени мярката, без да се чака произнасяне на съда. Прокурорите по делото вече са заявили, че не е необходимо задържането на другите обвиняеми и те бяха освободени. Очакваме симетрично прилагане на закона и същият подход да бъде приложен и спрямо г-н Коцев“, добави адвокат Лулчева.



„Прокуратурата е длъжна да се произнесе в седемдневен срок, макар този срок да е инструктивен. Дори при неспазването му не следват автоматични последици, но ние ще изчакаме произнасянето. Убедени сме, че няма никакви основания за продължаване на задържането на г-н Коцев“, сподели още юристът.

