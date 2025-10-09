Новини
България »
Адв. Ина Лулчева пред ФАКТИ: Аргументите за задържането на Благомир Коцев са доста несъстоятелни (ВИДЕО)

Адв. Ина Лулчева пред ФАКТИ: Аргументите за задържането на Благомир Коцев са доста несъстоятелни (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 14:35

Имаме внесено искане до съда за промяна на мярката в по-лека

Адв. Ина Лулчева пред ФАКТИ: Аргументите за задържането на Благомир Коцев са доста несъстоятелни (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Според нас аргументите за задържането на Благомир Коцев са доста несъстоятелни. Говори се за хипотетична възможност той да въздейства върху свидетели, но нито това е установено като факт, нито има каквито и да е данни по делото, че е упражнявано подобно въздействие от негова страна или от страна на Комисията за противодействие на корупцията. Трябва да се припомни случаят с така наречения „мистичен свидетел“ Диан Иванов. Той първоначално беше разпитан и даде едни показания, след което официално заяви, че те са направени под натиск. По-късно даде подробни показания за това какъв натиск е бил упражнен върху него от изпълняващия функциите председател и други служители в комисията. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Ина Лулчева.

„Надявам се прокуратурата да преосмисли задържането на г-н Коцев. Подадена е молба той да бъде освободен от самата прокуратура. Имаме внесено искане до съда за промяна на мярката в по-лека. Няма абсолютно никакъв резон тя да бъде продължавана. По закон прокуратурата може и сама да измени мярката, без да се чака произнасяне на съда. Прокурорите по делото вече са заявили, че не е необходимо задържането на другите обвиняеми и те бяха освободени. Очакваме симетрично прилагане на закона и същият подход да бъде приложен и спрямо г-н Коцев“, добави адвокат Лулчева.

„Прокуратурата е длъжна да се произнесе в седемдневен срок, макар този срок да е инструктивен. Дори при неспазването му не следват автоматични последици, но ние ще изчакаме произнасянето. Убедени сме, че няма никакви основания за продължаване на задържането на г-н Коцев“, сподели още юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    10 3 Отговор
    С адвокати да си нямаш работа..

    14:41 09.10.2025

  • 2 КараОсмаОглу 🇹🇷

    2 7 Отговор
    Дори не знам какво да кажа за това.

    В България трябва да се въведе турско 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 управление!

    14:41 09.10.2025

  • 3 КараОсманОглу 🇹🇷

    2 7 Отговор
    Дори не знам какво да кажа за това.

    В България трябва да се въведе турско 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 управление!

    14:42 09.10.2025

  • 4 Жоро

    13 15 Отговор
    Доказателствата срещу корумпето трябва да са много сериозни, след като тази, известна като адвоката на мафия и мутренските олигарси, не успя да го отърве от ареста.

    Коментиран от #6, #8

    14:46 09.10.2025

  • 5 Анализатор

    8 7 Отговор
    Това интервю на адв. Ина Лулчева повдига сериозни въпроси относно правомерността на задържането на Благомир Коцев. Според нея няма доказателства за влияние върху свидетели, а самата прокуратура е поискала промяна на мярката, което е знак, че няма нужда от по-строги мерки.

    Важно е правосъдната система да се води от факти и доказателства, а не от хипотетични предположения или политически натиск. Ако има несъстоятелни основания за задържане, това нарушава принципа за справедлив процес и презумпцията за невиновност.

    Това дело е тест за прозрачността и обективността на прокуратурата и съда — дали ще се придържат към закона и ще гарантират справедливост, без да се влияят от външни фактори.

    14:49 09.10.2025

  • 6 Разумен

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    1. Принципът за невиновност важи докато има окончателна присъда.
    2. Атаката ти срещу адвоката Лулчева е преди всичко опит за дискредитация, а не факт.
    3. Липсват публични и безспорни доказателства, които да потвърдят дали задържането е обосновано или не.
    4. Истината е, че задържането е процесуална мярка, която може да бъде продължавана или променяна, и не винаги означава, че обвиняемият е виновен. Затова е важно да се изчака решението на съда и развитието на делото, а не да се правят предварителни изводи.

    14:52 09.10.2025

  • 7 Майора

    11 10 Отговор
    Жалко Лулчева , да защитаваш човек след излезлите факти и да казваш че не са състоятелни! Ами само това че дължи 400 000 лв на общината , ами това че са отделяни 20% за Партията на кеша и пудела с пачките! Преди да гледате царица Парица вижте реалното!

    Коментиран от #10

    14:55 09.10.2025

  • 8 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    Липсата на публични и безспорни доказателства може да се дължи на няколко причини:

    1. Процесуална тайна — разследванията и делата често се водят зад затворени врати, за да се запазят доказателствата и да не се влияе на свидетели или на хода на разследването.

    2. Незавършен процес — делото може да е в ранен етап и доказателствата още да се събират и проверяват, преди да бъдат представени публично.

    3. Манипулации или политически натиск — в някои случаи информация може да се прикрива или разпространява избирателно, особено когато става дума за влиятелни личности.

    4. Несигурност или спорност на доказателствата — някои материали може да не са достатъчно категорични или да подлежат на различни тълкувания.

    Винаги е важно да се пази принципът на НЕвиновност и да се изчака окончателното решение на съда, базирано на пълния обем доказателства и правен процес.

    14:55 09.10.2025

  • 9 ГОСПОЖО ЛУЛЧЕВА

    13 5 Отговор
    КАТО БИВШЕ ЧЕНГЕ ВИ СПОДЕЛЯМ АПЕТИТА ЗА ДАЛАВЕРИТЕ В ОБЩ.ВАРНА /ТИМ/ДЪНКИ МЪНКИ ПОРТНИХ Е ПРИЧИНАТА ДВЕТЕ ПРАСЕТА ДА ТОРМОЗЯТ КОЦЕВ КАТО ЦИГАНСКА МЕЧКА .

    Коментиран от #12

    14:55 09.10.2025

  • 10 Къде са тези факти, дай ги?!

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Майора":

    Към момента няма официално потвърдени публични факти или доказателства. Такива обвинения често се появяват в медии или социални мрежи, но докато не бъдат подкрепени с официални документи или присъди, остават на нивото на слухове или непотвърдена информация.
    Важно е да се разграничава:
    • Официални, проверени факти – доказани чрез разследване, съдебно решение или публично оповестени документи.
    • Слухове и предположения – твърдения, които циркулират, но не са доказани.
    За да се говори за „факти“, трябва да има официална информация от прокуратурата, съда или други компетентни институции, която да потвърждава подобни обвинения.
    Ако ти имаш конкретна информация или източник, мога да ти помогна да я анализираме.

    14:57 09.10.2025

  • 11 Адвокат на дявола

    6 4 Отговор
    Когато и да ги осъдят аверите и самия Благо, все ще е късно!

    Коментиран от #13

    15:05 09.10.2025

  • 12 Истината

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "ГОСПОЖО ЛУЛЧЕВА":

    Всички знаят, че мафиотските структури в Варна са засегнати от новия кмет Благомир Коцев, който започна да въвежда прозрачност и да разбива корупционните схеми. Затова му скалъпиха разследване и го държат в ареста на база хипотетични слухове, без истински доказателства.

    15:05 09.10.2025

  • 13 Свобода за Благо!!!

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокат на дявола":

    Благомир Коцев е човекът, който се осмели да се изправи срещу мафиотските структури във Варна и да внесе прозрачност в управлението. Натискът и несправедливите обвинения срещу него са знак, че прави нещо правилно и опасно за корупционния статус кво. Вярвам, че истината ще излезе наяве и Коцев ще бъде оправдан, а Варна ще се освободи от мафията.

    15:07 09.10.2025

  • 14 Реалист

    5 3 Отговор
    Този крадец Коцев до сега трябваше да е влязъл в съдебната зала. Не виждам защо го бавят! Тази т.нар. адвокатка е на хранилка при Мафията и се опитва да замита следите, то е ясно. Публична тайна е, че Коцев е слуга на ТИМ-аджиите във Варна, какво толкова го скатавате?! Прокуратурата да се задейства, не само да чака подкупи и да изкарва престъпниците невинни!

    15:10 09.10.2025

  • 15 Гост

    1 1 Отговор
    В България поне от началото на Третото царство доказателствата и чисто юридическите документи нямат никакво значение... За преди това не знам.

    15:10 09.10.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ТАЗИ "АДВОКАТКА" (БАМБ)ИНА ЛУЛЧЕВА ZAЩИТАВА ВИНАГИ КРАДЦИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #21

    15:13 09.10.2025

  • 17 Цеко

    5 3 Отговор
    И децата във Варна знаят, че Коцев играе с мафията. Променкаджиите на Фатмака масово финанисрат партийните си каси с кражби...вече доста кеметове, зам. кметове и т.н. лъснаха. Бойко Рашков все такива крадливи ги е подбрал, да му пълнят офшорните сметки.

    Коментиран от #19

    15:13 09.10.2025

  • 18 Благоэе невинен

    2 4 Отговор
    Коцев не е случаен човек — той е надеждата за Варна и пример за кураж в битката с корупцията. Това, че го спъват с фалшиви обвинения и го държат в ареста, само доказва, че засяга сериозни интереси. Справедливостта ще възтържествува и Варна ще види истинска промяна.

    15:17 09.10.2025

  • 19 Парадокс БГ

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Цеко":

    И децата във Варна знаят, че не Благомир Коцев, а Иван Портних играеше с мафията. Че Благомир Коцев се бори срещу мафията, затова че им пречеше му изфабрикуваха скалъпено разследване с фалшиви обвинения от лъжлата Пламенка и Диан Иванов заплашен лично от шефа на КПК Тони Балкони. Коцев не е проблемът, а част от решението. Докато той се бори да разчисти блатото на задкулисието, мафията му лепи етикети и го опитва да го смачка. Но хората виждат кой работи за тях и кой само ги мами.

    15:23 09.10.2025

  • 20 Джо

    2 2 Отговор
    Не съм мафиот,но адв. Лулчева ми пъмогна мвого срещу такива като Кацеф. И все пак,варненци не желаят корумпирани лекета да паразитират на гърба им.

    Коментиран от #22

    15:23 09.10.2025

  • 21 Ти сериозно ли?

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Адвокатите имат професионалната задача да защитават своите клиенти, независимо от обвиненията срещу тях. Това не означава, че самите те подкрепят или участват в престъпления. Важно е да разграничаваме ролята на защитника в правната система от действията на обвиняемите.

    15:25 09.10.2025

  • 22 Презумпция за невинност!

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джо":

    Истината е, че всеки има право на професионална защита, а обвиненията трябва да се базират на доказателства, а не на лични мнения. Варненци заслужават прозрачност и справедливост, но това означава и да се спазва презумпцията за невиновност и да не се правят прибързани заключения.

    15:27 09.10.2025

  • 23 Мнение

    2 1 Отговор
    Твърдения като това са просто опити да се манипулира общественото мнение без конкретни доказателства. Адвокат Лулчева изпълнява професионалния си дълг да защитава клиенти, независимо от личните симпатии или антипатии. Варненци заслужават истинска прозрачност и справедливост, а не разпространяване на субективни и необосновани обвинения.

    15:27 09.10.2025

  • 24 здравка клинчева

    0 0 Отговор
    докато този тлъст рогоносец ,руснаците не го упраят - така ще е

    15:29 09.10.2025

  • 25 Възмутен

    2 2 Отговор
    Възмутен съм, че вече месеци наред Благомир Коцев остава в ареста без ясни и категорични доказателства! Това е ярък пример за тормоз над човек, който се опитва да внесе прозрачност и ред в общината. Съдебната система трябва да спре да се превръща в инструмент на мафиотските интереси и да осигури бързо и справедливо решение!

    15:30 09.10.2025

  • 26 Парадокс БГ

    1 2 Отговор
    Задържането на Благомир Коцев без ясни и доказани основания наистина поражда много въпроси и тревоги. Това показва, че съдебната система понякога работи бавно или е подложена на външни влияния, което е несправедливо спрямо хора, които се борят за прозрачност и почтеност. Подкрепата за Коцев е важна, защото той се изправя срещу сериозни интереси и заслужава справедлив процес и бързо решение.

    15:31 09.10.2025

  • 27 Разумен

    2 2 Отговор
    Адвокат Лулчева е един от малкото, които се осмеляват да защитават справедливо и професионално клиенти, изправени пред несправедливи обвинения. Понякога съдебните процедури изискват време и търпение, но това не намалява усилията й да осигури защита и да отстоява правата на хората, за които работи. Подкрепям професионализма и принципността й в трудна среда.

    15:32 09.10.2025

  • 28 Българин

    2 0 Отговор
    И тая плаче за затвора!

    15:54 09.10.2025

