Според нас аргументите за задържането на Благомир Коцев са доста несъстоятелни. Говори се за хипотетична възможност той да въздейства върху свидетели, но нито това е установено като факт, нито има каквито и да е данни по делото, че е упражнявано подобно въздействие от негова страна или от страна на Комисията за противодействие на корупцията. Трябва да се припомни случаят с така наречения „мистичен свидетел“ Диан Иванов. Той първоначално беше разпитан и даде едни показания, след което официално заяви, че те са направени под натиск. По-късно даде подробни показания за това какъв натиск е бил упражнен върху него от изпълняващия функциите председател и други служители в комисията. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Ина Лулчева.
„Надявам се прокуратурата да преосмисли задържането на г-н Коцев. Подадена е молба той да бъде освободен от самата прокуратура. Имаме внесено искане до съда за промяна на мярката в по-лека. Няма абсолютно никакъв резон тя да бъде продължавана. По закон прокуратурата може и сама да измени мярката, без да се чака произнасяне на съда. Прокурорите по делото вече са заявили, че не е необходимо задържането на другите обвиняеми и те бяха освободени. Очакваме симетрично прилагане на закона и същият подход да бъде приложен и спрямо г-н Коцев“, добави адвокат Лулчева.
„Прокуратурата е длъжна да се произнесе в седемдневен срок, макар този срок да е инструктивен. Дори при неспазването му не следват автоматични последици, но ние ще изчакаме произнасянето. Убедени сме, че няма никакви основания за продължаване на задържането на г-н Коцев“, сподели още юристът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Спиро
14:41 09.10.2025
2 КараОсмаОглу 🇹🇷
В България трябва да се въведе турско 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 управление!
14:41 09.10.2025
3 КараОсманОглу 🇹🇷
В България трябва да се въведе турско 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 управление!
14:42 09.10.2025
4 Жоро
Коментиран от #6, #8
14:46 09.10.2025
5 Анализатор
Важно е правосъдната система да се води от факти и доказателства, а не от хипотетични предположения или политически натиск. Ако има несъстоятелни основания за задържане, това нарушава принципа за справедлив процес и презумпцията за невиновност.
Това дело е тест за прозрачността и обективността на прокуратурата и съда — дали ще се придържат към закона и ще гарантират справедливост, без да се влияят от външни фактори.
14:49 09.10.2025
6 Разумен
До коментар #4 от "Жоро":1. Принципът за невиновност важи докато има окончателна присъда.
2. Атаката ти срещу адвоката Лулчева е преди всичко опит за дискредитация, а не факт.
3. Липсват публични и безспорни доказателства, които да потвърдят дали задържането е обосновано или не.
4. Истината е, че задържането е процесуална мярка, която може да бъде продължавана или променяна, и не винаги означава, че обвиняемият е виновен. Затова е важно да се изчака решението на съда и развитието на делото, а не да се правят предварителни изводи.
14:52 09.10.2025
7 Майора
Коментиран от #10
14:55 09.10.2025
8 Мнение
До коментар #4 от "Жоро":Липсата на публични и безспорни доказателства може да се дължи на няколко причини:
1. Процесуална тайна — разследванията и делата често се водят зад затворени врати, за да се запазят доказателствата и да не се влияе на свидетели или на хода на разследването.
2. Незавършен процес — делото може да е в ранен етап и доказателствата още да се събират и проверяват, преди да бъдат представени публично.
3. Манипулации или политически натиск — в някои случаи информация може да се прикрива или разпространява избирателно, особено когато става дума за влиятелни личности.
4. Несигурност или спорност на доказателствата — някои материали може да не са достатъчно категорични или да подлежат на различни тълкувания.
Винаги е важно да се пази принципът на НЕвиновност и да се изчака окончателното решение на съда, базирано на пълния обем доказателства и правен процес.
14:55 09.10.2025
9 ГОСПОЖО ЛУЛЧЕВА
Коментиран от #12
14:55 09.10.2025
10 Къде са тези факти, дай ги?!
До коментар #7 от "Майора":Към момента няма официално потвърдени публични факти или доказателства. Такива обвинения често се появяват в медии или социални мрежи, но докато не бъдат подкрепени с официални документи или присъди, остават на нивото на слухове или непотвърдена информация.
Важно е да се разграничава:
• Официални, проверени факти – доказани чрез разследване, съдебно решение или публично оповестени документи.
• Слухове и предположения – твърдения, които циркулират, но не са доказани.
За да се говори за „факти“, трябва да има официална информация от прокуратурата, съда или други компетентни институции, която да потвърждава подобни обвинения.
Ако ти имаш конкретна информация или източник, мога да ти помогна да я анализираме.
14:57 09.10.2025
11 Адвокат на дявола
Коментиран от #13
15:05 09.10.2025
12 Истината
До коментар #9 от "ГОСПОЖО ЛУЛЧЕВА":Всички знаят, че мафиотските структури в Варна са засегнати от новия кмет Благомир Коцев, който започна да въвежда прозрачност и да разбива корупционните схеми. Затова му скалъпиха разследване и го държат в ареста на база хипотетични слухове, без истински доказателства.
15:05 09.10.2025
13 Свобода за Благо!!!
До коментар #11 от "Адвокат на дявола":Благомир Коцев е човекът, който се осмели да се изправи срещу мафиотските структури във Варна и да внесе прозрачност в управлението. Натискът и несправедливите обвинения срещу него са знак, че прави нещо правилно и опасно за корупционния статус кво. Вярвам, че истината ще излезе наяве и Коцев ще бъде оправдан, а Варна ще се освободи от мафията.
15:07 09.10.2025
14 Реалист
15:10 09.10.2025
15 Гост
15:10 09.10.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #21
15:13 09.10.2025
17 Цеко
Коментиран от #19
15:13 09.10.2025
18 Благоэе невинен
15:17 09.10.2025
19 Парадокс БГ
До коментар #17 от "Цеко":И децата във Варна знаят, че не Благомир Коцев, а Иван Портних играеше с мафията. Че Благомир Коцев се бори срещу мафията, затова че им пречеше му изфабрикуваха скалъпено разследване с фалшиви обвинения от лъжлата Пламенка и Диан Иванов заплашен лично от шефа на КПК Тони Балкони. Коцев не е проблемът, а част от решението. Докато той се бори да разчисти блатото на задкулисието, мафията му лепи етикети и го опитва да го смачка. Но хората виждат кой работи за тях и кой само ги мами.
15:23 09.10.2025
20 Джо
Коментиран от #22
15:23 09.10.2025
21 Ти сериозно ли?
До коментар #16 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Адвокатите имат професионалната задача да защитават своите клиенти, независимо от обвиненията срещу тях. Това не означава, че самите те подкрепят или участват в престъпления. Важно е да разграничаваме ролята на защитника в правната система от действията на обвиняемите.
15:25 09.10.2025
22 Презумпция за невинност!
До коментар #20 от "Джо":Истината е, че всеки има право на професионална защита, а обвиненията трябва да се базират на доказателства, а не на лични мнения. Варненци заслужават прозрачност и справедливост, но това означава и да се спазва презумпцията за невиновност и да не се правят прибързани заключения.
15:27 09.10.2025
23 Мнение
15:27 09.10.2025
24 здравка клинчева
15:29 09.10.2025
25 Възмутен
15:30 09.10.2025
26 Парадокс БГ
15:31 09.10.2025
27 Разумен
15:32 09.10.2025
28 Българин
15:54 09.10.2025