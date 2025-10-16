Разбрахме какво се случи с прокурор Ивайло Занев по разследването на „Хемусгейт“ за злоупотреба за 55 милиона. Преди материалите да се внесат в съда, той и колегите му, които са работили по събирането на информация, са махнати от делото. А в България има 20 хиляди обществени поръчки на година. Делото започва 2021-а. След това делото се разделя, свалят се някои от обвиненията. „Громахолд“, преди беше „Агрохолд“ е основната фирма, която е имала подизпълнители. Тук големият въпрос е къде са стигнали тези 55 милиона от „Хемусгейт“? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ гражданският активист Росен Миленов, бивш служител на ДАНС.
„В обвинителния акт пише, че фирмите, които са подизпълнители, се водят на малоимотни хора като единият е от ромската махала в Лом, другият е от ромската махала в Мездра. Въпросът към всички остава – къде са тези 55 милиона лева… В тези фирми бушони, в техни сметки? Я видяхме от миналите избори в Пазарджик как парите за купуване на гласове бяха внесени отвън, от строители. Проверихме ги фирмите, които купуват гласове – все подставени лица, през които се перат пари. Когато дойде време за избори, започва да разкешват. Това беше същественото. Къде са парите… Това е въпросът!?“, сподели още гостът.
„В хода на събирането на доказателства за „Хемусгейт“ са прехванати разговори, че тези пари отиват при Борисов и Пеевски. Какви са хората, които участват надолу във фирмите бушони – човек от младежкото ДПС в Мездра, другият в Лом е някакъв известен назад във времето с криминално досие като лихвар. Оборотен кон за криминални схеми“, каза още Миленов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Росен Миленов пред ФАКТИ: Видяхме в Пазарджик как парите за купуване на гласове бяха внесени отвън (ВИДЕО)
16 Октомври, 2025 15:15 1 513 16
Проверихме ги фирмите, които купуват гласове – все подставени лица, през които се перат пари, казва гостът
