Росен Миленов пред ФАКТИ: Видяхме в Пазарджик как парите за купуване на гласове бяха внесени отвън (ВИДЕО)

16 Октомври, 2025 15:15 1 513 16

  • росен-
  • миленов-
  • хемусгейт-
  • борисов-
  • пеевски-
  • пари

Проверихме ги фирмите, които купуват гласове – все подставени лица, през които се перат пари, казва гостът

Росен Миленов пред ФАКТИ: Видяхме в Пазарджик как парите за купуване на гласове бяха внесени отвън (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Разбрахме какво се случи с прокурор Ивайло Занев по разследването на „Хемусгейт“ за злоупотреба за 55 милиона. Преди материалите да се внесат в съда, той и колегите му, които са работили по събирането на информация, са махнати от делото. А в България има 20 хиляди обществени поръчки на година. Делото започва 2021-а. След това делото се разделя, свалят се някои от обвиненията. „Громахолд“, преди беше „Агрохолд“ е основната фирма, която е имала подизпълнители. Тук големият въпрос е къде са стигнали тези 55 милиона от „Хемусгейт“? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ гражданският активист Росен Миленов, бивш служител на ДАНС.

„В обвинителния акт пише, че фирмите, които са подизпълнители, се водят на малоимотни хора като единият е от ромската махала в Лом, другият е от ромската махала в Мездра. Въпросът към всички остава – къде са тези 55 милиона лева… В тези фирми бушони, в техни сметки? Я видяхме от миналите избори в Пазарджик как парите за купуване на гласове бяха внесени отвън, от строители. Проверихме ги фирмите, които купуват гласове – все подставени лица, през които се перат пари. Когато дойде време за избори, започва да разкешват. Това беше същественото. Къде са парите… Това е въпросът!?“, сподели още гостът.

„В хода на събирането на доказателства за „Хемусгейт“ са прехванати разговори, че тези пари отиват при Борисов и Пеевски. Какви са хората, които участват надолу във фирмите бушони – човек от младежкото ДПС в Мездра, другият в Лом е някакъв известен назад във времето с криминално досие като лихвар. Оборотен кон за криминални схеми“, каза още Миленов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е!

    27 3 Отговор
    Това момче е голям пич и родолюбец. Истински и неуморим борец срещу двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски.

    15:19 16.10.2025

  • 2 Рускините от Елените

    5 7 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    Коментиран от #12

    15:19 16.10.2025

  • 3 Карло☪︎ НacсpaH

    4 9 Отговор
    Искам много пари от държавата. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...са го дyyxxaaтт!!!

    Коментиран от #15

    15:24 16.10.2025

  • 4 Карло☪︎ НacсpaH

    2 6 Отговор
    Искам много пари от държавата. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!

    15:24 16.10.2025

  • 5 Карло☪︎ НacсpaH

    2 7 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!

    15:26 16.10.2025

  • 6 Майна

    3 9 Отговор
    Росене, всичко беше цирк
    Ти кога ще изнесеш пак печено агне
    Купуването става не така явно, те са майстори в това
    Стига с тези циркове
    Цяло село гласувало за Величие, а?
    Айде, стига..

    15:29 16.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 безпартиен

    2 0 Отговор
    Значи 3,4,5 може,а 7 и 8 не!?

    Коментиран от #11

    15:36 16.10.2025

  • 10 АМИ

    4 1 Отговор
    КАТО ЗНАЕТЕ КОИ СА
    ЩО НЕ СА В ЗАТВОРА!!!!????

    15:39 16.10.2025

  • 11 ЩОТО

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "безпартиен":

    3 4,5 НЕ ПЛЮЯТ ШОПАРИ.

    15:41 16.10.2025

  • 12 Ами сега ?! 😟

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рускините от Елените":

    То за Вас ромите и турците нищо няма да остане ?!

    15:41 16.10.2025

  • 13 провинциалист

    2 1 Отговор
    Ти си видял, полицаите не са.

    15:53 16.10.2025

  • 14 само питам

    2 3 Отговор
    тоя росенчо не е ли вечния жълтопаветник редом с йово делев двамцата ката ден са на желтите павета за пеизаж питам какво работят и от де пари кои им плаща

    15:54 16.10.2025

  • 15 ХОДИ ХОДИ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    Да се лекув.аш много си з.ле хали.пи

    15:55 16.10.2025

  • 16 Бехис

    0 0 Отговор
    Другарю, добре разтягаш локумите, а къде са ти доказателствата? Подмяната и руските партии сте толкова зле, че насила ще бетониране Борисов - сравнен с вас, той е като титан на мисълта, вие сте нещастници. Ще бетониране и Пеевски с жалките си атаки срещу него. Много сте зле!

    16:14 16.10.2025

Новини по градове:
