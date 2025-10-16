Кузман Илиев пред ФАКТИ: Борисов се тръшка, защото Пеевски по брутален начин нанесе щета върху имиджа на ГЕРБ (ВИДЕО)

Не мисля, че има някаква невероятна новина около тази изключително впечатляваща сцена на Борисов, която разигра. Това по-скоро бе някакъв опит той да защити своята партия, малко да си върне самочувствието, да покаже, че още е фактор, защото егото му е наранено. Но той не направи най-важното. Той не каза искам оставката на Дани Митов. Той не каза: „Господин Желязков, дотук сме.“ Борисов не каза нищо конкретно. Това означава, че той няма власт в момента. Борисов просто се тръшка, защото Пеевски толкова грубо и вероломно, по брутален начин нанесе щета върху имиджа на ГЕРБ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев, лидер на партия “България може“.

„Иначе мнозинството си е абсолютно стабилно. Повечето партии са на каишка прихванати по икономически начини, чрез влияние. На Пеевски не му трябва да е министър, защото той си има министри. Той може да държи ГЕРБ. Така той демонстрира влиянието си, за да се осъзнават какво се случва. Вече виждаме демонстрация на абсолютна сила и доминация на Пеевски“, добави гостът.



„По отношение на президентската институция виждаме опит Радев да бъде поставен на тясно, в миша дупка. Но тук вече имаме много различен профил на президента от това, което има като профил Борисов. Борисов е изключително гъвкав политик, даже прекалено гъвкав. И от неговите игри в ханша, както се казва, дори и неговите депутати стават за смях. Гласуват едно сутринта, а следобед става друго“, каза още Кузман Илиев.



„През 2020-а президентът излезе с юмрука, след като бе притиснат от прокуратурата. Действа ва банк, след като бе притиснат от всички страни. И така накрая се появиха Кирил и Асен, които никой не ги бе виждал. После президентът си посипа главата с пепел, защото те се оказаха политически недоразумения. Видяхме после и Крум Зарков, който се оказа, че не знае точно какво мисли да прави президентът, въпреки че му е правен съветник. И какво излиза сега… Борисов правилно ли си избира хората в Пазарджик и тези, които са му водили листата… Не мисля. Ахмед Доган правилно ли си избра кого да отгледа…“, сподели още Кузман Илиев.

