Кузман Илиев пред ФАКТИ: Борисов се тръшка, защото Пеевски по брутален начин нанесе щета върху имиджа на ГЕРБ (ВИДЕО)

Не мисля, че има някаква невероятна новина около тази изключително впечатляваща сцена на Борисов, която разигра. Това по-скоро бе някакъв опит той да защити своята партия, малко да си върне самочувствието, да покаже, че още е фактор, защото егото му е наранено. Но той не направи най-важното. Той не каза искам оставката на Дани Митов. Той не каза: „Господин Желязков, дотук сме.“ Борисов не каза нищо конкретно. Това означава, че той няма власт в момента. Борисов просто се тръшка, защото Пеевски толкова грубо и вероломно, по брутален начин нанесе щета върху имиджа на ГЕРБ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев, лидер на партия “България може“.
„Иначе мнозинството си е абсолютно стабилно. Повечето партии са на каишка прихванати по икономически начини, чрез влияние. На Пеевски не му трябва да е министър, защото той си има министри. Той може да държи ГЕРБ. Така той демонстрира влиянието си, за да се осъзнават какво се случва. Вече виждаме демонстрация на абсолютна сила и доминация на Пеевски“, добави гостът.
„По отношение на президентската институция виждаме опит Радев да бъде поставен на тясно, в миша дупка. Но тук вече имаме много различен профил на президента от това, което има като профил Борисов. Борисов е изключително гъвкав политик, даже прекалено гъвкав. И от неговите игри в ханша, както се казва, дори и неговите депутати стават за смях. Гласуват едно сутринта, а следобед става друго“, каза още Кузман Илиев.
„През 2020-а президентът излезе с юмрука, след като бе притиснат от прокуратурата. Действа ва банк, след като бе притиснат от всички страни. И така накрая се появиха Кирил и Асен, които никой не ги бе виждал. После президентът си посипа главата с пепел, защото те се оказаха политически недоразумения. Видяхме после и Крум Зарков, който се оказа, че не знае точно какво мисли да прави президентът, въпреки че му е правен съветник. И какво излиза сега… Борисов правилно ли си избира хората в Пазарджик и тези, които са му водили листата… Не мисля. Ахмед Доган правилно ли си избра кого да отгледа…“, сподели още Кузман Илиев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Да му е сладко горивото на онзи с филията с мас
Коментиран от #4
15:50 16.10.2025
2 Мда
Коментиран от #15
15:50 16.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цирк
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Няма разлика между двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. И двамата са крадци и опростачени и нагли о.т.п.а.дъци.
15:52 16.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Дата на регистрация
2002 година Наименование ТОЛЕРАНТНОСТ
Оборот
151 000 лв. оборот за 2020 г.
Правна форма Сдружение
Седалище адрес БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, пл. Македония, 1, ет. 17.
.... ДПС СА ИЗМИСЛИЛИ ФОРМАТА - ФОНДАЦИЯ И ВСЕКИ КМЕТ И ДЕПУТАТ ОТ ДПС ПРАВИ ДАРЕНИЯ НА
" СКЪПИЯ ЛИДЕР-" - ПРЕДИ Е БИЛ ДОГАН , СЕГА Е ПЕЕВСКИ
Коментиран от #16
15:55 16.10.2025
8 Един
Да видим!
15:56 16.10.2025
9 Тоя, пРезидентскио
За пари и гащи сваля.
15:58 16.10.2025
10 То пък
15:58 16.10.2025
11 нннн
Няма време!
16:00 16.10.2025
12 Кузманов, и ти ли се продаде бре?
Ма какъв анализ бре, това беше един евтин театър. И малките деца го разбраха, така че няма нужда от твоите приказки от 1001 нощ
16:00 16.10.2025
13 Хи хи
16:01 16.10.2025
14 БОРИСОВ
16:10 16.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЗНАЧИ
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ШОПАРА ИМА ПАРИ ДА СИ ПЛАЩА ОХРАНАТА И ОСИГУРОВКИТЕ.
ТОГАВА ЩО ВЗЕМА ОТ НАС!!!????
16:12 16.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.