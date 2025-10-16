Новини
Кузман Илиев пред ФАКТИ: Борисов се тръшка, защото Пеевски по брутален начин нанесе щета върху имиджа на ГЕРБ (ВИДЕО)

16 Октомври, 2025 15:43 977 18

Иначе мнозинството си е абсолютно стабилно, защото повечето партии са на каишка прихванати по икономически начини, чрез влияние, каза гостът

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Борисов се тръшка, защото Пеевски по брутален начин нанесе щета върху имиджа на ГЕРБ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Не мисля, че има някаква невероятна новина около тази изключително впечатляваща сцена на Борисов, която разигра. Това по-скоро бе някакъв опит той да защити своята партия, малко да си върне самочувствието, да покаже, че още е фактор, защото егото му е наранено. Но той не направи най-важното. Той не каза искам оставката на Дани Митов. Той не каза: „Господин Желязков, дотук сме.“ Борисов не каза нищо конкретно. Това означава, че той няма власт в момента. Борисов просто се тръшка, защото Пеевски толкова грубо и вероломно, по брутален начин нанесе щета върху имиджа на ГЕРБ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев, лидер на партия “България може“.

„Иначе мнозинството си е абсолютно стабилно. Повечето партии са на каишка прихванати по икономически начини, чрез влияние. На Пеевски не му трябва да е министър, защото той си има министри. Той може да държи ГЕРБ. Така той демонстрира влиянието си, за да се осъзнават какво се случва. Вече виждаме демонстрация на абсолютна сила и доминация на Пеевски“, добави гостът.

„По отношение на президентската институция виждаме опит Радев да бъде поставен на тясно, в миша дупка. Но тук вече имаме много различен профил на президента от това, което има като профил Борисов. Борисов е изключително гъвкав политик, даже прекалено гъвкав. И от неговите игри в ханша, както се казва, дори и неговите депутати стават за смях. Гласуват едно сутринта, а следобед става друго“, каза още Кузман Илиев.

„През 2020-а президентът излезе с юмрука, след като бе притиснат от прокуратурата. Действа ва банк, след като бе притиснат от всички страни. И така накрая се появиха Кирил и Асен, които никой не ги бе виждал. После президентът си посипа главата с пепел, защото те се оказаха политически недоразумения. Видяхме после и Крум Зарков, който се оказа, че не знае точно какво мисли да прави президентът, въпреки че му е правен съветник. И какво излиза сега… Борисов правилно ли си избира хората в Пазарджик и тези, които са му водили листата… Не мисля. Ахмед Доган правилно ли си избра кого да отгледа…“, сподели още Кузман Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Кой каквото СИ НАДРОБИ....
    Да му е сладко горивото на онзи с филията с мас

    Коментиран от #4

    15:50 16.10.2025

  • 2 Мда

    3 2 Отговор
    Кой е този кузлав, борец за слава. Не станаш мижетурко, няма на кого да служиш.

    Коментиран от #15

    15:50 16.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цирк

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Няма разлика между двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. И двамата са крадци и опростачени и нагли о.т.п.а.дъци.

    15:52 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЕИК/ПИК 118516452
    Дата на регистрация
    2002 година Наименование ТОЛЕРАНТНОСТ
    Оборот
    151 000 лв. оборот за 2020 г.
    Правна форма Сдружение
    Седалище адрес БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, пл. Македония, 1, ет. 17.
    .... ДПС СА ИЗМИСЛИЛИ ФОРМАТА - ФОНДАЦИЯ И ВСЕКИ КМЕТ И ДЕПУТАТ ОТ ДПС ПРАВИ ДАРЕНИЯ НА
    " СКЪПИЯ ЛИДЕР-" - ПРЕДИ Е БИЛ ДОГАН , СЕГА Е ПЕЕВСКИ

    Коментиран от #16

    15:55 16.10.2025

  • 8 Един

    3 3 Отговор
    Чува се, че някои партньорски държави искат да им дадем Прасьо да го съдят...
    Да видим!

    15:56 16.10.2025

  • 9 Тоя, пРезидентскио

    3 2 Отговор
    как се извърте.
    За пари и гащи сваля.

    15:58 16.10.2025

  • 10 То пък

    3 3 Отговор
    големият имидж у герб , кой от кой по - голям престъпник ! Да съсипваш Род и Родина , да присвояваш какво и как ли не , включително и много милиарди за държавата ! Един читав няма там , какъв имидж ?

    15:58 16.10.2025

  • 11 нннн

    4 3 Отговор
    Борисов да не се тръшка, а да хвърля кърпата и да вървим на избори. Иначе Пеевски ще го глътне барабар с кюлчетата и партията. А след него - и България.
    Няма време!

    16:00 16.10.2025

  • 12 Кузманов, и ти ли се продаде бре?

    3 2 Отговор
    Аман, научете се с честен труд да си вадите хляба.
    Ма какъв анализ бре, това беше един евтин театър. И малките деца го разбраха, така че няма нужда от твоите приказки от 1001 нощ

    16:00 16.10.2025

  • 13 Хи хи

    3 1 Отговор
    Аман от глупости ! Нищо не е направил Пеевски , вие го направихте Пеевски велик . Шиши никога няма да управлява , защото хората не го харесват и той го знае много добре ,но ще бъде златния пръст както беше Доган през годините.А вие стойте отстрани , пророкувате измишльотини и чакате да дойде Коледа .

    16:01 16.10.2025

  • 14 БОРИСОВ

    1 2 Отговор
    ДА НЕ СЕ ТРЪШКА , АМИ ДА ВРЪЩА ЧУВАЛИТЕ С КЕША!

    16:10 16.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЗНАЧИ

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ШОПАРА ИМА ПАРИ ДА СИ ПЛАЩА ОХРАНАТА И ОСИГУРОВКИТЕ.
    ТОГАВА ЩО ВЗЕМА ОТ НАС!!!????

    16:12 16.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

