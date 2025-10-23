Новини
Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: От няколко месеца върви подготовка за продажба на „Лукойл“ (ВИДЕО)

23 Октомври, 2025 15:11 1 201 12

Темата за „Лукойл“ няма как да се реши без намесата на САЩ, смята гостът

Темата за бъдещето на „Лукойл“ и енергийната сигурност на България отново е на дневен ред. Ние се чувстваме много удобно, когато ни се зададе някаква посока – просто да плуваме в нея и да подкрепяме с лозунги каквото се смята за правилно. Всъщност, в България от няколко месеца върви подготовка за продажба на „Лукойл“, като се спряга азерска компания. Това изглежда логично и добро решение, защото Азербайджан е близо, има възможност да се доставя нефт от там. Въпросът е химиците да кажат доколко азерският нефт е съвместим с преработвателните мощности на „Лукойл“. Вероятно това е сметнато, но нищо не е сигурно, докато не се получи реален резултат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ професор Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Темата за „Лукойл“ няма как да се реши без намесата на САЩ. И, ако трябва да сме честни, президентът Доналд Тръмп с последните си изявления вече намекна, че може да реши, че санкциите са безсмислени и да ги отмени. Той го е правил и преди. Проблемът е, че ние реагираме твърде болезнено на всякакви сигнали от Вашингтон, които често си противоречат и се променят според настроенията на Тръмп, които, да си признаем, мени мнението си непрекъснато“, добави гостът.

„Не бих казал напълно, но мисля, че реакциите ни са повърхностни по темата „Лукойл“. Хвърляме се в паника, без да има реална заплаха. Не трябва да се притесняваме - бензин ще има. Да, вероятно цената ще расте, но това е част от живота, с който вече сме свикнали. Бензинът е един от продуктите, които са гъвкави спрямо цената – няма как, ще трябва да се лишаваме от други услуги и удоволствия. Вероятно ще ограничим културния живот допълнително, но това е реалността, в която живеем“, каза още проф. Чанков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опашки да нема

    4 1 Отговор
    ама има

    15:20 23.10.2025

  • 2 Прокуратурата

    13 0 Отговор
    И кой ще го купи? Службите ли? Службите се правят, че не забелязват как един дебелак води до фалит национални търговски дружества и фабрики за да го приватизира сенчесто евтино.

    15:22 23.10.2025

  • 3 Абсолютен профан

    6 2 Отговор
    Пруфесор разийш ли, тъжна картинка

    15:23 23.10.2025

  • 4 Стига дрънка бре

    7 3 Отговор
    американски санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ са погром за България. Ама верно ли "Хвърляме се в паника, без да има реална заплаха" Я пак помисли!
    Санкциите на САЩ какво са? ....."заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може в Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има..
    Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците

    15:25 23.10.2025

  • 5 Стига дрънка бре

    7 1 Отговор
    Азербайджан, ама дръжки....разбирач

    15:26 23.10.2025

  • 6 Ох майкоооо

    4 3 Отговор
    "Хвърляме се в паника, без да има реална заплаха" ....

    15:27 23.10.2025

  • 7 Никой

    1 5 Отговор
    " ЛИТАСКО " швейцарска компания ли е ? Толкова и азерската ще е азерска . Зад всичко пак ще стои Русия .Те да не са луди да оставят България без руско влияние . Как ще захранват прокситата си у нас . Временно, голямото " Д " и неговите сателити ще намажат от вноса на горива . " Лукойл " все още работи с руския " Урал ", но ще трябва да ограничи вноса с контрабанден

    Коментиран от #11

    15:46 23.10.2025

  • 8 Жан Клод ( с двата ножа)

    1 0 Отговор
    Петрол и нефт има, но на каква цена е той?

    16:10 23.10.2025

  • 9 Весело

    1 0 Отговор
    От няколко месеца върви подготовка за вашингтонско рейдърско придобиване на „Лукойл“

    И Москва и Вашингтон са зло. Ще станем от скута на един злодей и ще седнем в скута на друг злодей.

    16:21 23.10.2025

  • 10 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Честито влизане на Ганчо- гугланчо,в " Клуба на богатите" Ще ни бръснат отвсякъде,все още ли не го усещате? Такси водомер,+ цена на кубик вода гони 4 лева с ДДС.Свободен пазар за ел.енергия.И там какво узаконено бръснене ни чака,нямаме и бегла представа.Вдигне ли се цената на горивата,ще скочи с десетки проценти и Топлото,което ползва газа в работния процес.Защото газа,е пряко свързан с цената на петрола.Скачат горивата,и всички по веригата за доставки на хр.продукти,от производителя до тезгяха на търговеца ,ще избиват разходите със скок в цената.По загубено и по безропотно племе от нашето няма!

    16:28 23.10.2025

  • 11 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    "Зад всичко пак ще стои Русия."

    Може и да е това, а може и да е рейдърско придобиване от американци.

    Може придобиването на "Лукоил" да е цената за изваждане от списъка "Магнитски" на бъдещият премиер на България.

    16:30 23.10.2025

  • 12 Весело

    1 0 Отговор
    И аз имам спестени малко жълти стотинки. Защо не казват за колко се продава? Проявявам интерес да я купя на изгодна цена, но само, ако не трябва да седя в скута ...

    16:35 23.10.2025

Новини по градове:
