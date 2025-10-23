Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: От няколко месеца върви подготовка за продажба на „Лукойл“ (ВИДЕО)

Темата за бъдещето на „Лукойл“ и енергийната сигурност на България отново е на дневен ред. Ние се чувстваме много удобно, когато ни се зададе някаква посока – просто да плуваме в нея и да подкрепяме с лозунги каквото се смята за правилно. Всъщност, в България от няколко месеца върви подготовка за продажба на „Лукойл“, като се спряга азерска компания. Това изглежда логично и добро решение, защото Азербайджан е близо, има възможност да се доставя нефт от там. Въпросът е химиците да кажат доколко азерският нефт е съвместим с преработвателните мощности на „Лукойл“. Вероятно това е сметнато, но нищо не е сигурно, докато не се получи реален резултат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ професор Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Темата за „Лукойл“ няма как да се реши без намесата на САЩ. И, ако трябва да сме честни, президентът Доналд Тръмп с последните си изявления вече намекна, че може да реши, че санкциите са безсмислени и да ги отмени. Той го е правил и преди. Проблемът е, че ние реагираме твърде болезнено на всякакви сигнали от Вашингтон, които често си противоречат и се променят според настроенията на Тръмп, които, да си признаем, мени мнението си непрекъснато“, добави гостът.

„Не бих казал напълно, но мисля, че реакциите ни са повърхностни по темата „Лукойл“. Хвърляме се в паника, без да има реална заплаха. Не трябва да се притесняваме - бензин ще има. Да, вероятно цената ще расте, но това е част от живота, с който вече сме свикнали. Бензинът е един от продуктите, които са гъвкави спрямо цената – няма как, ще трябва да се лишаваме от други услуги и удоволствия. Вероятно ще ограничим културния живот допълнително, но това е реалността, в която живеем“, каза още проф. Чанков.

