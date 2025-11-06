Копринка Червенкова пред ФАКТИ: Пеевски отчаяно се стреми да си махне санкциите по „Магнитски“ (ВИДЕО)

Пеевски, Прокопиев и Сорос – наблюдаваме пореден ход… Помислете кой влака, когато Пеевски сдъвка Доган, когато го приключи. Народните маси не бяха нещастни от тази работа. Това беше една от задачите на Пеевски, а той я изпълни с голямо усърдие. Втората му задача сега сигурно е да заличи Прокопиев. Видяхме, че бяха бутнати сараите в Бояна, а с тази комисия против Сорос и с това гласуване в парламента явно са се насочили именно натам – към Прокопиев. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Копринка Червенкова.

„Но според мен това вече е краят на Пеевски. Това е изпреварващ жест по отношение на американците. Самият Тръмп вече няколко пъти казва, че трябва да се разправи със Сорос. Освен това някакви прокурори действат по този въпрос. А нашият – тук, в България – избързва да направи това. И според мен това означава, че Пеевски отчаяно се стреми да си махне санкциите по „Магнитски“, да се спаси, за да може после спокойно да тръгне по света и да си харчи парите“, добави тя.

„Това, което прави Пеевски в България, са пълни глупости. Свърши нещата с Доган, а сега започва следващото – със Сорос и Прокопиев. Но това при всички случаи ще засегне много хора. Сорос днес е на 95 години. Той няма вече енергията да върши нещата, които вършеше след 1989 г. Спомням си го ясно, защото тогава за първи път се появи в България – дойде да види ръководството на „Отворено общество“, което тогава беше току-що учредено. Искаше да види кои са тези хора, какви са, какво правят. Дойде, даде пари, но след две години спря финансирането. Сега фондацията се захранва и от Европа“, обясни още Копринка Червенкова.



