Копринка Червенкова пред ФАКТИ: Пеевски отчаяно се стреми да си махне санкциите по „Магнитски“ (ВИДЕО)

Копринка Червенкова пред ФАКТИ: Пеевски отчаяно се стреми да си махне санкциите по „Магнитски“ (ВИДЕО)

6 Ноември, 2025 15:11 870 11

Помислете кой влака, когато Пеевски сдъвка Доган, когато го приключи, казва тя

Снимка: Факти.бг
Пеевски, Прокопиев и Сорос – наблюдаваме пореден ход… Помислете кой влака, когато Пеевски сдъвка Доган, когато го приключи. Народните маси не бяха нещастни от тази работа. Това беше една от задачите на Пеевски, а той я изпълни с голямо усърдие. Втората му задача сега сигурно е да заличи Прокопиев. Видяхме, че бяха бутнати сараите в Бояна, а с тази комисия против Сорос и с това гласуване в парламента явно са се насочили именно натам – към Прокопиев. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Копринка Червенкова.

„Но според мен това вече е краят на Пеевски. Това е изпреварващ жест по отношение на американците. Самият Тръмп вече няколко пъти казва, че трябва да се разправи със Сорос. Освен това някакви прокурори действат по този въпрос. А нашият – тук, в България – избързва да направи това. И според мен това означава, че Пеевски отчаяно се стреми да си махне санкциите по „Магнитски“, да се спаси, за да може после спокойно да тръгне по света и да си харчи парите“, добави тя.

„Това, което прави Пеевски в България, са пълни глупости. Свърши нещата с Доган, а сега започва следващото – със Сорос и Прокопиев. Но това при всички случаи ще засегне много хора. Сорос днес е на 95 години. Той няма вече енергията да върши нещата, които вършеше след 1989 г. Спомням си го ясно, защото тогава за първи път се появи в България – дойде да види ръководството на „Отворено общество“, което тогава беше току-що учредено. Искаше да види кои са тези хора, какви са, какво правят. Дойде, даде пари, но след две години спря финансирането. Сега фондацията се захранва и от Европа“, обясни още Копринка Червенкова.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Боко

    5 0 Отговор
    и той помагач !

    15:15 06.11.2025

  • 2 ООрана държава

    8 0 Отговор
    И със санкции пак е на чело на държавата, какво го грее? Да му мисли бойко, че е нагазил до шията в разни работи

    15:16 06.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Фондациите на сорос и техните нпо-та са определено по-вредни от голямото Д.

    15:17 06.11.2025

  • 4 гръндж

    0 1 Отговор
    Червенка Копринкова: Помислете си, кой КАРА влака!

    15:19 06.11.2025

  • 5 шишарка нашишкана

    3 0 Отговор
    Пеевски нямал книжка за машинист,но карал влака с 200. 6-7 чифта маратонки.

    15:20 06.11.2025

  • 6 Не може да купува имоти

    3 0 Отговор
    в Гърция!

    15:20 06.11.2025

  • 7 мдаааа

    0 0 Отговор
    Всичко Копринка е Копринка ...

    15:22 06.11.2025

  • 8 Моля помощ

    0 0 Отговор
    Трепят ме като куче в Южна Германия,Пернишка Секта на ГЕРБ Перник,защо не ми помагат от България,над сто сигнала и жалби съм подал! Какво е това МВР от и.зроди!?Мирослав Германов ,Вайл ам Рейн

    15:30 06.11.2025

  • 9 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:30 06.11.2025

  • 10 глоги

    0 0 Отговор
    журналистКАТА Копринка Червенкова.

    15:34 06.11.2025

  • 11 койдазнай

    0 0 Отговор
    Тръмп е бизнесмен. Като му се говори с числа, всичко разбира на мига!

    15:35 06.11.2025

