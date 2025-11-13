Кольо Парамов пред ФАКТИ: Оставя се впечатление, че фантазиите, които предлага Радостин Василев, са верни (ВИДЕО)

При Киселова нямаше такива неща и затова я освободиха. Сега положението е тревожно, защото новата председателка прави всичко възможно, за да удовлетвори желанията на МЕЧ и Радостин Василев и да реализира програма, която няма нищо общо с перфектната парламентарна дейност. Говоря за работа, която се извършва с прецизност, точност, внимание и уважение към колегите депутати. Не може – в нито един парламент по света – депутат да извади компютър и да пуска текст по време на заседание. Това е недопустимо. Не е доказано, че този текст, който беше показан, е автентичен – той е променян, редактиран и манипулиран. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кольо Парамов, съветник на партия „Величие“.

Припомняме, че лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис, за който твърди, че доказва извършване на „документно престъпление“ от страна на народния представител от „Величие“ Стилиана Бобчева. Според него Бобчева е подправила подписа на своя колежка – депутатът Мария Илиева от партията на Ивелин Михайлов.

„Цели се изкривяване на фактите. Оставя се впечатление, че фантазиите, които предлага Радостин Василев и които моделира като „условия“, заедно с посочените свидетели, са напълно верни. Но това не е така. Тук говорим за случай на телефонен разговор между две депутатки. Представете си, че те, разбирайки, че разговорът им може да бъде контролиран, са направили това нарочно – за да се убедят колко точни и прецизни са хората, които се предлагат за депутати, и как реагират в подобни ситуации“, коментира Парамов.

„Василев представи подмяна на декларация. И чрез тази подмяна се опитва да докаже, че една банкерка – три пъти „Банкер на годината“, подписвала договори за два-три милиарда лева, двадесет години изпълнителен директор на банка – е неграмотна и не се е подписала правилно върху документа си. Изпращат една декларация по един начин, представят я по друг и моделират процеса в негативен план, който предварително задава изхода“, добави още икономистът.

„Абсурдно е парламентът да се излага пред света по този начин. Това уронва престижа на институциите и подкопава доверието на хората в политическата система“, каза в заключение Кольо Парамов.



