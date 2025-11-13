Новини
Кольо Парамов пред ФАКТИ: Оставя се впечатление, че фантазиите, които предлага Радостин Василев, са верни (ВИДЕО)

13 Ноември, 2025 15:27

При Киселова нямаше такива неща и затова я освободиха, казва гостът

Снимка: Факти.бг
Факти Факти

При Киселова нямаше такива неща и затова я освободиха. Сега положението е тревожно, защото новата председателка прави всичко възможно, за да удовлетвори желанията на МЕЧ и Радостин Василев и да реализира програма, която няма нищо общо с перфектната парламентарна дейност. Говоря за работа, която се извършва с прецизност, точност, внимание и уважение към колегите депутати. Не може – в нито един парламент по света – депутат да извади компютър и да пуска текст по време на заседание. Това е недопустимо. Не е доказано, че този текст, който беше показан, е автентичен – той е променян, редактиран и манипулиран. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кольо Парамов, съветник на партия „Величие“.

Припомняме, че лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис, за който твърди, че доказва извършване на „документно престъпление“ от страна на народния представител от „Величие“ Стилиана Бобчева. Според него Бобчева е подправила подписа на своя колежка – депутатът Мария Илиева от партията на Ивелин Михайлов.

„Цели се изкривяване на фактите. Оставя се впечатление, че фантазиите, които предлага Радостин Василев и които моделира като „условия“, заедно с посочените свидетели, са напълно верни. Но това не е така. Тук говорим за случай на телефонен разговор между две депутатки. Представете си, че те, разбирайки, че разговорът им може да бъде контролиран, са направили това нарочно – за да се убедят колко точни и прецизни са хората, които се предлагат за депутати, и как реагират в подобни ситуации“, коментира Парамов.

„Василев представи подмяна на декларация. И чрез тази подмяна се опитва да докаже, че една банкерка – три пъти „Банкер на годината“, подписвала договори за два-три милиарда лева, двадесет години изпълнителен директор на банка – е неграмотна и не се е подписала правилно върху документа си. Изпращат една декларация по един начин, представят я по друг и моделират процеса в негативен план, който предварително задава изхода“, добави още икономистът.

„Абсурдно е парламентът да се излага пред света по този начин. Това уронва престижа на институциите и подкопава доверието на хората в политическата система“, каза в заключение Кольо Парамов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Г-н Парамов член на БКП

    9 2 Отговор
    И подуправител на БНБ при Жан Виденов при фалита на България сега е финансов експерт и депутат от Величие...Радостин Василев предостави записи в парламента как ПГ на Величие получава инструкции от ДПС в стаята им...това е кадъра от БНТ

    Коментиран от #20

    15:35 13.11.2025

  • 2 12340

    7 6 Отговор
    И най-итересното е, кой подхвърля тия записи на Риди Гела

    и после се прави на невинно прасе

    15:35 13.11.2025

  • 3 оня с коня

    6 5 Отговор
    едни и същи тъпаанари каните бе
    ама то кат видиш водещата къв мизирлиф крокодил е

    Коментиран от #10

    15:36 13.11.2025

  • 4 глоги

    7 0 Отговор
    народнАТА представителКА от „Величие“ - Стилиана Бобчева.

    15:37 13.11.2025

  • 5 маните го тояТЪПАНАР колю

    7 4 Отговор
    колю паръмов от село змеево старозагорско е гоялям селянин живее до старото апк-а

    15:37 13.11.2025

  • 6 Така е, но

    5 4 Отговор
    Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пееф диктуват всичко. Възраждане и Меч са тяхно творение.

    15:38 13.11.2025

  • 7 само питам

    5 2 Отговор
    абе много грозен крокодил е таз водеща, нямате ли нещо по младо? тая чак фъфли ДЪРТАЧЧКАТА

    15:38 13.11.2025

  • 8 в кратце

    3 1 Отговор
    Стилиана Грахчева

    15:38 13.11.2025

  • 9 Парама депутат в 3 парламента от БКП

    6 1 Отговор
    Заместник на Тодор Вълчев преди 28 години като подуправител на БНБ при 5 хиляди лева за долар когато за няколко седмици обезцениха спестяванията на хората и 11 банки фалираха при парама

    15:38 13.11.2025

  • 10 Коня Солтуклиева

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ивайло Мирчев е зает с Църцоранка Киризова днес

    15:38 13.11.2025

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 Пак ли

    6 1 Отговор
    агент на ДС ?

    15:40 13.11.2025

  • 13 Промяна

    4 2 Отговор
    ПРОПУТИНИСТ ЗАВЪРШИЛ В МОСКВА АНТИБЪЛГАРИН ПРОДАЖНИК РУСКИ ОТИВАЙ СИ В РУСИЯ В МИЗЕРИЯТА ПАРАМ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА ТУК ВАЖАТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА НЕ ПРОРУСКИ

    15:43 13.11.2025

  • 14 ИСТИНАТА

    3 3 Отговор
    Забравихте ли, че на Кръглата маса, при БСП беше комунистът Костов, а при СДС марксистът Желев?

    ОДС имаше 137 депутата.За лустрацията са необходими 121!
    Костов не извърши лустрация!
    Така Костов- ГРУ агент Кременчук, ни обрече на комунистически капитализъм и руска демокрация.

    Костов ни обрече на недемократични и противоконституционни избори, с избираеми места!
    Костов ни обрече на фалшиви избори, с фалшиви избирателни списъци, със стотици хиляди фалшиви избиратели!

    При приватизацията Костов търсили произход на парите? Не!
    Изпра ли парите на дс.задграничните дружества? Да!
    Направи ли от комунистите капиталисти? Да!

    Александър Божков-мистър 10% и Иван Костов-Командира
    са бащите на днешната корупция.

    Не бъди талибан-костовист. Погледни фактите!



    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    Никога с варварска Русия!
    Завинаги с цивилизованият ЕС!

    Коментиран от #18

    15:47 13.11.2025

  • 15 604

    3 1 Отговор
    Тоя е от най нахъсаните дръти комуняги. На челото му е щамповано БКП.

    15:53 13.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фактъ

    2 1 Отговор
    Този комунист сега финансов гуру на пирамидата от Ветринската Народна Република ли стана ? Значи скоро няма да има селска партия Величие !

    15:54 13.11.2025

  • 18 604

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ИСТИНАТА":

    Те всички са биле комунисти преди да се преоблекат...то не е имало други! Гарвън гарвана око не вади!

    15:54 13.11.2025

  • 19 Гръч

    1 0 Отговор
    И Величие и Меч са парцали на главните в коалицията,както ИТН И Бившата Сатанистка Партиика

    16:05 13.11.2025

  • 20 Държава без дългове и с активи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Г-н Парамов член на БКП":

    не е фалирала. Фалирала е ипотекирана държава , затънала в дългове !

    16:10 13.11.2025

