Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Бюджетът може би е единственият възможен само за управляващата „сглобка“ (ВИДЕО)

Много експерти се изказаха по темата за бюджета във времето. Бюджетът винаги е ябълка на разора, която може да се коментира от различни гледни точки и всеки има право на мнение по въпроса. Истината е, че това не е единственият бюджет възможен. Както те го определят, защото има много възможни бюджети и е хубаво да спрем с това единствения бюджет. Бюджетът може би е единствения възможен само за управляващата „сглобка", защото покрива техните лични интереси и ангажименти към кръгове около тях, към избирателите. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кристиян Иванов, финансов експерт.



„Месеци назад политиците „мерят нервите на обществото“ как ще се реагира, но така или иначе виждаме, че не се съобразяват нито с препоръките на бизнеса, който реагира доста остро този път. Ясно е, че бизнесът има какво да даде и трябва да даде, защото постоянно говорим за „малка държава“, което означава повече лични инициатива, по-малко намесена държавата“, допълни експертът.

„В условията на КОВИД се видя как бизнесът, особено в нашите ширини, се качи на частните самолети и яхти и отиде на едни уединени топли места, за да се спасят и да пазят живота си. Тоест бизнеса, когато има криза, гледа към държавата. Държавата разпределя повече средства сега, защото ще имаме около 45% разходи от Брутния вътрешен продукт. Това обаче не прави държавата по-силна. Това са повече средства, които държавата разпределя по различни причини. Част са заеми, това не са активи, които държавата е иззела като бизнес единици и разпределя в условията на кризи. При КОВИД търсехме държавата, но след пандемията имаме по-големи разходи. Предвид и войната, която се разразява не само в Украйна, но тя не е най-близо до нас, нещата не са спокойни. Зелената сделка също е един голям разход, който натовари бюджетите на Европейския съюз. Напечатаха се едни 4 трилиона евро и 6 трилиона долара в Америка, които ние ще ги платим в крайна сметка“, каза Иванов.

„Когато говорим за малка държава, трябва да си даваме сметка, че бюджетът сега покрива интересите на едни хитри хора, алчни хора. Управляващите купуват едни бедни хора на цената на това, което ще плати бизнесът, и това, което ще платят следващите поколения“, добави още експертът.

