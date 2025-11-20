Новини
България »
Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Бюджетът може би е единственият възможен само за управляващата „сглобка“ (ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 14:35 1 450 6

  • кристиян иванов-
  • бюджет-
  • държава-
  • ковид-
  • бизнес-
  • пари-
  • управляващи

С бюджета управляващите купуват едни бедни хора на цената на това, което ще платят следващите поколения, казва финансовият експерт

Кристиян Иванов пред ФАКТИ: Бюджетът може би е единственият възможен само за управляващата „сглобка“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Много експерти се изказаха по темата за бюджета във времето. Бюджетът винаги е ябълка на разора, която може да се коментира от различни гледни точки и всеки има право на мнение по въпроса. Истината е, че това не е единственият бюджет възможен. Както те го определят, защото има много възможни бюджети и е хубаво да спрем с това единствения бюджет. Бюджетът може би е единствения възможен само за управляващата „сглобка", защото покрива техните лични интереси и ангажименти към кръгове около тях, към избирателите. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кристиян Иванов, финансов експерт.

„Месеци назад политиците „мерят нервите на обществото“ как ще се реагира, но така или иначе виждаме, че не се съобразяват нито с препоръките на бизнеса, който реагира доста остро този път. Ясно е, че бизнесът има какво да даде и трябва да даде, защото постоянно говорим за „малка държава“, което означава повече лични инициатива, по-малко намесена държавата“, допълни експертът.

„В условията на КОВИД се видя как бизнесът, особено в нашите ширини, се качи на частните самолети и яхти и отиде на едни уединени топли места, за да се спасят и да пазят живота си. Тоест бизнеса, когато има криза, гледа към държавата. Държавата разпределя повече средства сега, защото ще имаме около 45% разходи от Брутния вътрешен продукт. Това обаче не прави държавата по-силна. Това са повече средства, които държавата разпределя по различни причини. Част са заеми, това не са активи, които държавата е иззела като бизнес единици и разпределя в условията на кризи. При КОВИД търсехме държавата, но след пандемията имаме по-големи разходи. Предвид и войната, която се разразява не само в Украйна, но тя не е най-близо до нас, нещата не са спокойни. Зелената сделка също е един голям разход, който натовари бюджетите на Европейския съюз. Напечатаха се едни 4 трилиона евро и 6 трилиона долара в Америка, които ние ще ги платим в крайна сметка“, каза Иванов.

„Когато говорим за малка държава, трябва да си даваме сметка, че бюджетът сега покрива интересите на едни хитри хора, алчни хора. Управляващите купуват едни бедни хора на цената на това, което ще плати бизнесът, и това, което ще платят следващите поколения“, добави още експертът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    9 4 Отговор
    Бюджет, в който разходите са повече от приходите, не е бюджет, а измама.
    Ако аз правех семейния бюджет така, отдавна да съм без покрив на главата и гащи на д...то.

    Коментиран от #2

    15:10 20.11.2025

  • 2 Така е!

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    Герберо-пеевските Мазно-Охранени крадци си купуват избиратели от нищоневършещата административно-полицейска сбирщина.

    15:23 20.11.2025

  • 3 Да де

    5 1 Отговор
    В условията на КОВИД се видя как бизнесът, особено в нашите ширини, се качи на частните самолети и яхти и отиде на едни уединени топли места, за да се спасят и да пазят живота си.

    15:40 20.11.2025

  • 4 Дориана

    3 2 Отговор
    Борисов и Пеевски да излязат и да кажат от кой тип политици са -едните търсят повече приходи от гражданите, другите спират източването и пренасочват ресурсите към хората.Те как работят за хората ? Или за тях хора са само силови структури и администрация . Другите за тях не са хора.

    15:49 20.11.2025

  • 5 Хвани единия, удари другия

    0 0 Отговор
    От Теменужка, Боко и голямото Д. какво друго да се очаква! Толкова си могат!

    20:22 20.11.2025

  • 6 оше една

    0 0 Отговор
    кристиана

    20:50 20.11.2025

Новини по градове:
