Красимира Катинчарова пред ФАКТИ: Перките и фотоволтаичните централи са престъпление към националния интерес (ВИДЕО)

За мен въпросът за ВЕИ инсталациите е ясен. Няма да коментирам колко „зелена“ е Зелената сделка и „забраняването“ на въглеродния отпечатък. Няма икономически смисъл по отношение на покриването на плодородна българска земя с фотоволтаични паркове и игри с категориите, за да могат да се осъществят някакви частни икономически интереси. Както и набучването на плодородна земя с ветрогенератори, без нито една институция да е изследвала вредните въздействия върху природата. Перките и фотоволтаичните централи са престъпление към националния интерес и срещу стратегическия ресурс на една държава. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие“.

„В района на Своге — селата Буковец, Луково, Свидня, град Своге, село Томпсън и село Церово — става въпрос за три ветропарка, хибридни паркове, защото са със солари и батерии. Защо се прави това? Защото соларните панели произвеждат електроенергия през светлата част на деня. При положение че има вече толкова много изградени, има пренасищане на пазара и много ниска цена през светлата част. В тъмната част на денонощието обаче цената скача — когато се ползва повече енергия, цената е по-висока. Идеята на батериите е да съхраняват тази енергия и да я продават, когато е скъпо“, обясни тя.

„Тези хибридни проекти, които се планират в Своге, довеждат до застрояване на повече от 2000 декара. Предвижда се изсичане на гори, изграждане на съоръжения. Нито една институция в България няма изследвания как влияе инфразвукът върху околната среда. Той се използва във военното дело, затова няма много информация. Има описано вече явление — виброакустична болест, от която страда населението, живеещо близо до тези генератори. Инфразвукът представлява вибрация с честота около 10 херца. Сърдечната честота е 5–7 херца и човек може да изпадне в патологичен резонанс точно от тези съоръжения. Нито една институция няма нито една дума на официалните си страници, че има вредно въздействие от тези проекти. Те обаче продължават да пробутват колко чиста била зелената енергия, а всъщност тя е много мръсна и изключително скъпа. Пух и прах е цялата концепция за „чиста“ енергия“, добави още Катинчарова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

