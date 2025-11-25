Новини
Красимира Катинчарова пред ФАКТИ: Перките и фотоволтаичните централи са престъпление към националния интерес (ВИДЕО)

25 Ноември, 2025

Тези хибридни проекти, които се планират в Своге, довеждат до застрояване на повече от 2000 декара, казва тя

За мен въпросът за ВЕИ инсталациите е ясен. Няма да коментирам колко „зелена“ е Зелената сделка и „забраняването“ на въглеродния отпечатък. Няма икономически смисъл по отношение на покриването на плодородна българска земя с фотоволтаични паркове и игри с категориите, за да могат да се осъществят някакви частни икономически интереси. Както и набучването на плодородна земя с ветрогенератори, без нито една институция да е изследвала вредните въздействия върху природата. Перките и фотоволтаичните централи са престъпление към националния интерес и срещу стратегическия ресурс на една държава. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие“.

„В района на Своге — селата Буковец, Луково, Свидня, град Своге, село Томпсън и село Церово — става въпрос за три ветропарка, хибридни паркове, защото са със солари и батерии. Защо се прави това? Защото соларните панели произвеждат електроенергия през светлата част на деня. При положение че има вече толкова много изградени, има пренасищане на пазара и много ниска цена през светлата част. В тъмната част на денонощието обаче цената скача — когато се ползва повече енергия, цената е по-висока. Идеята на батериите е да съхраняват тази енергия и да я продават, когато е скъпо“, обясни тя.

„Тези хибридни проекти, които се планират в Своге, довеждат до застрояване на повече от 2000 декара. Предвижда се изсичане на гори, изграждане на съоръжения. Нито една институция в България няма изследвания как влияе инфразвукът върху околната среда. Той се използва във военното дело, затова няма много информация. Има описано вече явление — виброакустична болест, от която страда населението, живеещо близо до тези генератори. Инфразвукът представлява вибрация с честота около 10 херца. Сърдечната честота е 5–7 херца и човек може да изпадне в патологичен резонанс точно от тези съоръжения. Нито една институция няма нито една дума на официалните си страници, че има вредно въздействие от тези проекти. Те обаче продължават да пробутват колко чиста била зелената енергия, а всъщност тя е много мръсна и изключително скъпа. Пух и прах е цялата концепция за „чиста“ енергия“, добави още Катинчарова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Новините на Факти.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 5 Отговор
    ТО И БЮДЖЕТА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ....
    И ОТКАЗА ЗА РЕФЕРЕНДУМ СЪЩО....

    15:28 25.11.2025

  • 2 Кои перки,

    13 27 Отговор
    тези в главата ти ли?Наистина нямаш мозък,с който да мислиш. Куха лейка

    Коментиран от #5

    15:30 25.11.2025

  • 3 Тази депутатка

    12 17 Отговор
    кога стана енергиен експерт?
    Знае ли закона на Ом-а ?

    15:33 25.11.2025

  • 4 Тека Искър стана блато

    20 0 Отговор
    Около Своге, сложиха 7 водни електроцентрали. Получи се заблатяване на места. Сега там крякат само жаби.

    Коментиран от #6

    15:36 25.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кои перки,":

    Нямаш си НИК ,
    нямаш си представя ❗
    Хиляди перки на "вентилатори" се режат и заравят в земята❗Колко екологично, а 🤔
    Чети бе смИшник, чети ❗

    15:37 25.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тека Искър стана блато":

    ТО ВЕЧЕ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Я ПРЕВЪРНАХА В БЛАТО....

    15:38 25.11.2025

  • 7 Добре

    8 16 Отговор
    Тази, ако не е от четата на Вазелина или Копейката да се правят на патриоти? Хахаха.

    15:38 25.11.2025

  • 8 Българин 🇧🇬

    19 7 Отговор
    Напълно е права Красимира Катинчарова ! Освен че са престъпление срещу българската природа ❗ , освен че произвеждат свръх ток , който се скрива "между другото" в "микса" , смесвайки се с евтения от АЕЦа ❗И освен това , след експлоатационния им срок , остават завинаги , като отровен отпадък в България ❗

    Коментиран от #19

    15:40 25.11.2025

  • 9 Мъж

    7 14 Отговор
    Катинчарова е мошенничка

    15:42 25.11.2025

  • 10 Мдаа!🤔

    13 3 Отговор
    Националният интерес за родните политици е последната дупка на кавала! Приоритет са собствените им зад....ци! Орбан и Тисо са изключения в Европа!

    Коментиран от #14

    15:45 25.11.2025

  • 11 Вижте

    8 0 Отговор
    Лошото е, че всяка добра идея я превръщат в печалбарство, и така я опорочават !

    15:45 25.11.2025

  • 12 БеГемот

    8 3 Отговор
    Лудите сега са на мода....само дето не каза как перките пречат на птиците ....интересно колко хиляди декари се унищожават при въгледобива или добива на нефт ....а при ВЕЦ.....няма напълно безвредна човешка дейност за природата...на мен повече ми са грозни тия фотоволтаици ...а перките работят и през ноща така че компенсират фотоволтаицитв...само термоядреният синтез ще реши проблема но технологията се развива бавно и няма да доживеем пълното и внедряване....

    Коментиран от #15

    15:50 25.11.2025

  • 13 Даката

    9 4 Отговор
    Чакай сега... ветрогенераторите са нависоко, така че земята може да се обработва без това да пречи на работата им. За соларните паркове съм съгласен... не бива да се покрива плодородната земя с тях, наместо това защо не вземете пример от Англия, през ден ми звънят да ми предлагат безвъзмездно поставяне на соларни панели на покрива на имота в който живея, така че накрая сметките ми за ток са изключително ниски, абсолютно верно е, а елекроенергията генерирана от соларните панели и неизползвана, автоматично се продава на енергиен холдинг... и всичкото това безвъзмездно, целта е всички домове да са със соларни панели което ще намали потреблението на изкопаеми горива... чиста околна среда, здраво население, какво повече може да се иска.

    15:53 25.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "БеГемот":

    Казват, ама чукча-писател, САМО пише не чете❗
    "Установено е че водолюбиви птици – поен лебед, гъски, голям свирец, зеленоглава патица, кафявоглава потапница, звънарка, чайка буревестница и др.

    избягват да ползват териториите за хранене и почивка (макар и в подходящи местообитания- напр. Житни култури) в радиус до 800 м от вятърни турбини❗🤔❗
    Прелетните пък се опитват да ги заобикалят защото от разстояния под 100 метра от големи групи ветрогенератори попадат в обхвата на ЕМИ, ветровия поток и мнозина загиват ❗
    Нормално е да НЕ знаеш, не е нормално да парадираш с НЕзнанията си😀

    16:04 25.11.2025

  • 16 А бе

    2 5 Отговор
    Какво разбираш ти,Кратунчарова?

    16:24 25.11.2025

  • 17 Тази

    2 1 Отговор
    енергия се изкупува задължително от енергоразпределителните предприятия. Иначе интересът към нея би клонял към нула.

    16:44 25.11.2025

  • 18 фен

    0 5 Отговор
    Не обръщайте внимание на тая г-жа за мнението и енергийни проекти, защото нищо не разбира по въпроса. Изказва се рутинно като член на опозиционна партийка. Плодородна земя има бол, но няма кой да я бачка, защото и тук сме светлинни години назад по инвестиции, техники и пазари и току някой писка, че не му купуват чушките и доматите, а не се пита защо. До 1989 г. земеделието пращаше 100% от продукцията за СССР и то най вече под формата на консерви, във всеки град и село имаше консервни комбинати. Тъй че поредното популистко изказване на госпожата.

    16:45 25.11.2025

  • 19 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":

    Какъв е тоя "свръх ток"?!? Прозвежда се толкова електроенергия, колкото се консумира. Ако не е така, енергийната система се разпада и "тока спира".
    Буквално!

    16:48 25.11.2025

  • 20 Скъп

    3 0 Отговор
    и несигурен източник на електричество. Без законодателство на ЕС са фалирали за два дни. Никой не инвестира в подобна глупост без предварителни договори за задължително изкупуване. Развива се на непазарен (централно планиран) принцип. Идеология, вместо пазар.

    16:48 25.11.2025

  • 21 Разбойническа

    3 0 Отговор
    работа е този бранш с ВЕИ тата. Законодателна принуда, без грам икономическа логика.

    16:52 25.11.2025

  • 22 5кв.м. е 1кВтп,

    0 0 Отговор
    5мил. кв. м.=5кв.км.- 1000МВтп. На България ѝ трябват 10 000МВтп което е 50кв. км., а страната ни е 111 000кв.км. Разбира се тия 50кв. км. са чиста площ, ще има пътища, пътеки между панелите, преобразувателни станции, акумулаторни депа. Нека са 100кв. км, това е квадрат 10Х10км и 0,1% от площта на България. Унищожената земя от откритите рудници в Маришкия басейн е повече(250кв. км.). Могат да се поставят на покриви, над пътища, над паркинги - не е задължително върху земеделска земя. Бъдещето е в много, но малки семейни фотоволтаици 3-30 кВтп, които да отдават излишния ток на Енергото или в акумулатори, а не в огромни паркове по 50-300 МВтп като на Гинка Върбакова.

    17:20 25.11.2025

