Тотото на концесия… Кристиян Иванов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Не става дума за покупка на тотото, а за концесия за 15 години. Да дойде частен субект да управлява активите, интелектуалната собственост, игрите - всичко на „Български спортен тотализатор“. Говори се за огромни печалби, но те не са толкова огромни. Традиционно управляващите и администрацията, разбирайте първата работа на всеки нов министър на младежта и спорта, е да смени ръководството на тотото. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кристиян Иванов, финансов експерт.
„Интересното е, че оборотът на тотото е причината, според това, което дават като мотиви - че като държавна структура тотото не постига заложените приходи. Не успява да генерира за последните две-три години приходите, които са планирани. През 2023-а година постига 90%, а през 2024-а малко повече“, добави гостът.
„В тотото търсят частен инвеститор, за да постигне по-добри мениджърски резултати. Има добри примери в Европа. Лотарията е един данък върху обществото, регресивен данък върху надеждата, но може да носи значителен приход за фиска. В Унгария, Чехия, Гърция, Англия държавата има лотарийни оператори. Ние не сме точно този модел - при нас народната психология е различна. Там, където има участие на държавата в различни форми, без пълно участие на частния сектор, контролът и администрирането на процесите постигат значителни резултати и попълват приходите значително. Дълги години тотото беше спаринг партньор на частната лотария. Това беше причина приходите на тотото да започнат да се увеличават, защото временно управлението по някакъв начин успя да генерира по-добри резултати, имаше по-голяма ефективност. Сега се казва, че не е с темповете, с които биха се увеличили, ако беше в ръцете на частен мениджмънт. Приходите на тотото са около 400 милиона лева. Третата година приходите за държавата са около 100-115 милиона, от които около 60 милиона са данъци, а около 50 милиона отиват за спорт и култура. Министерството на спорта разпределя тези средства по проекти. Ще видим накъде ще отидат нещата“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
