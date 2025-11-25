Новини
Тотото на концесия… Кристиян Иванов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

25 Ноември, 2025 15:42 1 651 33

Традиционно управляващите и администрацията, разбирайте първата работа на всеки нов министър на младежта и спорта, е да смени ръководството на тотото, казва гостът

Не става дума за покупка на тотото, а за концесия за 15 години. Да дойде частен субект да управлява активите, интелектуалната собственост, игрите - всичко на „Български спортен тотализатор“. Говори се за огромни печалби, но те не са толкова огромни. Традиционно управляващите и администрацията, разбирайте първата работа на всеки нов министър на младежта и спорта, е да смени ръководството на тотото. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кристиян Иванов, финансов експерт.

„Интересното е, че оборотът на тотото е причината, според това, което дават като мотиви - че като държавна структура тотото не постига заложените приходи. Не успява да генерира за последните две-три години приходите, които са планирани. През 2023-а година постига 90%, а през 2024-а малко повече“, добави гостът.
„В тотото търсят частен инвеститор, за да постигне по-добри мениджърски резултати. Има добри примери в Европа. Лотарията е един данък върху обществото, регресивен данък върху надеждата, но може да носи значителен приход за фиска. В Унгария, Чехия, Гърция, Англия държавата има лотарийни оператори. Ние не сме точно този модел - при нас народната психология е различна. Там, където има участие на държавата в различни форми, без пълно участие на частния сектор, контролът и администрирането на процесите постигат значителни резултати и попълват приходите значително. Дълги години тотото беше спаринг партньор на частната лотария. Това беше причина приходите на тотото да започнат да се увеличават, защото временно управлението по някакъв начин успя да генерира по-добри резултати, имаше по-голяма ефективност. Сега се казва, че не е с темповете, с които биха се увеличили, ако беше в ръцете на частен мениджмънт. Приходите на тотото са около 400 милиона лева. Третата година приходите за държавата са около 100-115 милиона, от които около 60 милиона са данъци, а около 50 милиона отиват за спорт и култура. Министерството на спорта разпределя тези средства по проекти. Ще видим накъде ще отидат нещата“, добави гостът.

  • 1 Майна

    57 0 Отговор
    България се разпродава на концесия
    От една свиня..

    Коментиран от #8

    15:46 25.11.2025

  • 2 БЕТ

    36 0 Отговор
    Мафията щом си има държава, трябва да си има и тото.
    Сега се конкурират бетовете с тото, а после само бетове ще останат!!!

    15:46 25.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    36 0 Отговор
    АЙДЕЕЕЕ.....И ТОТАЛИЗАТОРА СЛЕД НЕФТОХИМА.....КЪМ КТБ И БУЛГАРТАБАК.....

    15:50 25.11.2025

  • 4 Хотели

    33 0 Отговор
    Шишко ще оглозга държавицата до шушка и ще си набие шута барабар с цялата свита, а народа,,,,,, народа да го д,,,, ха

    15:55 25.11.2025

  • 5 СЗО

    6 16 Отговор
    Така или иначе тотото е манипулирано.

    15:59 25.11.2025

  • 6 Питанка

    15 0 Отговор
    А, и тогава заради този ли концесионен замисъл преди броени дни вдигнаха залогът, например за "6 от 42" фишът с 4 бр.зони се увеличи с 1,60 лв за най-простото участие !? Стеана някак тихомълком, усети се чак на гишето дза пускане на фиш в самия пункт!? И дали депутатът Д.Пеевски като народностно загрижен не ще атакува и това начинание както става със софийските умозаключения за ползата от оскъпяването на автомобилни спирания, паркирания, на "автомобилни блокирания и арести" , на ....на ползу роду!?

    15:59 25.11.2025

  • 7 Мина Анева

    19 1 Отговор
    То то то и дър жа ва та ще бъдат купени в най-скоро време. Както кривителството я е подкарало. България ще стане частен хотел и ресторант.

    16:01 25.11.2025

  • 8 пешо

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    не той свинята си я купува

    Коментиран от #30

    16:01 25.11.2025

  • 9 пешо

    17 0 Отговор
    давайте да ги сваляме от власт всички пред парламента

    16:02 25.11.2025

  • 10 Нищо не остана

    28 0 Отговор
    Всичо доходно дайте на концесия. Водата, тотото, аерогарата, земята. А се спасйавате с взимане на заеми.

    Предатели

    16:04 25.11.2025

  • 11 Горски

    24 0 Отговор
    Тотото да изплаща веднага пълният размер на спечелените джак-поти!!! Изплащането на мизерна част от джак-пота и разсрочването с години напред на изплащането на останалата част е жива измама! Измама е и оглушителното "биене на тъпана" за новоизлюпен милионер, до като на улучилия джак-пота се подхвърлят жълти стотинки!? А милионите потъват в незнайни гуши! Крайно време е да се премахне мнополът на тотото, да се допуснат до този пазар и много други, включително и чуждестранни, коректни конкуренти организатори на хазартни игри! Като сме членове на ЕС, защо нямаме достъп и до Евро-тото? На Васил Божков ли ще го дадат или на Владислав Горанов или на Севда?

    Коментиран от #15, #21

    16:10 25.11.2025

  • 12 Да пуснат

    9 0 Отговор
    целата ни държава на концесия.
    Белким некой ни оправи.

    16:12 25.11.2025

  • 13 Не съм маймуна

    13 0 Отговор
    Ако новият концесионер продължи да тегли числата с измамния компютър и да продава непечеливши картончета, приходите още ще паднат! Когато започнат да теглят числата ръчно и да няма поредни числа, тогава хората ще пускат фишове!

    16:14 25.11.2025

  • 14 катран

    14 0 Отговор
    Започва се пропаганда.. как тотото ще цъфне при концесия...АЛО...в БГ населението намалява..пари нема..как ще увеличете печалбите..Освен с шашми..Примерно в играта 5/35 да изтеглите число 42..ИДИОТИ...

    16:14 25.11.2025

  • 15 Само за инфо

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Не само тук е така.
    По последни закони в Щатите, при голяма печалба ти удържат данъка.
    След това ти я разсрочват в годините. А ако искаш всичко, пада на около 60 %.

    16:16 25.11.2025

  • 16 капитализъм

    7 0 Отговор
    Това е предложение на капиталистите от БСП от пелтека Стойчев.Грабят от държавата всичко печелившо.

    16:16 25.11.2025

  • 17 Цъцъцъ

    3 0 Отговор
    Живеем си в таз държава и туй. Няма напредък.
    Няма да ни събират е боклука. Държат софиянци като заложници на собствените си боклуци.
    Ако изхвърляме боклуците си пред народното събрание, дали ще намерят начин да ги извозят?

    16:19 25.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 0 Отговор
    Главно "Да"
    Че ТО ТОТО-ТО си беше на концесия на мама❗

    16:22 25.11.2025

  • 19 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Режимът в БГто се нуждае неистово от пари ,с които да подържа армията на репресивния апарат и туземната раздута администрация,чрез които да си осигури трайно завладяване на властта.
    БГ тотализатора има безброй активи доши от народната власт ,които нашите родители са платили с данъците си и сега ще бъдат разграбени от Шишко

    16:24 25.11.2025

  • 20 измета

    9 2 Отговор
    Нямам намерение да защитавам Божков ,но тогава познавах много хора ,които печелеха. Сега как така нито един познат не съм чул да спечели от билетите . Тези крадат поголовно. Дайте на някои да има частно тото да има конкуренция. Стига сте лъгали сиромаха.

    16:25 25.11.2025

  • 21 пешо

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    ОТ ГОДИНИ ИГРАЯ В ГЪРЦИЯ до 10000 печалба 10% удържат над 100000 печалба 20% сумата ти е превеждат веднага

    Коментиран от #23

    16:34 25.11.2025

  • 22 ЕВРОДЕБИЛ

    8 0 Отговор
    Евроатлантизма ни приключи и като народ и като държава.А това кой бабайт -продукт на системата е начело на грабежи е без значение.

    16:37 25.11.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "пешо":

    Тук за ДВАДЕСЕТ години няма НИЩО ЕДИН спечелил
    100 000 лв от "Стани богат"❗
    Да припомня оригиналът е с ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-ГОЛЕМИ суми ❗

    16:44 25.11.2025

  • 24 Тома

    4 0 Отговор
    Че какво влага тотото че да му са малки печалбите

    16:54 25.11.2025

  • 25 Тираджия

    6 0 Отговор
    Необходимо е и закриване на " Стани богат". Там просто никога няма да бъде спечелена голямата награда, а и тя горе долу стига за един гараж в София. Печелят единствено и само продуцентите, шефове от бТВ , а и малко самата телевизия.

    17:02 25.11.2025

  • 26 Ежко

    3 0 Отговор
    Глупости!По-малко комар,по-здрави нация!Комара не е благо,не е стока,не е услуга,а порок!И тик идва да се запитаме, ако след отдаване на концесия,резултатите не се подобрят,то дали предложили те тази простотия,ще се разделят с имуществото си,за компенсация на погрешното решение?

    17:10 25.11.2025

  • 27 Дон Дони

    4 0 Отговор
    Нали след като иззехте бизнеса на Божков обявите край с частните лотарии? Явно един от сътрудниците му разпространител има голям интерес да го възкреси!

    17:16 25.11.2025

  • 28 Баба Яга

    5 0 Отговор
    Лакомото прасе иска отново да яхне тотото все едно му е майчиния, да пълни гушата, да пълни, пълни с екскременти и още и още, ненаситно глиганище. Ако сме държава (но не сме), никой няма да му позволи тоя пладнешки грабеж.

    17:23 25.11.2025

  • 29 Лакомия

    1 0 Отговор
    Идеята на тотото е да е държавно и да пълни държавната хазна по желание. Има само един проблем, да не го пазят крадци.

    17:28 25.11.2025

  • 30 В кочината

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Маята от тотото идва.

    17:30 25.11.2025

  • 31 дедо

    1 0 Отговор
    Идеята е ,че ДПС-НН ще придобие тотото и ще започнат ,всяка седмица да се появяват печеливши милионери основно от регионите бастиони на ДПС в които кметовете и обласните са от ДПС. Реално чрез нагласени печалби от тотото Пеевски ще финансира своите хора по общини и местните бизнесмени от ДПС. Искат примерно близки до кметовете на Сатовча, Якоруда ,Неделино , Кубрат или Никола Козлево да строят ВЕЦ или Соларен парк и бум шестица от тотото на Делян Пеевски. 100% единия от печелившите ще е оня от село Буковлък-Плевенско ,който се появи а изборите в Пазарджик. А на нас ще ни вдигат данъците и осигуровките.

    17:33 25.11.2025

  • 32 Балабанова

    3 0 Отговор
    Тихомълков увеличават цените на фишовете.Всеки се надява да спечели нещо,3-ка,4-ка,5-ца.За 6-ца никога. А и да спечели му дават мижави суми на месец,за билети пък никога,само дребни суми.Проклета и граблива власт!

    17:36 25.11.2025

  • 33 Тервел

    0 0 Отговор
    Пеевски взима Лукойл, взима Тотото, превзел е БНТ с Кошлука, ДАНС, КПКОНПИ, Прокуратурата , Председателите на висшите съдилища са назначени от него през Красьо Черния..........е то остана ли нещо върху което този Пеевски да не е сложил ръка. Това става вече Диктатура . Създава се вече и привилигерована каста на етническа основа от турци и ромли , а българите вече сме само овце за стригане и втора категория в собстената ни държава с главно Д.

    17:45 25.11.2025

