Кузман Илиев пред ФАКТИ: През 2013-а Пеевски се сдуши с Борисов и стана политически обвързан (ВИДЕО)

27 Ноември, 2025 15:49 1 116 14

Тези, които яхват този протест, използват по неморален начин общественото недоволство, казва гостът

Кузман Илиев пред ФАКТИ: През 2013-а Пеевски се сдуши с Борисов и стана политически обвързан (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти

Има ли основание протестът, който видяхме в столицата, да бъде толкова голям? Да - защото имаме реални икономически проблеми, за които ние - от „България може“, говорим от дълго време. Да говорим за тях, да ги обясняваме – това е нашата работа. И ние това го правим от месец март. Казваме, че бюджетът не е добър, че ще има дефицит, че е сбъркан. А тези, които яхват протеста сега, използват по неморален начин общественото недоволство. Тук говоря конкретно за Асен Василев. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.

„ПП–ДБ със своите вотове на недоверие уж бяха срещу корупцията и фискалните проблеми, а реално закрепиха правителството. Сега ние – от „България може“, които не сме участвали в този батак, но сме говорили за него, защото ние бяхме тези, които казвахме, че това предстои - тогава ни обвиняваха, че сме агенти на Путин. Били сме такива, защото казвахме, че има проблеми в хазната. Изкарваха ни, че искаме да спрем България към еврозоната. Не - ние не искаме България в тази еврозона, когато в ЕС няма пари и няма работа. Трябва да си върнем златото. И тогава всички се смееха, а днес…“, добави гостът.

„Сега ПП–ДБ яхват едно обществено недоволство. А ние – от „България може“ – седим отстрани и ще казваме истината на хората, докато се появят истински протести, които да доведат до промяна. Един бърз анализ за поведението на ПП–ДБ на тези протести и какво всъщност се случва. През 2013 година избраха Пеевски за шеф на ДАНС. Тогава ПП ги нямаше, но хората излязоха на един протест, на който и аз ходих. Аз тогава мислех, че нещо ще се промени. Това беше моментът. Но точно тогава – през 2013-а, Пеевски се сдуши с Борисов и стана много икономически и политически обвързан. И тогава разбра механизмите на държавата“, коментира още Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    10 2 Отговор
    Пеевски ,като се е се сдушил с Борисов,защо не играе футбол по стадионите?

    Коментиран от #4

    15:54 27.11.2025

  • 2 Тоя Кузман

    5 5 Отговор
    е сол капак на Радню!

    Червен, та дрънка!

    Коментиран от #3

    15:57 27.11.2025

  • 3 Прав си!

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя Кузман":

    Нека Кузманчо да организира протест и да видим колко хора ще излязат с него на площада.

    16:02 27.11.2025

  • 4 Моля те недей

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Пеевски и футбол, а?! Ха..ха..ха! Ще се пльосне и ще се разплуе като Мазна, Дебела и Охранена медуза.

    16:04 27.11.2025

  • 5 Прав е Кузман

    6 2 Отговор
    През 2013 г.когато обсъждаха как да разграбят КТБ. А преди това вземаха рушветите от Васил Божков. На снощния многохиляден протест атракцията беше Божков и стотици желаещи се снимаха с него

    Коментиран от #7

    16:08 27.11.2025

  • 6 Прав е Кузман Илиев и затова..

    4 0 Отговор
    Че протеста не е партиен и който се опитва да го яхне търси политическа изгода. На него бяха представители на всички политически формации и граждани също

    16:09 27.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Прав е Кузман":

    И аз бях до него и се снимахме за спомен. Другите си чакаха дълго време своя ред но ние се познаваме отдавна с него и бях с предимство. Преди беше редовен клиент в заведението ми. Аз съм този най вляво със зеления каскет.

    Коментиран от #11

    16:12 27.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    КОГАТО ПАДНАТ ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА НЕЩАТА ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ!

    16:15 27.11.2025

  • 9 Хора

    0 0 Отговор
    Не вярвайте повече на измамниците от ПП ДС,снощи ви използваха по най долния начин ,а днес са пак в мафиотското на при кюфтетата и заплатите от 15 бона.няма повече протести ,всичко е наред.а провокатора бимбалпв беше в униформа на бандеровец,мислете много добре на чий се къл се врузвате

    16:20 27.11.2025

  • 10 Смях

    0 0 Отговор
    Цялата ни политика е един битак с китайски стоки и всичките като ги избереш ще се прецакат на момента с нула вярност с етикета на опаковката…

    16:20 27.11.2025

  • 11 Сериозно ли?

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Тоя с каскета мяза на шматарочка.

    16:20 27.11.2025

  • 12 Доцент Мухлю

    0 0 Отговор
    Как пък никой не говори за спиране на грабежите, далаверите, чекмеджета, чувалчета, сивите пари? Как никой не говори за разследване на икономическите престъпници, нещо което НАП и КПКОНПИ трябва да правят по закон, но са на темата страна? Най-оптимялният инструмент за фискалната консолидация, каквото и да значи това, е добре развити и работещи държавни, правови и съдебни институции изчистени от корупцията и децата на мафията.

    16:28 27.11.2025

  • 13 Жомар

    0 0 Отговор
    Тоя па, нещастник.

    16:44 27.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    "България може", "Непокорна България" от един дол дренки. И всички знаят как се управлява държава. А през живота си не са управлявали и будка за вестници и не са изкарали и лев с труд.

    16:48 27.11.2025

