Кузман Илиев пред ФАКТИ: През 2013-а Пеевски се сдуши с Борисов и стана политически обвързан (ВИДЕО)

Има ли основание протестът, който видяхме в столицата, да бъде толкова голям? Да - защото имаме реални икономически проблеми, за които ние - от „България може“, говорим от дълго време. Да говорим за тях, да ги обясняваме – това е нашата работа. И ние това го правим от месец март. Казваме, че бюджетът не е добър, че ще има дефицит, че е сбъркан. А тези, които яхват протеста сега, използват по неморален начин общественото недоволство. Тук говоря конкретно за Асен Василев. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.

„ПП–ДБ със своите вотове на недоверие уж бяха срещу корупцията и фискалните проблеми, а реално закрепиха правителството. Сега ние – от „България може“, които не сме участвали в този батак, но сме говорили за него, защото ние бяхме тези, които казвахме, че това предстои - тогава ни обвиняваха, че сме агенти на Путин. Били сме такива, защото казвахме, че има проблеми в хазната. Изкарваха ни, че искаме да спрем България към еврозоната. Не - ние не искаме България в тази еврозона, когато в ЕС няма пари и няма работа. Трябва да си върнем златото. И тогава всички се смееха, а днес…“, добави гостът.

„Сега ПП–ДБ яхват едно обществено недоволство. А ние – от „България може“ – седим отстрани и ще казваме истината на хората, докато се появят истински протести, които да доведат до промяна. Един бърз анализ за поведението на ПП–ДБ на тези протести и какво всъщност се случва. През 2013 година избраха Пеевски за шеф на ДАНС. Тогава ПП ги нямаше, но хората излязоха на един протест, на който и аз ходих. Аз тогава мислех, че нещо ще се промени. Това беше моментът. Но точно тогава – през 2013-а, Пеевски се сдуши с Борисов и стана много икономически и политически обвързан. И тогава разбра механизмите на държавата“, коментира още Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

