Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Европейският съюз се оказа напълно неподготвен за този президент на САЩ (ВИДЕО)

20 Януари, 2026 15:48 875 21

Толкова откровено империалистически позиции, може би това е правилният термин, никой американски президент не е заемал, коментира още проф. Баева

И по време на Студената война, където разделението беше много ясно на Изток и Запад, вътре в Запада, и в Изтока има такива процеси, но ние се интересуваме от Запада, вътре в този Запад също имаше различни гледни точки. На френският президент Шарл дьо Гол позицията беше различна. Тя доведе до там, че Франция се отдели известно време от военната организация на НАТО. Такова разделение винаги е имало. Тъй като, както и да ги погледнем, геополитическите позиции на Западна Европа и на САЩ те много се припокриват, но не напълно. И това, че Европа, след като Втората световна война окончателно погреба нейната роля на водач на света, обединяваща се Западна Европа би било немислимо преди това. Тъй като тя представлява различни центрове на света. След това тя започна да се обединява и бе принудена да се скрие под ядрения чадър на САЩ.

Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Искра Баева- преподавател по история на света в СУ "Св.св. Климент Охридски". Ето и още от нейния коментар:

Това не значи, че Европа напълно се е отказала от своите позиции. И това пролича във втория период на Студената война в такива различни позиции. И сега наблюдаваме същото. Разликите са вътре в Европейския съюз. Защото Орбан е част от Европейския съюз, Фицо е част от ЕС, Андрей Бабиш и той е част от Европейския съюз. Не бих казала, че те са 100% заедно с Тръмп, но не бих казала и че те са крайно различни от останалата част на Европа. И Европа, и светът се връщат към полицентричността. Към различни центрове с различни гледни точки. Изчезна онова, което изглеждаше много ясно разграничено в годините на Студената война- Изток и Запад. Сега се оказа, че победоносният Запад, защото той победи в Студената война, се оказа, че има различни гледни точки по различни проблеми. И те се проявиха сега при този уникален американски президент. Настина уникален.
Реакцията на Европа, или по-точно на ръководствата на ЕС по темата "Гренландия" беше доста странна. Защото да изпратиш 13, 15, двама, трима военни в Гренландия, не мога да разбера какво означава. Наистина. По-скоро Европейският съюз се оказа напълно неподготвен за този президент на САЩ. Той е уникален. Защото толкова откровено империалистически позиции, може би това е правилният термин, никой американски президент не е заемал. Не,че САЩ не са го правили. Да се намесват в други държави, да променят строя вътре. Но никога не са го правили толкова откровено.

Повече от разговора може да проследите във видеото


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Брюксел е сборище на луди бабички.

    15:58 20.01.2026

  • 2 Асен Василев е виновен

    3 4 Отговор
    Тръмп май е забравил за съветника си Бойко от Банкя?! 🤪
    Гледам, че е поканил в частното си ООН съседните Румъния и Гърция. Поканил е и държави като Беларус, Кипър, Албания и Словения, но не се е сетил за приятеля си Бойко, дето е спал на камината му в Белия дом. 🤓

    Асен им спря крадливия бюджет и сега няма как да платят на ckлеpoZата в Белия дом 1 млрд. $. 🤣🤣🤣

    16:01 20.01.2026

  • 3 На баба Баева

    5 4 Отговор
    ако и фрасне шамар на улицата един с ментални проблеми, ще ли е подготвена!?

    16:02 20.01.2026

  • 4 Не им

    6 4 Отговор
    бери грижата професорке. Дърта чанта!

    16:03 20.01.2026

  • 5 Митко Пешев

    9 2 Отговор
    ЕССР за нищо не е подготвен. Само за некое ПРАЙДЧЕ и това е

    16:03 20.01.2026

  • 6 Б.си бokлyka !

    4 7 Отговор
    Сега всички съветски kykyмицини ще се изредят покрай новата задача на Рублен Кремльов .
    Нищо няма да се получи, освен да се разместят местата в рублофилските национални предатели и майкопродавци !

    Коментиран от #8

    16:04 20.01.2026

  • 7 Урусл Лайненов

    9 3 Отговор
    Румен Радев разкекерчи кочината на Прасюгите. От вчера се чуват само тропане и изпускане на газове

    16:06 20.01.2026

  • 8 Не бил обединител радев ??

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Б.си бokлyka !":

    Сега ще обедини всички копеи в Родината.

    16:06 20.01.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    6 1 Отговор
    От изборите зависи всичко останало, след това във всяка държава!
    Изборите направиха мерцедесите в ГФР!
    Изборите направиха мукавените трабанти в ГДР!

    Сега при Желязков, ГЕРБ отново
    необезпокоявани и безнаказани,
    ще фалшифицират изборите и ще закопават България на дъното на ЕС!

    Стотици бяха коригираните, т.е. фалшифицираните протоколи в СИК,ОИК и ЦИК!
    Цяла България видя по телевизията,
    как се фалшифицират бюлетините и протоколите при последните избори!

    Сляпи ли са Радев Сарафов?

    НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

    Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.,
    доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.)

    Длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия,
    което
    ...по КАКЪВТО и да е НАЧИН
    преправи резултат от избори, или референдум
    се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.

    16:07 20.01.2026

  • 10 Радев да благодари на

    3 2 Отговор
    Решетников. Оня го направи от Зелен чорап, на пРезидент със Зелен чорап.

    16:10 20.01.2026

  • 11 Много бла-бла

    6 0 Отговор
    Отказвам да гледам видеото бла-бла.

    16:11 20.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    БАБО ИСКРО ! ..................... СКРИЙ СИ ОПИКАНИТЕ И ................... ПАМПЕРСИ ...................... ОТИВАЙ ПРИ ПУТЛЕР , САМО ЧЕ ТОЙ Е ПО МЛАД ОТ ТЕБ ................. И ТИ СИ ДЪРТА ZA HEГО .................. ФАКТ !

    16:14 20.01.2026

  • 15 Дедо ви

    4 1 Отговор
    Шайка нехранимайковци, че те подготвени ли са изобщо за нещо освен да пародират и крадат

    16:14 20.01.2026

  • 16 Възpожденец 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Каквото и да ви говори изчезващия xoмocъветикyc, няма по добро място за живеене от ЕС !
    С всичките си кусури, остава предпочитано място за живот в целия свят.
    Децата на руската олигархична мафия, узурпирала властта с изборни измами и политически репресии, също са избрали живот в Европа.

    16:14 20.01.2026

  • 17 Бай Вузи от Вузинтийскатс империя

    2 1 Отговор
    Време е всички които се-рат в златни тоалетни ,да се на-сер-ат в гащите!!!

    16:18 20.01.2026

  • 18 Червен ла -йно -мет РРадев

    2 1 Отговор
    Изпълзяха червените бацили.

    16:21 20.01.2026

  • 19 Мнение

    2 0 Отговор
    Аман от професори, академици и доценти в България!
    Голяма част от тях са говорители на разни чужди спонсори!!!

    Искро Баева, НЕ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЕ ОКАЗА НЕПОДГОТВЕН ЗА ТОЗИ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ, А ГОСПОДАРИТЕ (АНТИЧОВЕЦИТЕ, ДЕТО СЕ КЛАНЯТ НА ЗЛОТО) НА ПРАВИТЕЛСТВАТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ЕС, СЕ ОКАЗАХА НЕПОДГОТВЕНИ С ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ КОГОТО НЕ КОНТРОЛИРАТ!!!

    ЛИДЕРИТЕ НА ЕС (СЕГАШНИТЕ) НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ СОБСТВЕНО МНЕНИЕ ПО КОЯТО И ДА БИЛА ТЕМА! ДАЖЕ СЕ СЪМНЯВАМ И ДО ТОАЛЕТНА ДА ХОДЯТ БЕЗ ДА ПИТАТ СЪОТВЕТНИЯ СИ ГОСПОДАР, ЧРЕЗ РАЗНИ СЕКРЕТАРКИ!!!

    КАТО ПОГЛЕДНЕТЕ ДЕЙСТВИЯТА НА КОРУМПИРАНАТА УРСУЛА, ЗАВИСИМИТЕ МЕРЦ, СТАРМЪР И МАКРОН, НАПРАВО ВИ ПРИЗЛЯВА КАКВИ ОТРПКИ СА ТИЯ!!!
    ДАЖЕ НАСКОРО ДАВАХА КАК МЕРЦ ЗАПОЧНАЛ ДА ОБРЪЩА ПАЛАЧИНКАТА И ДА ИСКА СРЕЩА С ПУТИН???!!!

    ЗАТВОР ЗА УРСУЛИТЕ В ЕС!
    СПИРАНЕ НА ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!
    ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРИТЕ В БРОЙ В КОНСТИТУЦИИТЕ ЗА СТРАНИТЕ В ЕС!!!
    ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ, А НЕ НА ДЕМОНИТЕ, ДЕТО УПРАВЛЯВАТ МАРИОНЕТКИТЕ НАЧЕЛО НА ЕС!!!

    16:23 20.01.2026

  • 20 Копейкин Костя

    1 1 Отговор
    И тази я активираха като Румен Решетников!!!

    16:37 20.01.2026

  • 21 Намаляват русофилските подлоги

    0 0 Отговор
    След десетина години няма да ги има.Нека са погаврим с тях докато още ги има.

    16:39 20.01.2026

