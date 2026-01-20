Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Европейският съюз се оказа напълно неподготвен за този президент на САЩ (ВИДЕО)

И по време на Студената война, където разделението беше много ясно на Изток и Запад, вътре в Запада, и в Изтока има такива процеси, но ние се интересуваме от Запада, вътре в този Запад също имаше различни гледни точки. На френският президент Шарл дьо Гол позицията беше различна. Тя доведе до там, че Франция се отдели известно време от военната организация на НАТО. Такова разделение винаги е имало. Тъй като, както и да ги погледнем, геополитическите позиции на Западна Европа и на САЩ те много се припокриват, но не напълно. И това, че Европа, след като Втората световна война окончателно погреба нейната роля на водач на света, обединяваща се Западна Европа би било немислимо преди това. Тъй като тя представлява различни центрове на света. След това тя започна да се обединява и бе принудена да се скрие под ядрения чадър на САЩ.
Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Искра Баева- преподавател по история на света в СУ "Св.св. Климент Охридски". Ето и още от нейния коментар:
Това не значи, че Европа напълно се е отказала от своите позиции. И това пролича във втория период на Студената война в такива различни позиции. И сега наблюдаваме същото. Разликите са вътре в Европейския съюз. Защото Орбан е част от Европейския съюз, Фицо е част от ЕС, Андрей Бабиш и той е част от Европейския съюз. Не бих казала, че те са 100% заедно с Тръмп, но не бих казала и че те са крайно различни от останалата част на Европа. И Европа, и светът се връщат към полицентричността. Към различни центрове с различни гледни точки. Изчезна онова, което изглеждаше много ясно разграничено в годините на Студената война- Изток и Запад. Сега се оказа, че победоносният Запад, защото той победи в Студената война, се оказа, че има различни гледни точки по различни проблеми. И те се проявиха сега при този уникален американски президент. Настина уникален.
Реакцията на Европа, или по-точно на ръководствата на ЕС по темата "Гренландия" беше доста странна. Защото да изпратиш 13, 15, двама, трима военни в Гренландия, не мога да разбера какво означава. Наистина. По-скоро Европейският съюз се оказа напълно неподготвен за този президент на САЩ. Той е уникален. Защото толкова откровено империалистически позиции, може би това е правилният термин, никой американски президент не е заемал. Не,че САЩ не са го правили. Да се намесват в други държави, да променят строя вътре. Но никога не са го правили толкова откровено.
Повече от разговора може да проследите във видеото
1 Последния Софиянец
15:58 20.01.2026
2 Асен Василев е виновен
Гледам, че е поканил в частното си ООН съседните Румъния и Гърция. Поканил е и държави като Беларус, Кипър, Албания и Словения, но не се е сетил за приятеля си Бойко, дето е спал на камината му в Белия дом. 🤓
Асен им спря крадливия бюджет и сега няма как да платят на ckлеpoZата в Белия дом 1 млрд. $. 🤣🤣🤣
16:01 20.01.2026
3 На баба Баева
16:02 20.01.2026
4 Не им
16:03 20.01.2026
5 Митко Пешев
16:03 20.01.2026
6 Б.си бokлyka !
Нищо няма да се получи, освен да се разместят местата в рублофилските национални предатели и майкопродавци !
Коментиран от #8
16:04 20.01.2026
7 Урусл Лайненов
16:06 20.01.2026
8 Не бил обединител радев ??
До коментар #6 от "Б.си бokлyka !":Сега ще обедини всички копеи в Родината.
16:06 20.01.2026
9 ИСТИНАТА
Изборите направиха мерцедесите в ГФР!
Изборите направиха мукавените трабанти в ГДР!
Сега при Желязков, ГЕРБ отново
необезпокоявани и безнаказани,
ще фалшифицират изборите и ще закопават България на дъното на ЕС!
Стотици бяха коригираните, т.е. фалшифицираните протоколи в СИК,ОИК и ЦИК!
Цяла България видя по телевизията,
как се фалшифицират бюлетините и протоколите при последните избори!
Сляпи ли са Радев Сарафов?
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.,
доп. - ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.)
Длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия,
което
...по КАКЪВТО и да е НАЧИН
преправи резултат от избори, или референдум
се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.
16:07 20.01.2026
10 Радев да благодари на
16:10 20.01.2026
11 Много бла-бла
16:11 20.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЕДГАР КЕЙСИ
16:14 20.01.2026
15 Дедо ви
16:14 20.01.2026
16 Възpожденец 🇧🇬
С всичките си кусури, остава предпочитано място за живот в целия свят.
Децата на руската олигархична мафия, узурпирала властта с изборни измами и политически репресии, също са избрали живот в Европа.
16:14 20.01.2026
17 Бай Вузи от Вузинтийскатс империя
16:18 20.01.2026
18 Червен ла -йно -мет РРадев
16:21 20.01.2026
19 Мнение
Голяма част от тях са говорители на разни чужди спонсори!!!
Искро Баева, НЕ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЕ ОКАЗА НЕПОДГОТВЕН ЗА ТОЗИ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ, А ГОСПОДАРИТЕ (АНТИЧОВЕЦИТЕ, ДЕТО СЕ КЛАНЯТ НА ЗЛОТО) НА ПРАВИТЕЛСТВАТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ЕС, СЕ ОКАЗАХА НЕПОДГОТВЕНИ С ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ КОГОТО НЕ КОНТРОЛИРАТ!!!
ЛИДЕРИТЕ НА ЕС (СЕГАШНИТЕ) НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ СОБСТВЕНО МНЕНИЕ ПО КОЯТО И ДА БИЛА ТЕМА! ДАЖЕ СЕ СЪМНЯВАМ И ДО ТОАЛЕТНА ДА ХОДЯТ БЕЗ ДА ПИТАТ СЪОТВЕТНИЯ СИ ГОСПОДАР, ЧРЕЗ РАЗНИ СЕКРЕТАРКИ!!!
КАТО ПОГЛЕДНЕТЕ ДЕЙСТВИЯТА НА КОРУМПИРАНАТА УРСУЛА, ЗАВИСИМИТЕ МЕРЦ, СТАРМЪР И МАКРОН, НАПРАВО ВИ ПРИЗЛЯВА КАКВИ ОТРПКИ СА ТИЯ!!!
ДАЖЕ НАСКОРО ДАВАХА КАК МЕРЦ ЗАПОЧНАЛ ДА ОБРЪЩА ПАЛАЧИНКАТА И ДА ИСКА СРЕЩА С ПУТИН???!!!
ЗАТВОР ЗА УРСУЛИТЕ В ЕС!
СПИРАНЕ НА ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРИТЕ В БРОЙ В КОНСТИТУЦИИТЕ ЗА СТРАНИТЕ В ЕС!!!
ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ, А НЕ НА ДЕМОНИТЕ, ДЕТО УПРАВЛЯВАТ МАРИОНЕТКИТЕ НАЧЕЛО НА ЕС!!!
16:23 20.01.2026
20 Копейкин Костя
16:37 20.01.2026
21 Намаляват русофилските подлоги
16:39 20.01.2026