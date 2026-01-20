Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Европейският съюз се оказа напълно неподготвен за този президент на САЩ (ВИДЕО)

И по време на Студената война, където разделението беше много ясно на Изток и Запад, вътре в Запада, и в Изтока има такива процеси, но ние се интересуваме от Запада, вътре в този Запад също имаше различни гледни точки. На френският президент Шарл дьо Гол позицията беше различна. Тя доведе до там, че Франция се отдели известно време от военната организация на НАТО. Такова разделение винаги е имало. Тъй като, както и да ги погледнем, геополитическите позиции на Западна Европа и на САЩ те много се припокриват, но не напълно. И това, че Европа, след като Втората световна война окончателно погреба нейната роля на водач на света, обединяваща се Западна Европа би било немислимо преди това. Тъй като тя представлява различни центрове на света. След това тя започна да се обединява и бе принудена да се скрие под ядрения чадър на САЩ.

Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Искра Баева- преподавател по история на света в СУ "Св.св. Климент Охридски". Ето и още от нейния коментар:

Това не значи, че Европа напълно се е отказала от своите позиции. И това пролича във втория период на Студената война в такива различни позиции. И сега наблюдаваме същото. Разликите са вътре в Европейския съюз. Защото Орбан е част от Европейския съюз, Фицо е част от ЕС, Андрей Бабиш и той е част от Европейския съюз. Не бих казала, че те са 100% заедно с Тръмп, но не бих казала и че те са крайно различни от останалата част на Европа. И Европа, и светът се връщат към полицентричността. Към различни центрове с различни гледни точки. Изчезна онова, което изглеждаше много ясно разграничено в годините на Студената война- Изток и Запад. Сега се оказа, че победоносният Запад, защото той победи в Студената война, се оказа, че има различни гледни точки по различни проблеми. И те се проявиха сега при този уникален американски президент. Настина уникален.

Реакцията на Европа, или по-точно на ръководствата на ЕС по темата "Гренландия" беше доста странна. Защото да изпратиш 13, 15, двама, трима военни в Гренландия, не мога да разбера какво означава. Наистина. По-скоро Европейският съюз се оказа напълно неподготвен за този президент на САЩ. Той е уникален. Защото толкова откровено империалистически позиции, може би това е правилният термин, никой американски президент не е заемал. Не,че САЩ не са го правили. Да се намесват в други държави, да променят строя вътре. Но никога не са го правили толкова откровено.

Повече от разговора може да проследите във видеото