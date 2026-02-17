Новини
България »
Кунева предупреди: България рискува да изпадне от ядрото на ЕС

Кунева предупреди: България рискува да изпадне от ядрото на ЕС

17 Февруари, 2026 06:46, обновена 17 Февруари, 2026 06:00 601 12

  • меглена кунева-
  • европейски съюз

Спешно трябва да определим позицията си по идеята за "Европа на две скорости", алармира бившият еврокомисар

Кунева предупреди: България рискува да изпадне от ядрото на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
България трябва спешно да определи позицията си по идеята за "Европа на две скорости", защото без ясна икономическа и политическа стратегия страната рискува да остане извън ключовите процеси в Европейския съюз.

Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева в предаването "България, Европа и светът на фокус", цитирана от dariknews.bg.

Темата е на дневен ред след среща в Брюксел на финансовите министри на шестте най-големи икономики в ЕС, които обсъждат възможности група държави да задълбочат сътрудничеството си, дори при липса на единодушие сред всички 27 членки.

Според Кунева Европа вече е изправена пред необходимостта да действа по-бързо, тъй като икономическите показатели на съюза изостават спрямо други глобални икономики.

"Не бих казала, че има основания да смятаме, че тази идея ще отмине. Европейският съюз трябва да бърза, защото икономическото сравнение с други региони не е в негова полза". По думите ѝ механизмът за засилено сътрудничество вече съществува в европейските договори и позволява поне девет държави да напредват заедно в определени политики, без да бъдат блокирани от вето на останалите.

Кунева подчерта, че в България липсва реален обществен и политически дебат за мястото на страната в тези процеси, а европейските теми често се свеждат само до въпроса за усвояването на средства.

"Всички тези новини в България са малко като светска хроника – нещо се случва някъде, ние го отбелязваме и продължаваме нататък, без истински политически дебат". Тя посочи, че страната има сериозни проблеми с развитието на капиталовите пазари, администрацията и конкурентоспособността, което поставя под въпрос готовността ни да се включим в по-тясно европейско сътрудничество.

Според нея един от ключовите въпроси е какво ще направи България за развитие на капиталовия си пазар, след като именно това е сред основните приоритети на европейските икономически реформи. Кунева отбеляза, че проблемът не е само български, а засяга цяла Европа, която губи позиции спрямо Китай и други икономики.

"Конкурентоспособността на Европа е слаба, а търговският дисбаланс с Китай продължава да се увеличава. А този проблем отсъства от нашата вътрешна дискусия".

По думите ѝ България също страда от сериозен дисбаланс между внос и износ, както и от слабо индустриално и селскостопанско производство. Бившият еврокомисар разкритикува и липсата на стратегическо мислене в българската политика, както и отсъствието на сериозен разговор по икономическите теми.

"Няма как политическото да не е интелектуално. Без визия и знания няма как да се поеме отговорност."

Според нея страната рядко подготвя сериозни позиции по европейските въпроси, а министрите често пътуват за европейски срещи без ясна национална стратегия, подкрепена от обществено обсъждане.

Кунева подчерта, че процесът не разделя Европа на стари и нови членки, като пример посочи Полша, която вече е сред водещите икономики в региона.

"Не става въпрос за разделение между Източна и Западна Европа. Въпросът е кои държави имат икономическа сила и ясна позиция".

Тя предупреди, че най-големият риск за България не са грешните решения, а липсата на решения.

"По-добре е да сгрешиш, отколкото да пропуснеш да вземеш решение. Ако просто не правиш нищо, това създава непоправими последици".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 клуба на богатите

    12 0 Отговор
    България отдавна е в трета глуха, а сега вече е и на задна скорост.

    06:05 17.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А сега де,

    8 0 Отговор
    Да връщат Лева по бързо .Че няма и два месеца и ще отпадаме от ядрото?

    06:06 17.02.2026

  • 4 тази вещица още ли е жива ?

    11 0 Отговор
    като каква се изказва предателскатаурва ?

    06:07 17.02.2026

  • 5 Факти

    6 0 Отговор
    Кунева предупреди: България рискува да изпадне от ядрото на ЕССР

    06:07 17.02.2026

  • 6 Как така

    6 0 Отговор
    ще изпадне от ЕССР, ами леврото ?

    06:10 17.02.2026

  • 7 Офанзивен дефанзив

    11 0 Отговор
    Тази с кривата уста трябва да се скрие някъде и никога повече никой да не чува за нея! След като помогна за затварянето на двата реактора на Козлодуй и лиза zadници в ЕС толкова години, най-добре е името й просто да се запише с черни букви в българската история и да се приключва! А не да дава съвети как да предотвратим неща, за които и тя има пряка вина!

    06:11 17.02.2026

  • 8 Кривата Уста! Продажница Мръсна!

    8 0 Отговор
    Тази нанесе Милиардни щети на Българската Енергетика и Народ! Проклета дае до Десято колено!!!

    06:19 17.02.2026

  • 9 Йеврозона

    2 0 Отговор
    Тутууландия отдавна е изпаднала отвсякъде.

    06:20 17.02.2026

  • 10 Поръсен с джоджен

    2 0 Отговор
    Защо Миглена говори за дисбаланс във вно-изност като някои оранжеви президенти по света ? Не ги ли мразихме?
    И защо евро комисар говори за разцепването на съюза като някой екстремист, вместо да проповядва "европейските ценности" на "единство"
    Шашава работа.
    За трети път се бутаме да сме част от райха... А вие разходихте ли се на луков-марш?

    06:22 17.02.2026

  • 11 Какво лицемерие....

    1 0 Отговор
    Кой дръпна шалтера на блоковете в Козлодуй - като условие да влезем в ЕС?! Кой взе "на тъмно" това решение за енергетиката на България, кой унищожи селското ни стопанство и индустриалното производство!? Кой ни превърна в изпълнители на чужди поръчки и слуги на чужди интереси!? Предатели....които сега леят крокодилски сълзи....

    06:23 17.02.2026

  • 12 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТАЗИГАДЗАЩО Е ОЩЕ ЖИВА? ЗЛОТО ЗА БЪЛГАРИЯ!

    06:24 17.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове