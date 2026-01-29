Станислав Стоянов пред ФАКТИ: Българските евродепутати, които подкрепиха сделката с МЕРКОСУР, дължат обяснение (ВИДЕО)

Има няколко споразумения на ниво ЕС, които са на хоризонта. Едно от тях е това с МЕРКОСУР. Има такова и с Индия, подготвя се и споразумение с Австралия. Споразумението с Меркосур разбуни духовете, а проблемът е, че има сектори от земеделието, които не са достатъчно покрити с гаранции. Това изключително много притесни земеделците в цяла Европа, в частност и в България. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Станислав Стоянов, евродепутат от „Възраждане“.

„Всички много добре знаем, че страните от МЕРКОСУР са изключително силно развити в земеделието и силно експортно ориентирани. Тук е моментът да кажем, че търговското салдо на България с тях е отрицателно. Напълно разбирам съображенията и страховете на българските земеделци“, добави гостът.



„По време на дебатите за сделката с МЕРКОСУР напрежението беше много сериозно между отделните групи. В България чрез гласуване беше дадена подкрепа „за“ и българските депутати, които яростно подкрепиха това споразумение с МЕРКОСУР, дължат обяснение. Нека излязат с аргументи защо настояват това споразумение да влезе в сила, след като ключови сектори от българската икономика, като земеделието, имат основателни опасения от него. Дали утре европейската продукция ще може да пробие на международния пазар, ако се сравнява с продуктите от Меркосур, е сериозен въпрос“, сподели още Стоянов.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

