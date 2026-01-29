Новини
Станислав Стоянов пред ФАКТИ: Българските евродепутати, които подкрепиха сделката с МЕРКОСУР, дължат обяснение (ВИДЕО)

Станислав Стоянов пред ФАКТИ: Българските евродепутати, които подкрепиха сделката с МЕРКОСУР, дължат обяснение (ВИДЕО)

29 Януари, 2026

Подготвя се и споразумение с Австралия, казва евродепутатът

Станислав Стоянов пред ФАКТИ: Българските евродепутати, които подкрепиха сделката с МЕРКОСУР, дължат обяснение (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Има няколко споразумения на ниво ЕС, които са на хоризонта. Едно от тях е това с МЕРКОСУР. Има такова и с Индия, подготвя се и споразумение с Австралия. Споразумението с Меркосур разбуни духовете, а проблемът е, че има сектори от земеделието, които не са достатъчно покрити с гаранции. Това изключително много притесни земеделците в цяла Европа, в частност и в България. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Станислав Стоянов, евродепутат от „Възраждане“.

„Всички много добре знаем, че страните от МЕРКОСУР са изключително силно развити в земеделието и силно експортно ориентирани. Тук е моментът да кажем, че търговското салдо на България с тях е отрицателно. Напълно разбирам съображенията и страховете на българските земеделци“, добави гостът.

„По време на дебатите за сделката с МЕРКОСУР напрежението беше много сериозно между отделните групи. В България чрез гласуване беше дадена подкрепа „за“ и българските депутати, които яростно подкрепиха това споразумение с МЕРКОСУР, дължат обяснение. Нека излязат с аргументи защо настояват това споразумение да влезе в сила, след като ключови сектори от българската икономика, като земеделието, имат основателни опасения от него. Дали утре европейската продукция ще може да пробие на международния пазар, ако се сравнява с продуктите от Меркосур, е сериозен въпрос“, сподели още Стоянов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МерсиКур

    18 1 Отговор
    Националните предатели не трябва да се обясняват, а да висят по дърветата.

    14:54 29.01.2026

  • 2 Ботьо

    12 0 Отговор
    Фидел Кастро от Банкя, днес давал ли е интервюта или е рано да питам, понеже още се записват "речите му".

    14:55 29.01.2026

  • 3 Боздуган

    15 0 Отговор
    Африкански ГМО патладжани ще залеят бяла Европа.
    Както и да го разберете, ще е истина.

    Коментиран от #5

    14:56 29.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    След договорите с Индия и Меркосур фактически ЕС стана член на БРИКС.

    14:58 29.01.2026

  • 5 Лопата Орешник

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Боздуган":

    Меркосур, това е Южна Америка, а не Африка илитерат пропаднал!

    Коментиран от #15

    14:59 29.01.2026

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор
    КУСУР НИ И МЕРКОСУР.

    15:01 29.01.2026

  • 7 Армагедон

    13 1 Отговор
    Ма как бе, закриха европейското земеделие и ще хранят европейците с аржентински гмо говеда, няма енергоносители от Русията, и ставаме електронен концлагер, тва са измислили големите архитекти

    Коментиран от #14

    15:03 29.01.2026

  • 8 Да е само МЕРКОСУР

    6 1 Отговор
    Ами сделката с Индия, която ще доунищожи малкото остало земеделие и животновъдство в ЕС?
    Спомняме си индийските земеделци купуващи семената с г.м.о., после се са.м.у.би.ваха, защото цялата им продукция беше з.а.р..ен.на и семената поскъпнаха. Ами Мексисико старите сортове царевици, които бяха з.а.р.зени с гмо?
    Има цял филм мексикански на учени от Мексико. Ами разрешението г.м.о да не обозначава на етикети ЕС. А регламент за стари сортове семена, който караше бабите на село да регистрират всяка краставичка и доматче, черешка и единствено българският представител гласува за отпадане Дерогация, и колегите му в ЕС го гледаха като извънземно.
    И вчера кандидат Премиерът Радев такива ги ръси на Икономическият Форум в София, че на човек му се плачеше за съдбата на този наивен народ, който го подведоха с "чий е Крим". А проектите вечни химикали да присъстват в храните ни в ЕС. Щял да търси Радев инвеститори от ЕС, като Сопот с ББ не спряха да се хвалят с отнетите печалби на Сопот за 5 г. напред. Мръсното производство тровещо водите, Заемите, Липсата на Референдум за сопотчани.

    15:04 29.01.2026

  • 9 Земеделски протест срещу хлебна пшеница

    3 0 Отговор
    Докога ще ни хранят с фуражна пшеница, възраждане, герб и Делян.
    в НОКДАУН КОПЕЙКИТЕ.не могат да сварят да реагират.

    15:16 29.01.2026

  • 10 Ами разрешението на

    7 0 Отговор
    б.бл.ечките в храната, 360 вида чакат разрешение от ЕС, а древните са писали нищо пълзящо да не се консумира.
    Нямам думи как ни тр.вят, след няколко години множество болести ще засегнат българите, заради некачествени мазнини, сухи вещества, оцветители, химикали. Предпоставки за инфаркти, инсулти, ракови заболявания.
    Радев мълчи, търсел инвестори от ЕС. Освен ЕС да си донесе мръсните производства и центрове за бази данни, точещи водата на територията, кой нормален ще инвестира тук.
    Ма те инвеститорите избягаха в САЩ и Азия, заради евтините енергоресурси.
    Освен да предлага мръсни производства като Сопот, кой производител ще инвестира в една скъпа на енергоресурси Територия, Черно море и то си отива с мръсните производства..
    Затвори азотен завод в Територията, затвори японски инвеститор, още инвеститори избягаха, заради високи производствени разходи, заради юрошита, ТЕЦ базова мощност затвориха, хиляди безработни на улицата.

    15:22 29.01.2026

  • 11 Цвете

    3 4 Отговор
    ОСВЕН ОБЯСНЕНИЕ И ДА СИ ПЛАТЯТ ЕДИНИЯ МИЛИАРД ДОЛАРА.А " БОТАШ " ПОТУЛИХА ЛИ ГО? ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН? ЕТО ЗАЩО СЕ ОБЕДНЯВА, ДА СЕ " ЗАХРАНВАТ " НЕЧИИ ИНТЕРЕСИ.И ,КОГА ЩЕ СВЪРШИ САГАТА? АБДИКИРАЛИЯ ЕКС ПРЕЗИДЕНТ ДА СИ ОПРАВИ БОРЧА.НИКОЙ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА МУ БЪРКАТ В ДЖОБА ЕЖЕДНЕВНО.

    15:25 29.01.2026

  • 12 Цвете

    2 4 Отговор
    ОСВЕН ОБЯСНЕНИЕ И ДА СИ ПЛАТЯТ ЕДИНИЯ МИЛИАРД ДОЛАРА.А " БОТАШ " ПОТУЛИХА ЛИ ГО? ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН? ЕТО ЗАЩО СЕ ОБЕДНЯВА, ДА СЕ " ЗАХРАНВАТ " НЕЧИИ ИНТЕРЕСИ.И ,КОГА ЩЕ СВЪРШИ САГАТА? АБДИКИРАЛИЯ ЕКС ПРЕЗИДЕНТ ДА СИ ОПРАВИ БОРЧА.НИКОЙ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА МУ БЪРКАТ В ДЖОБА ЕЖЕДНЕВНО.

    15:26 29.01.2026

  • 13 Точно така е

    4 0 Отговор
    Българските евродепутати, които подкрепиха сделката с МЕРКОСУР, дължат обяснение. А тези от БСП директно трябва да бъдат изключени. Май двама бяха някакви парцалчета там

    15:41 29.01.2026

  • 14 Търновец

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Армагедон":

    Това споразумение е добро за Европейското машиностроене а в България има фабрики за части и ако ЕС не беше подписала то Китай щеше да продава електромобили там. С Индия е също добро за ЕС - и в Южна Америка и с Индия и с Австралия ЕС печели пред Русия и Китай

    15:50 29.01.2026

  • 15 Боздуган

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Спокино, тавариш. Ще има и за внучка ти еквадосрси патладжан. Ще целуваш църно внуче и ще учиш как е дядо на испански. Като са трънгали с А ще стигнат и до Я. Жив и здрав да си да дочакаш и Меркосур Африка.

    15:52 29.01.2026

